Кошкин лес сохранят

Администрация Уфы утвердила проект развития территории в микрорайоне Глумилино, ограниченной улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. В квартале общей площадью 57 гектаров расположен лесной массив, известный как Кошкин лес. Инвестор обещает построить здесь жилой комплекс и благоустроить прилегающую зеленую зону. Здесь также запланированы два детских сада и школа. Этому решению городских властей предшествовали общественные обсуждения, по результатам которых были учтены пожелания горожан.

В конце октября минувшего года стало известно о застройке территории рядом с Кошкиным лесом. Местные жители с данным решением были не согласны в микрорайоне Глумилино. Некоторые горожане высказались против строительства, однако застройщик первым вышел на диалог и предложил обсудить все вопросы открыто. По инициативе Главархитектуры Уфы были организованы общественные обсуждения проекта – его результаты обнародовали в середине декабря прошлого года.

Против застройки изначально выступили жители микрорайона «Глумилино-2», который располагается по соседству, аргументировав свою позицию тем, что здесь много панельных домов и не хватает социальной инфраструктуры. Кроме того, в этом месте давно обещали развить парк. Некоторых также беспокоила судьба самого леса – не будет ли нанесен вред его экосистеме.

В свою очередь администрация Уфы с самого начала обозначила особые условия: застройка территорий рядом с Кошкиным лесом возможна лишь при условии его благоустройства, о котором много лет просили уфимцы. В администрацию неоднократно поступали жалобы на то, что зеленый массив находится в неудовлетворительном состоянии. На его территории появляется много стихийных свалок, присутствуют асоциальные личности.

В границах запланированного к благоустройству квартала кроме леса расположены ветхие частные дома, гаражи и заброшенные постройки. Их предлагается снести, а на освободившемся месте построить многоэтажное жилье, школу, детсад и объекты инфраструктуры.

- Парковая зона будет оборудована детскими игровыми площадками, эко-тропинками, велосипедными дорожками и лыжными трассами, - рассказал коммерческий директор компании-застройщика Анатолий Баталин. - Планируется установить необходимое освещение, а капитальные строения в самом Кошкином лесу возводиться не будут.

Представители застройщика также дали пояснения относительно развития социальной инфраструктуры: будут построены два детских сада на 100 и 175 мест, а также школа на 1000 мест.

По планам уфимской администрации, в новом жилом районе будет развиваться и транспортная инфраструктура. Строительство многоуровневой развязки запланировано на пересечении улицы Сипайловской с бульваром Давлеткильдеева. Вторая развязка должна появиться на перекрестке с улицей Шайхзады Бабича. В настоящее время эти точки считаются одними из самых загруженных и аварийно опасных. Через них проходит поток машин, идущих с проспекта Салавата Юлаева в сторону Сипайлово, Инорса, Черниковки, Шакши и всей северной части города, в часы пик часто возникают пробки.

Строительство новых развязок обеспечит безопасное разделение плотных транспортных потоков и создаст альтернативный выезд на улицу Российскую и проспект Октября через микрорайон Глумилино, где также будет развиваться общественный транспорт.

По улице Рудольфа Нуреева будут ходить автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Предусмотрена и сеть новых остановок. Кроме того, вдоль улиц Комсомольская - бульвар Давлеткильдеева - Рудольфа Нуреева - Архитектора Рехмукова запроектирована резервная полоса под трамвай.



Алексей Фатыхов.