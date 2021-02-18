Реконструкция. Акт третий

Вчера в Государственном академическом русском драматическом театре завершился серии спектаклей, поставленных Михаилом Рабиновичем и посвященный его памяти «Луна и листопад», «Голубая камея», «Метель», «Старый дом», «Белый конь. Златая птица», «Бешеные деньги», «Палата бизнес-класса», в том числе и последний «Свой путь» - всего восемь названий. Они будут жить в репертуаре театра и дальше.

Однако еще одним свершением, о котором долгие годы мечтал Михаил Исакович, было завершение реконструкции здания. Первые два этапа уже прошли – и фойе первого и второго этажей, облицованные испанским гранитом, выглядят как залы роскошного дворца искусства.

Однако это взгляд зрителя. А на деле обновлять нужно многое: построен он еще в 1982 году, осенью нынешнего года откроет свой 160-й сезон. Он давно заслужил новую «огранку».

Итак, третий этап реконструкции включает в себя очень многое. Помните, как для пьесы Алексея Казанцева на сцене вырос практически настоящий Старый дом, и благодаря поворотам сценического круга мы смогли увидеть, что делается во дворе, в разных квартирах и на чердаке? А как в «Акбузате» Хаубен укрощал огромного крылатого волшебного коня, изображенного при помощи огромных белых полотнищ? При этом он был гораздо более реален, чем если бы на сцену вывели живую лошадь. А величественный лес из огромных бревен, знаменующий мощь семьи Зыковых, которые потом начинают двигаться? Одним словом, речь идет о механизмах сцены. О том, в чем нуждается она и в целом здание театра, «УВ» рассказал сын знаменитого художественного руководителя Русдрама, начальник технического отдела театра Александр Рабинович.

- Самое главное на сцене - штанкетное оборудование, при помощи которого поднимаются и опускаются декорации. У нас его грузоподъемность - 150 кг, а нужно - 500! Приходят новые режиссеры и художники, делают макеты, а мы все это воплотить не можем – мощности не хватает. Как вы знаете, у нас есть круг сцены, есть кольцо. Их можно двигать и вместе - получится большой круг - и отдельно. Круг тоже порой «заедает». Думаю, тут придется менять двигатели, а возможно, и катки, на которых он двигается по металлическим рельсам.

- Все это действительно очень важно. Смелые и яркие сценические решения сегодня актуальны, как никогда.

- Да. Их частью являются также свет и звук. В настоящее время вместо 20 прожекторов, которые нужны для такого большого зала, мы используем восемь: остальные вышли из строя. Реконструкция подразумевает и закупку нового оборудования. То же с системой звука: пора ставить новую, часть аппаратуры функционирует еще с 80-х годов. Слышимость разнится даже между 3-м и 7-м рядами, не говоря уже о балконе! Поработаем и с акустикой зала. В театре она важна как нигде: даже тихий шепот актеров должен быть слышен! К нам приходили специалисты, они провели экспертизу и определили, из какого материала должны быть сделаны стеновые панели зрительного зала - на разных участках они ибудут отличаться. А слышимость станет одинаково хорошей.

В 2006-2008 годах, во время первого этапа реконструкции, не была сделана вентиляция зрительного зала. Теперь мы это исправим, что позволит также регулировать температуру в нем. Вентиляция и кондиционирование - единая система, и можно будет подавать теплый или, наоборот, охлажденный воздух.

- А наружный облик здания? Когда проезжаешь мимо на автобусе и привычно разглядываешь афишу, кажется, что все в порядке…

- К сожалению, нет. Здание нашего театра, расположенное в самом центре города, является объектом культурного наследия и, конечно, привлекает внимание и уфимцев, и гостей столицы. В преддверии 450-летнего юбилея города, безусловно, хотелось бы привести его в самый лучший вид. В наших планах - капитальный ремонт фасада и крыши, - продолжает Александр Михайлович. - К ремонту крыши уже приступали, однако исполнитель оказался недобросовестным, и она все же в некоторых местах продолжает протекать. Известняковый фасад потемнел, и его можно только заменить. Заодно утеплим здание. По проекту у нас будет вентилируемый фасад: слой утеплителя, зазор для вентиляции, отделочная плитка.

Придется поработать и над одной из главных отличительных черт здания - карнизом из синих металлических «чешуек»: время уже оставило на нем свои следы. На фасаде с обратной стороны есть сколы облицовки. Много чего нужно отремонтировать… К счастью, большая часть этого не видна зрителям. Или не видна с первого взгляда.

Также предстоит обновить кресла и полностью реконструировать Камерную сцену, усилить пожарную безопасность. На площади перед театром, где нередко проходят городские праздники, уложат тротуарную плитку и установят светильники, а на месте неработающего фонтана будет газон. Это, конечно, не все (как-никак проект реконструкции составляет 42 тома!), но основное.

Еще одно место, нуждающееся в ремонте, - кабинет художественного руководителя. Михаил Исакович категорически возражал против проведения там какого бы то ни было ремонта до того момента, пока не будут выполнены основные работы, прежде всего - на сцене…

- Правительство республики отправило заявку в Минэкономразвития РФ. Как только будет выделено федеральное финансирование, республика внесет свой вклад, и можно будет начинать работы. Когда это произойдет, сейчас сказать трудно: все будет зависеть от графика финансирования и сроков поставки оборудования, - добавил Александр Михайлович.

- А чего ждете от предстоящего события вы, люди театра, артисты?

- Мы надеемся, что все будет выполнено качественно, закуплена хорошая аппаратура.

Хочется верить, что все пройдет достаточно безболезненно для нас: театр должен работать, а артисты - играть. Словом, рассчитываем, что работы по реконструкции будут проведены в кратчайшие сроки и творческий процесс не пострадает.

- Хочется позволить себе и личный вопрос… Почему вы стали техническим работником?

- Актерская профессия сложна невероятно. И я, выросший за кулисами, это хорошо понимал. С детства отец научил интересоваться техникой, электроникой - ведь он и сам был по первому образованию «авиационником». Потому выбор будущего вуза был в некоторой степени предопределен. Театр - это своего рода производство, в повседневной жизни которого технические службы выполняют свою и очень важную роль.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Андрея Вдовина.



Подпись к фото

Кабинет худрука театра тоже требовал ремонта, но Михаил Рабинович считал, что это нужно сделать в последнюю очередь.