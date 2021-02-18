СПРАВЕДЛИВО: ЧЕРНИКОВКА ПОБЕДИЛА!

В минувший вторник разрешилась интрига, волновавшая многих уфимцев: долгожданная стела «Город трудовой доблести» будет установлена в Черниковке у входа в парк Победы.

Как известно, 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Уфе было присвоено звание «Город трудовой доблести». А сам федеральный закон о таком почетном звании для российских городов появился несколькими месяцами раньше – 1 марта, где звучит такая формулировка:

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность…»

Надо ли кого-то еще убеждать, что Уфа более других городов страны ВОЕВАЛА с фашистами: уфимским горючим заправлялись боевые самолеты и танки, здесь собирались двигатели к штурмовикам, ремонтировались и формировались железнодорожные составы, локомотивы, тысячами отправлялись эшелоны с продовольствием и обмундированием для советских солдат. А сами уфимцы буквально жили на рабочих местах: вздремнув пару часов, вновь принимались за дело, столь необходимое фронту. Жесткая карточная система не спасала от голода, тем не менее сотни семей приютили у себя эвакуированных из Ленинграда, Украины, Москвы. Нет сомнения: Уфа внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Поэтому с выходом федерального закона в марте прошлого года все неравнодушные горожане взялись хлопотать за присвоение башкирской столице почетного звания. Общественная палата Уфы, депутаты Горсовета и Госсобрания вышли с ходатайством к руководству региона, а потом и России.

Как сегодня помню те волнительные дни, когда несмотря на строгий режим самоизоляции, во многих трудовых коллективах проходили собрания ветеранов и активистов: УМПО, «Гидравлика», «ТРЗ», УАПО, железнодорожная станция «Дема» - везде убеленные сединами работники рассказывали о потрясающих фактах самоотверженной работы в годы войны. А в Музее истории Уфы стартовал своего рода марафон: за присвоение башкирской столице почетного звания «Город трудовой доблести» свои подписи поставили 1,2 млн жителей Башкортостана. И Москва нас услышала!

Но тем временем разгорелись споры о месте установки памятной стелы. И если за макет будущего мемориала голосование шло достаточно спокойно и большинством голосов лучшей была признана стела известного в нашем городе архитектора, доцента кафедры архитектуры УГНТУ Константина Донгузова и его коллеги Дамира Магафурова, то за локацию памятника разгорелись прямо-таки нешуточные страсти.

Жители Черниковки, на мой взгляд, совершенно справедливо настаивали на установке стелы в Орджоникидзевском или Калининском районах, где и в войну, и сейчас работают легендарные УМПО и нефтеперерабатывающие заводы. Но немало оказалось и представителей творческой интеллигенции, доказывающей целесообразность выбора для памятной стелы парка возле Белого дома, где раньше стоял памятник Александру Матросову.

Для объективности (да и режим самоизоляции никто еще не отменял!) решили объявить онлайн-голосование: оно проводилось с 30 июня по 17 сентября 2020 года на сайтах регионального отделения партии «Единая Россия», администрации Уфы и в социальных сетях – в нем участвовали свыше 17 тысяч жителей не только Уфы, но и всей республики. И что же?

– Интрига сохранялась до последнего. Мнение жителей долгое время делилось поровну, – заявил глава администрации Уфы Сергей Греков на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». - С небольшим отрывом победил первый вариант: 66,4% проголосовавших посчитали, что стелу следует установить в микрорайоне Черниковка, - под аплодисменты собравшихся сообщил мэр.

А вот какую именно стелу установят теперь на входе в парк Победы, окончательно пока не ясно. На федеральном уровне принято решение о единой стеле во всех 20 городах, удостоенных звания за трудовую доблесть. Велика вероятность, что макет Донгузова - Магафурова и будет тиражироваться, поскольку он победил во всероссийском творческом конкурсе. Однако окончательный вердикт от Российского военно-исторического общества (оно и проводило этот открытый конкурс) пока не прозвучал. Ждем.

Галина Ишмухаметова