«Эта пьеса - мой крик»

В субботу, 27 марта, в Русском академическом драматическом театре состоится премьера спектакля «Ивaнов» по пьесе А.П. Чехова.

Ее ставит Григорий Лифанов - выпускник актерского и режиссерского факультетов РАТИ-ГИТИС и ВТУ им. Щукина. В репертуаре театра уже есть его постановки - «Преступление и наказание», «Фабричная девчонка», «Мнимый больной», и они пользуются успехом у зрителей.

На вопрос, почему именно «Ивaнов» - одна из ранних и в то же время самых сложных чеховских пьес - режиссер ответил так:

- Это очень личный выбор. Каждый человек проживает этапы эмоционального выгорания, принятия каких-то жизненно важных решений; на каком-то отрезке мы начинаем подводить итоги прожитого и всегда недовольны ими. Эта пьеса, можно сказать, мой крик; хорошо, что театр дает возможность прокричаться таким способом… Я разговаривал с артистами: это и для них актуально. К тому же сейчас такое время, когда все выбиты из колеи, когда прежние наши жизненные ориентиры исчезли и мы стараемся жить сегодняшним днем, но в то же время больше думаем о смысле жизни. Поэтому мне кажется, что искания Ивaнова очень созвучны сегодняшнему времени.

«Иванов (один). Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. … Как я себя презираю, боже мой! … Ну, не смешно ли, не обидно ли? Еще года нет, как был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч, работал этими самыми руками, говорил так, что трогал до слез даже невежд, умел плакать, когда видел горе, возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда от зари до зари сидишь за рабочим

столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери... А теперь, о боже мой! утомился, не верю, в безделье провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги. Имение идет прахом, леса трещат под топором. Земля моя глядит на меня, как сирота. Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем...»

- Еще, как известно, сначала Чехов писал пьесу об Иване Ивановиче Иванoве - обыкновенном человеке, человеке из толпы. Но затем он исправил ударение, и в этом есть большой смысл, - продолжает Григорий Лифанов. - Вот мы идем по улице, видим привычные здания, деревья, а также знакомые фигурки людей… Но за каждым из этих силуэтов есть объем: большие трагедии, возможно, большое счастье… Все это проходит мимо нас. Это еще одна важная чеховская мысль: мы привыкли не замечать чувств других людей, мы страшно разобщены. И в то же время, работая над пьесой, мы с актерами ощущаем, как все персонажи на самом деле очень нужны друг другу. Иванов и Львов - не антагонисты, хотя так может показаться.

- Постановка была в планах Михаила Исаковича Рабиновича. Он и сам очень любил Антона Павловича, и когда Лифанов предложил «Иванова», он сказал: «Это интересно», - отметила заведующая литературной частью театра Елена Попова. - Чехова любят и актеры: у него всегда понятно, что играть, нет проходных ролей, даже если они небольшие, а кроме того, есть прекрасный чеховский текст - каждое слово на своем месте. Актерам нравится работать в классике.

Главную роль - Иванова - будет играть заслуженный артист РБ Николай Рихтер, его жену Анну Петровну - Олеся Шибко, Сашу - восходящая звезда театра Дарья Толканева и Анна Коренько, Шабельского - Олег Шумилов, Боркина - Рустем Гайсин, помещика Лебедева - Григорий Николаев, доктора Львова - Иван Овчинников. Автор сценографии - известный театральный художник Дмитрий Разумов, который оформлял спектакли в МХТ, Театре. doc, театре «Практика», в Краснодаре, Новосибирске, Перми, Эстонии, Польше.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Булата Гайнетдинова.