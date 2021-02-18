Как не остаться под обломками пирамиды

Очередная вопиющая история соседки, отнесшей «гробовые» сбережения в контору «под высокие проценты» побудила меня обратиться за консультацией к заместителю начальника отдела безопасности Национального банка по Республике Башкортостан Наилю Габидуллину. Он считает, что финансовые пирамиды никуда не исчезали, а просто меняли свою форму. Пандемия коронавируса ускорила давно начавшийся процесс перехода подобных организаций в онлайн. Такой формат позволяет работать без региональной привязки и не иметь офисов. Однако осталось немало организаций, что продолжают свою деятельность в реальной жизни.

Следует напомнить, что начиная с 2016 года в РФ существует административная и уголовная ответственность за создание финансовых пирамид. Поэтому чаще всего они маскируются под жилищные и потребительские кооперативы, интернет-проекты по торговле цифровыми активами и вложению денег в недвижимость. Печальную известность в 2020 году получила уфимская финансовая компания «Финико», в отношении которой недавно было возбуждено уголовное дело.

- Однако, несмотря на это, - сетует Габидуллин, – некоторые граждане до сих пор перечисляют в данную организацию свои средства.

Скандалом обернулась история компании «Инвестсоцвклад», одно время успешно мимикрировавшей под дочерний проект известного банка. До марта 2019 года вкладчики «ИВС» регулярно получали положенные им деньги, однако вскоре выплаты резко прекратились, организация спешно закрыла офисы и сняла вывески. Весной того года электронная приемная органов власти РБ буквально разрывалась от жалоб обманутых пайщиков. Оказалось, что среди них было немало людей преклонного возраста.

«Тесть (80 лет) с тещей тоже попались. Не уследили. Продали дом и вложили 1,5 млн рублей. Мы-то были уверены, что деньги в банке. Сестра жены тоже, не знаем сколько, похоже, много. Боимся, что старики не переживут!» - писал, в частности, пользователь Дмитрий Кучава.

Кроме того, летом прошлого года в Уфе, а чуть позднее в Стерлитамаке открылся потребительский кооператив, который обещал своим клиентам доходность до 30 процентов годовых, а также предоставлял пайщикам недостоверную информацию о деятельности в сфере недвижимости и строительства с рентабельностью, якобы достигающей 100 процентов. Завышенные цифры – отличительная черта мошеннических организаций.

- Всего за 2020 год, – сообщает представитель Нацбанка РБ, - на территории республики выявлены три финансовые пирамиды. Все действовали под видом потребительских кооперативов. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы.

В последнее время часто приходится слышать и о компаниях, действующих по принципу сетевого маркетинга, – они также реализуют свою продукцию путем привлечения новых участников. Многие отождествляют его и финансовые пирамиды, и такие сравнения небеспочвенны. Впрочем, существует и ряд отличий. В частности, это широкая реклама в СМИ и Интернете, обещания доходов, в несколько раз превышающих рыночные показатели, а также неспособность компании подтвердить свою деятельность. «В целом, – заключает наш эксперт, – не каждая компания, осуществляющая деятельность по принципу сетевого маркетинга, является пирамидой».

По мнению Габидуллина, окончательно победить пирамиды не позволяет их массовый переход в Сеть – область, пока еще плохо регулируемую российским законодательством. В такой ситуации отследить все действия мошенников физически невозможно.

Чтобы вовсе искоренить преступные проекты, вероятно, нужно принять более радикальные меры. Вполне возможно, что они будут связаны со сменой экономической системы государства.

Антон Сухарев.