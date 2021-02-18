Окно в космос из «Водокачки»

Первая водонапорная башня, расположенная по улице Алтайской, 4, за Телецентром, около мусульманского кладбища, за более чем вековую историю не раз меняла назначение. Возможно, что к 450-летнему юбилею Уфы объект культурного наследия с наименованием «Водокачка» и, безусловно, один из символов столицы будет реконструирован и послужит новым целям.

Заброшена, но посещаема

Проехать к водонапорной башне помогает табличка-указатель на улице Алтайской. Далее с расчищенной дороги к месту ведет тропинка. И по тому, как она хорошо протоптана, видно, что посетители здесь бывают часто. От самой башни путь лежит на смотровую площадку с прекрасным видом на железнодорожный мост.

- Панорама отличная, место романтичное и даже мистическое немного, и здесь всегда кто-то есть, - поделился наблюдениями местный житель Марат, выгуливающий четвероногого питомца. – Чаще всего молодежь. Кто сосиски жарит, а кто пейзажи пишет. Жаль, что башня в таком заброшенном состоянии, ведь это же историческая достопримечательность…

Ровесница века и правда нынче выглядит довольно плачевно. Снаружи разрисована граффити, на крыше выросли деревца, изнутри выжжено, причем заметно, что специально. Тем не менее, остается в этом здании, так изуродованном вандалами, необыкновенная притягательность, как и во всех старинных постройках. И хочется фотографировать ее арочные проемы, и вид под куполом, и причудливые тени…

Звездная история

Если обратиться к истории, узнаем, что первую водонапорную башню в нашей столице построили в далеком 1897 году. Насосная станция, расположенная на берегу, качала воду, которая поднималась в резервуары, и далее по трубам в специальные будки, откуда распределялась горожанам. Затем, когда появились более современные варианты снабжения населения водой, строение стало бесхозным. Новое применение ему нашли в 1957 году.

В башне ни много ни мало открыли обсерваторию для визуального наблюдения за искусственными спутниками Земли. Поначалу же площадка располагалась в землянке рядом. Подобные станции были созданы во многих городах и населенных пунктах. Их организаторы ездили на специальные курсы.

Первым энтузиастом из Уфы стал Даут Емасов, первый начальник станции наблюдения ИСЗ. Его сменил Вафа Сулейманов, старший преподаватель кафедры теоретической физики БГУ, опекавший ее вплоть до закрытия в 1976 году.

Из пединститута на станцию перенесли большой телескоп производства фирмы «Карл Цейсс, Йена» с диаметром объективов линз 9,5 и 6,5 сантиметров, ранее находившийся в Уфимском физическом институте. С его помощью преподаватель космографии Константин Краузе совместно с Николаем Пономаревым наблюдали солнечное затмение и прохождение Меркурия через Солнце. Имелись еще 20-30 телескопов поменьше.

Студенты проводили систематические измерения прохождения спутников через заданные точки траектории, отчеты передавали в Москву. Станция просуществовала 19 лет. Запланированный открывающийся купол на крыше так и не сделали, а большой телескоп передали в Уфимский планетарий.

Ждем юбилея

Несколько лет назад в башне планировали разместить музей Уфаводоканала, но до дела так и не дошло. Отрадно, что в «Программе перезагрузки столицы Башкортостана к 450-летнему юбилею города» на сайте правительства республики, водонапорная башня значится одним из объектов, подлежащих реконструкции.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

- На сегодняшний день от кого-либо заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению данного объекта культурного наследия или проектная документация на согласование к нам не поступали, - был дан официальный ответ.

Что ж, время еще есть. Надеемся, что уфимская «Водокачка» все-таки обретет новую жизнь.

Татьяна ШАНГИНА.

Фото автора.