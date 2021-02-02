Инорс в «кольце»

Сегодня герой нашей постоянной рубрики - депутат Горсовета Сергей Бубличенко. В беседе он рассказал нам как будет развиваться транспортная сеть в Инорсе, благоустраиваться озеро Теплое, а также о том, чего сегодня не хватает микрорайону.

- Вы принимаете граждан совместно с вашим коллегой, депутатом Горсовета, директором ремонтно-строительного комплекса ОДК-УМПО Сергеем Копысовым. Как относятся к такому формату люди, которые приходят с обращениями?

- Такая форма работы давно вошла в традицию. Помимо депутатов Горсовета в общественной приемной, которая находится в отделе кадров ПАО «ОДК-УМПО», встречи с гражданами проводит и депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Евгений

Семивеличенко. Также наш частый гость – глава администрации Калининского района Сергей Кожевников. Такая форма общения между гражданами и депутатами разного уровня полномочий позволяет решать вопросы быстро и эффективно. Часто мы

прямо на месте принимаем коллегиальное решение по тому или иному вопросу и определяем дальнейшее направление действий.

В итоге люди к нам приходят не только с просьбами о помощи, но и с благодарностями. Считаю, это и есть показатель того, что такой формат работы, как совместный прием, успешен.

– Инорс развивается. В конце 2020-го года запущено движение автотранспорта по новым дорогам – по улицам Георгия Мушникова, Валерия Лесунова и бульвару Баландина. Чего еще не хватает микрорайону, на ваш взгляд?

– Открытие движения по двум новым участкам дороги позволило жителям Инорса выбирать оптимальные направления движения. Однако люди продолжают испытывать трудности въезда и выезда из микрорайона, особенно в утренние и вечерние часы. Калининцы предлагают расширить улицу Сельскую Богородскую в обоих направлениях. Со стороны створа ул. Маршала Жукова и ул. Седова можно улучшить транспортную развязку, которая бы

обеспечивала бесперебойное движение в район пересечения ул. Трамвайная и ул. Седова, за счет примыкающих съездов. С восточной стороны ул. Сельская Богородская должна продолжить свое направление в сторону восточного выезда со строительством моста через реку Уфа и выступить в качестве альтернативы мостового переезда улицы Перспективная, соединяя микрорайоны Инорс и Шакша еще одной линией. Кроме этого, разработка южного направления, позволит соединить дорогу с восточным выездом из тоннеля в районе ул. Менделеева, открывая выезд на

федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Что касается дальнейшего развития внутренней транспортной сети Инорса, то улица Георгия Мушникова должна выходить на будущую улицу Алиева, которая должна соединить ул. Сельскую Богородскую с ул. Интернациональная, а ул. Валерия Лесунова соединится с ул. Фронтовых Бригад. В итоге мы получим полноценное транспортное кольцо в Инорсе.

- К депутатам обращаются по различным поводам. А была ли история, которая очень тронула вас?

- Любая встреча с человеком оставляет свой след. Вспоминается случай: на прием пришла бабушка с просьбой о помощи. Специалисты газовой службы проводили профилактический осмотр оборудования и отключили у нее газовую плиту. Плита была очень старой и представляла реальную угрозу жизни и здоровью пенсионерки. Прием проводился традиционно в третий

четверг марта, а уже 1 апреля ей в квартиру принесли и установили новую газовую плиту. Бабушка приготовила в духовке пирог и принесла его нам в знак благодарности. Это было очень трогательно.

– Вы входите в состав постоянно действующей комиссии Совета по бюджету, финансам и налогам. Проект бюджета традиционно обсуждался на публичных слушаниях. Были ли конструктивные предложения от горожан, которые поддержали депутаты?

– В прошлом году в связи с противоэпидемиологическими мерами мы не смогли провести публичные слушания по бюджету в традиционном формате. Они были организованы заочно. Жители направляли в городской Совет 137 письменных предложений. 91 предложение подано в поддержку проекта бюджета, 18 содержали предложения, 20 – были поданы с нарушениями и не учитывались. В основном предложения горожан касались многих сфер социальной жизни, городского хозяйства, дорожного строительства, парковочных пространств. Конструктивные предложения были поддержаны комиссией. Часть была взята в работу для дополнительного рассмотрения, некоторые будут повторно рассмотрены при уточнении исполнения бюджета за первое полугодие 2021 года. Часть была отклонена ввиду отсутствия дополнительных источников доходной части бюджета. Окончательный проект бюджета Уфы с учетом результатов публичных слушаний был принят на декабрьском заседании городского Совета.

– Главная тема прошлого года – пандемия. Большая нагрузка легла на ГКБ № 13 Я знаю, что вы помогали им. В чем конкретно заключалась эта помощь?

– Для организации работы врачей, работающих по вызову, мы ежедневно предоставляем три автомобиля с водителями. Работа ведется в круглосуточно режиме 24/7. Приобрели и передали 15 тепловизоров, амплификатор, компьютерный томограф, а также более 1000 респираторов, масок, дозаторов. Провели комплексный ремонт помещения лаборатории для установки нового

диагностического оборудования. Кроме того, в поликлинике № 1 ГКБ № 13 построили теплый тамбур, для разделения входов для «красной» и «белой» зоны, а также установили рециркулятор воздуха для очистки и обеззараживания помещений.

– В прошлом году в рамках Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» обсуждалось благоустройство озера «Теплое». Чем закончились обсуждения, и будет ли это иметь продолжение?

– На форуме вместе с жителями обсуждалось, каким именно они видят благоустройство территории вокруг озера. Горожане высказывали пожелания об асфальтировании дорожек, организации освещения, установке скамеек вдоль береговой линии, детских площадок, увеличения пляжной зоны и обустройства зоны барбекю и зоны для выгула собак. Несомненно, этот проект заслуживает большого внимания и в перспективе в Уфе появится еще одна современная и комфортная зона отдыха, которая станет излюбленным местом для проведения досуга наших горожан.

– Жители северной части всегда считали, что они «оторваны» от города. Планируется ли связать север и юг? Какие проекты обсуждаются?

– В последние годы идет активное обсуждение различных проектов развития общественного транспорта, дорожной инфраструктуры, призванных решить проблему оторванности севера и юга столицы. Однако единого мнения по решению этой проблемы не найдено. В активной стадии разработки сейчас находится проект нового Генерального плана Уфы. Проектировщикам необходимо учесть множество особенностей города, сформировать концепцию и приоритетные направления его дальнейшего развития. Такое

долгосрочное планирование позволит нам решить существующие острые проблемы, а также предотвратить их в будущем и обеспечить уверенное движение вперед.

Мария АПКАРИМОВА.