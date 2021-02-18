Куклы выходят из сумрака

Детство многих уфимцев связано с Театром кукол, чьи двери всегда открыты для путешествия в волшебный мир сказок и чудес. Когда-то его можно было увидеть издали – детский городок манил башенками средневековой крепости, загадочными фигурками зверей, но сам фасад утопал под массивом девятиэтажного дома. Лишь пристрой с украшениями в виде мозаики и металлического панно извещал, что здесь творят искусство для ребят. Мы заглянули внутрь, на этот раз не посмотреть очередной спектакль, а узнать судьбу театрального здания.

Весть о скорой реконструкции Театра кукол всколыхнула не только культурное сообщество, но и республиканские СМИ. Руководство заведения любезно провело по всем коридорам и закоулкам, чтобы показать сегодняшнюю ситуацию и рассказать о будущем.

- Реконструкция театра давно превратилась в риторический вопрос, так как в течение десяти лет мы говорим о его необходимости, - рассказывает директор БГТК Альберт Имамутдинов. – На моей памяти уже было три готовых проекта, и к ним была даже подведена практическая часть строительства. Но они ушли в историю, и сейчас полностью подготовлен четвертый, с которым частично решен финансовый вопрос.

Обновление произойдет в рамках федерального нацпроекта. Почти треть финансирования – федеральные средства, остальная часть - из бюджета республики. По словам директора театра, вопрос на высшем уровне должен решиться буквально на днях, что дает большой шанс для претворения планов. Мы заглянули в маленькие комнатки, которые служат гримерками для 6-7 артистов. В такой же тесноте изготавливают кукол, декорации, и сами они хранятся в небольших помещениях, так как высота потолка не позволяет их складировать в нужном порядке.

- На данный момент театр сильно обветшал и в моральном, и техническом плане, и может наступить такой момент, как закрытие учреждения, как это произошло с цирком, - говорит Альберт Альфритович.

По проекту театр наконец обретет автономность, то есть физически отделится от жилого дома, где располагаются сейчас холл и раздевалка. Будут свои инженерные сети, отопление, водоснабжение и канализация, а общие потопы и аварийные ситуации станут головной болью лишь самих жильцов.

Театр основан в 1932 году и является одним из старейших в Уфе, а его здание построено в 1976 году и в течение этих десятилетий практически не обновлялось. Бедой стал пожар в 2008 году, для тушения которого даже перекрыли проспект Октября. В результате были утрачены уникальное витражное панно, великолепные фигуры жар-птицы, кораблей, большая парадная люстра. Как говорит директор, после ремонта пропал единый стиль декора, создававший атмосферу сказочности.

Богатая история, которой гордятся кукольники, складирована в подвале. Лишь на стене удалось прикрепить несколько кукол, фотографии, дипломы и благодарности. Фигурки индусов напоминают о тесной дружбе с зарубежными коллегами, за завесой остались громкая слава таких известных на весь мир постановок, как «Не бросай огонь, Прометей», «Черноликие», «Белый пароход». Поколения бабушек и дедушек и даже мам и пап еще помнят названия прославленных спектаклей, но сейчас подрастают дети, которых нужно оторвать от гаджетов и увлечь миром искусства. Зачастую для реализации замысла от души «креативят», не хватает технического оснащения.

Поэтому при проектировании, в котором принимали участие и руководители подразделений театра, предусмотрели необходимое техническое обновление. Существующий пристрой будет продолжен новым четырехэтажным зданием. На первом этаже разместится камерный зал на 100 мест, сцена – трансформер, меняющая площадки в соответствии с ходом сюжета. Второй этаж отдадут детским интерактивным студиям, где будет проходить обучение актерскому мастерству, анимации, вокалу. Третий отводится для технического персонала и зала для конференций, четвертый - под мастерские, которые на данный момент разбросаны по всему театру. Там должен быть грузовой лифт как узловая связь между складами. С помощью него удобно подавать декорации и реквизит, а не носить их по лестницам, обдирая углы и роняя детали.

Неудивительно, что в новом проекте заложен крытый гараж, где будут нходиться в тепле и безопасности.

Кукольники мечтают и о своем музее. Здесь накоплена богатая история, которая представляет большой интерес для зрителя любого возраста. Ведь каждая кукла – это отдельная история, гастроли, награды, люди, которые оживляли ее. А пока они лежат в тесных неповтоим ыз они лежат в тесных непроветриваемых помещениях и ждут своего часа.

Реконструкция должна начаться в этом году и завершиться к 450-летию Уфы, то есть к концу 2023 года, как надеется весь театр. Он пройдет в несколько этапов: строительство пристроя; реконструкция существующего здания, облагораживание прилегающей территории, включая детский городок и парковочную зону.

Зиля БАДРИЕВА.