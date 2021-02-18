Встретим лето на другом берегу

Уфимцы уже привыкли к новой дорожной ситуации, вызванной реконструкцией транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Напомним, что пропускную способность южного въезда столицы призван увеличить строящийся между двух существующих новый мост через реку Белую в створе улицы Воровского. Когда эти работы завершатся? Как обстоят дела с благоустройством на других путепроводах и Восточным выездом из города? Самым актуальным вопросам, касающимся дорожной инфраструктуры Уфы и республики, был посвящен пресс-завтрак для журналистов.

- Мы выходим на срок к 1 сентября этого года, - отметил и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе, говоря о планах по завершению реконструкции развязки. - Реализация схемы с перекрытием движения в обоих направлениях позволила нам параллельно с подрядной организацией вести работу. Удалось привлечь силы двух мостоотрядов – из Уфы и Перми. Также реализован ряд предложений по технологии строительных работ. Экспертиза подтвердила, что это рациональные решения, которые позволят еще на месяц сократить сроки строительства.

Сейчас ведутся работы по устройству буронабивных свай (их диаметр - 1 м 70 см, глубина от 13 до 24 метров). На объекте четыре буронабивные установки. Путепровод имеет три опоры, по двум работы выполнены на более 80%, на третьей – в полном объеме. Далее начнется устройство видимой части моста.

Объекты длиной более ста метров в пролетах уникальны. Новый мостовой переход сложный и интересный. Дело в том, что река Белая – судоходная и длина пролетов здесь порядка 150 метров, а расстояние металлоконструкций до существующих ныне мостов (1956 и 1993 годов постройки) местами доходит до полуметра. Так что мостовики работают в стесненных условиях, ограничена работа кранов. В начале марта планируется следующий этап надвижки пролетного строения – до противоположного берега еще не доедем, но будем где-то близко.

- Как обстоит ситуация с ремонтом магистрали, соединяющей центр и Восточный выезд? Некоторые горожане уже обращаются с вопросами об изъятии их жилья в связи с реконструкцией…

- Проект выполнен, прошел государственную экспертизу, и он также разделен на этапы. Один из них уже реализуется – это капитальный ремонт улицы Города Галле на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской с расширением проезжей части до шести полос.

Следующий этап – строительство дороги в продолжение улицы Города Галле от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева. Именно здесь много объектов попадает под снос: 95 индивидуальных жилых домов, 93 земельных участка, занятых под гаражами, 3 объекта коммерческой недвижимости и 1 производственное нежилое здание. Стоимость сноса занимает более половины затрат на реализацию всего объекта, а это порядка 1,4 млрд рублей. Была проведена предварительная оценка объектов недвижимости, чтобы направить обращения собственникам.

- Когда уфимцы смогут воспользоваться обновленным тоннелем?

- Пока много работы ведется по изъятию земельных участков, расположенных на месте реконструкции, - уточнил генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавов. - Основная проблема была в деревне Дудкино, и диалог с собственниками продолжается. Что касается работ в тоннеле, начали проходку во встречном направлении. К концу февраля – началу марта планируем произвести смыкание восточного и западного направления. Ведутся работы и по сооружению опор мостового перехода. В конце прошлого года мы получили федеральное финансирование, и в этом году наметили как минимум в 4 раза нарастить объем работ. Сегодня на объекте трудится более тысячи человек. Наша цель, чтобы не только наши турецкие партнеры привлекали бригады на строительство тоннеля, но также здесь были задействованы местные жители. Завершение работ планируется в конце 2023 года.

- Как долго будет ремонтироваться улица Комсомольская?

- В реконструкции улиц Комсомольской и 8 Марта выделили два отдельных этапа с привлечением разных подрядчиков, - отметил Константин Паппе. - АО «Башкиравтодор» занимается участком протяженностью более километра, а улицей Комсомольской – другой крупный подрядчик – ООО «Дортрансстрой». Сегодня мы стараемся довыполнить переустройство всех инженерных коммуникаций, поскольку с четырех полос проезжая часть расширится до шести. В зимний период стоит задача достроить ливневый коллектор, вынести высоковольтные кабели, кабели связи. К новому строительному сезону – апрелю-маю – эти строительные работы должны завершиться, чтобы мы могли вплотную приступить к устройству «дорожных одежд», выполняемому в период плюсовых температур без осадков.

В каждом виде работы своя специфика и сложности, поэтому некоторые этапы переносятся. Например, переврезка газа не ведется поквартально, участками. Нужно оповестить сразу порядка 70 абонентов. Нельзя оставлять людей без газоснабжения, поэтому было принято решение отложить ее до наступления потепления.

Реконструкцию Комсомольской планируем завершить к концу ноября этого года. Асфальтобетонные работы - к концу октября, после чего будет смонтировано видеонаблюдение и освещение.

- В чем плюсы механизма концессии, используемого при реконструкции Восточного выезда?

- Часто слышу от уфимцев, что, например, дорога в аэропорт ремонтируется за бюджетные деньги,- отметил Асабали Закавов. – Преимущества концессионного механизма в том, что мы не только строим, но и будем в рамках данного соглашения эксплуатировать готовый объект. Все дефекты, которые обнаружатся при эксплуатации, будут устраняться за наш счет, а не за счет бюджетных средств. Для республики это удобно с точки зрения привлечения финансов.

- Реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как обстоят дела на других объектах?

- В прошлом году нами выполнены работы на 22 объектах на сумму порядка 870 млн рублей, и объем финансирования увеличивается, - отметил заместитель генерального директора по производству АО «Башкиравтодор» Динар Валеев. - Работы велись с применением современных технологий, в частности, с помощью метода объемного проектирования. Сегодня в работе 4 объекта. Помимо реконструкции улиц Комсомольской и 8 Марта, активно ведется ремонт автодороги Иглино – Катовка, протяженностью 7,3 км, завершение которого в октябре обеспечит выезд из села Иглино на федеральную трассу М5. Также реконструируются участки дороги Уфа - Нагаево (от улицы Бородинской – до М5 Урал) и путепровода Черкассы – Чуварез.

- Насколько возможно укрепление проспекта Салавата Юлаева?

- Это реальный проект, который необходим городу и должен быть воплощен, - отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Виктор Жульков. - Республика выделяет средства на его проектирование, что должно быть реализовано в течение 2 лет. Есть несколько вариантов, например, с продолжением этой трассы на улицу Интернациональную.

- Какова судьба проекта моста через Белую в створе улицы Интернациональной?

- Проектирование этого объекта завершилось в конце 2016 года с госэкспертизой в Москве. К сожалению, были выявлены некоторые юридические проволочки, которые не позволили приступить к его реализации. Стоимость данного проекта составляет порядка 200 млрд рублей, и сегодня активно ведутся переговоры для привлечения федерального финансирования, надеемся, что в 2022-2023 годах старт будет дан. Безусловно, этот выезд нужен для города, поскольку он разгрузит проспект и улицы Города Галле, - уточнил Виктор Жульков.

- Будет ли решаться проблема развязки перед Затонским мостом? Там всегда пробки.

- Это действительно одна из болевых точек горожан, но вопрос решаться будет поэтапно. Для начала построим Восточный выезд, а затем подойдем к вопросу с Затонским кольцом и другими участками, где движение затруднено. Все сразу мы не охватим.

- Планируется ли ремонт дороги, ведущей в аэропорт, в нынешнем году?

- По данной трассе проезжает в сутки более 125 тысяч автомобилей, - отметил Жульков. - В прошлом году вышел новый ГОСТ по капитальному ремонту, предусматривающий, что если по одной дорожной полосе в сутки (при данном виде покрытия, в нашей климатической зоне) проходит более 15 тысяч автомобилей, рекомендуется делать восстановление изношенных слоев каждые два года. И мы запланировали этот процесс, но не надо путать его с ремонтом.

- Каждая оттепель грозит асфальту новыми ямами. Будет ли нынешней весной вестись их оцифровка?

- В этом году нет большой «ямочности». Но в любом случае с 1 марта с потеплением, как они появятся, будем оцифровывать и латать дороги. Сейчас прорабатывается вопрос о том , чтобы горожане тоже могли участвовать в сборе данной статистики.

Подготовила Татьяна ШАНГИНА.

Фото Риты Ишниязовой.