Три простых шага, или Карта работает!

«У нас такой заснеженный двор», что с трудом удается дойти до подъезда». «Сейчас стало трудно припарковаться. Маневрируя в сузившихся из-за сугробов проездах, порой нелегко избежать столкновения». «Спортивная площадка вся в снегу, не подобраться». Теперь со всеми подобными жалобами можно смело обращаться к специальному ресурсу «Уфа снежная», который заработал на сайте мэрии. Увидели заснеженный участок? Не проходите мимо: сфотографируйте, запишите адрес и загрузите на интерактивную карту. Вашу заявку увидят ответственные службы и примут в работу. Сделать это несложно, мы убедились сами.

Итак, открываем официальный сайт мэрии Уфы. Сверху видим надпись «Уфа снежная», нажимаем на нее. Сервис открывается, предлагая совершить три шага. Первый – загружаем фото. Нас заинтересовало пересечение улиц Аральской и Урицкого, где находится сквер имени Зои Космодемьянской. Снимок проблемного участка успешно принят. Следующий шаг – отметить это место на карте города. В поисковой строке набираем нужную улицу, карта сразу приближает этот фрагмент, отмечаем на ней свой заснеженный проезд. Третий шаг – указываем точный адрес, нажимаем на строку «отправить заявку» и вуаля – она принята в обработку. Остается ждать результата. Через день звонит знакомый и, захлебываясь от восторга, сообщает, что участок вычищен от снега. Теперь проехать и пройти здесь можно беспрепятственно. Заглядываем в сервис – наша заявка имеет отметку выполнено. Ну что ж, нареканий нет – работа сделана оперативно и качественно. Спасибо!

Ресурс имеет свою статистику. На момент верстки этого номера было подано 3282 заявки, выполнено - 1998, принято – 970, в ожидании – 9, отклонено – 305. На интерактивной карте разными цветами отмечены кружки – зеленые, что заявки выполнены, а желтые – еще в ожидании. Преобладает зеленый цвет.

Почитаем, на что жалуются граждане.

«Достоевского, 58. Это тротуар, по которому ездят машины, а ходить негде». Заявка выполнена - на следующем фото видно, как мини-трактор расчищает тротуар.

«Нужна уборка дороги у коррекционной школы (ул. Большая Гражданская, 31). Проехать можно только на внедорожнике. Заранее спасибо». Заявка принята на рассмотрение.

Нередко обращения состоят из одной только фотографии, без комментариев - например, заявка №1177: ухабы и колеи на улице Пархоменко около дома №106 обведены красным маркером. Улица расчищена.

А вот хорошо знакомое место: тротуар около дома №45 на улице Р. Зорге - в этом длинном доме расположено несколько магазинов и четыре аптеки. Снега немало. Заявка принята на рассмотрение.

«Набережная реки Уфы, дом 3/3 - зауженный проезд, ледяная колея, неочищенный тротуар». Заявка выполнена.

Да, осадков в этом году зима не пожалела, плюс перепады температур… Как ни стараются коммунальщики, убрать снег одновременно со всех дорог, проездов и дворов не получается. Но для обработки заявок, поступивших в рабочее время, установлен срок до трех часов, а для их выполнения и закрытия - не более трех дней. Большинство граждан описывают проблемы лаконично, но не обходится и без критики. Зато сразу видно: присутствует прямое общение с жителями.

Кстати, заявки отклоняются в тех случаях, когда при сопоставлении фотографии и геометки невозможно определить местонахождение снежного скопления, либо изображение не соответствует действительности, обращения дублируются или вообще не имеют отношения к уборке снега. Также службы по благоустройству, скорее всего, не будут торопиться убирать сугробы на газонах, не мешающие проезду.

Будем надеяться, что в дальнейшем оперативность коммунальщиков будет оценена по достоинству. На фотографиях нередко действительно видны только скопления снега, зачастую они сделаны в сумерках, и даже знакомые улицы узнать нелегко – это минус фотографирования смартфоном, к тому же хорошие ракурсы гражданам делать некогда - они фиксируют проблемные участки, спеша по своим делам.

- Заявки от жителей стали массово поступать с самого первого дня запуска карты. Так, на 16.00 часов 8 февраля зафиксировано 3 230 обращений, из них выполнено 1802 (62%), отклонено 318. Пиковые значения пришлись на 28 января и 3-4 февраля, когда поступила почти половина всех имеющихся заявок (45%), - прокомментировал заместитель начальника информационно-аналитического Управления мэрии Данил Ивлев.

Екатерина КЛИМОВИЧ.