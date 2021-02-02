Не свадьба, а настоящий туй!

- Традиционные башкирские украшения считались важными оберегами и талисманами, - с этими словами ведущая повязала невесте Алине нагрудник ручной работы и преподнесла головной убор кашмау, украшенный кораллами и монетами. - Кашмау носили замужние башкирки, он покрывал не только голову, но и косу.

Молодожены Алсу и Артур Исхаковы живут и работают в Екатеринбурге, но даже вдали от родины мечтали о настоящей башкирской свадьбе.

- Наступить на подушку, попробовать из рук свекрови мед и масло, станцевать на подносе – без этих ритуалов я не представляла своей свадьбы, - признается Алсу. – Вот и решили пригласить профессионалов из Башкирии.

Молодожены рассказали, что о многих обычаях они просто не знали. Так и для многих гостей свадьба стала своеобразным экскурсом в историю.

- Свадьба получилась особенной, со своей душой, а как были довольны бабушки и старшее поколение семьи, что мы не забываем свои традиции, - говорят Исхаковы.

Таких восторженных отзывов у руководителя Дома семейных событий «?апыл туй» Александры Хисаметдиновой накопилось немало. Приверженцев аутентичных, национальных торжеств становится все больше. А все началось с знакомства с мужем Инвиром и собственной свадьбы.

- Мы познакомились в 2012 году. Инвир получал в Челябинске второе высшее образование и параллельно занимался проведением национальных свадеб. Аргаяшский и Кунашакский районы Челябинской области в основном населены башкирами, и там это было очень востребовано, - вспоминает Александра.

На тот момент будущий этноэксперт вообще не любила пышные церемонии бракосочетания с привычными банкетами и однотипными конкурсами. Александра признается, что была всего на трех торжествах. Но помогая своему жениху в его работе, постепенно погружалась в свадебный мир.

- Начала задумываться, а какой должна быть церемония, как ее сделать душевной, необычной, запоминающейся. В 2013 году ушла основного места работы - с поста помощника руководителя информагенства «Башинформ» и начала разрабатывать элементы, сценарии и тайминг современной башкирской свадьбы.

Здесь интересно сделать отступление. Александра прекрасно говорит на родном башкирском языке. Она родилась в Кургане, потом с родителями переехала в Омскую область, поселок Усть-Ишим.

- После развода мамы и папы, мы переехали в Уфу. С шести лет росла у бабушки - журналиста и педагога Ляли Гибатовны Биишевой. Соответствующее воспитание я получила от неё. Получается, что Зайнаб Биишева - родная тетя моей бабушки. Я окончила гимназию №20 и башкирскую филологию в университете - объясняет Александра.

- А свою свадьбу вы как провели? По всем канонам?

- Она проходила два дня на родине мужа, в Учалинском районе, водохранилище Ургун. Да, это была традиционная башкирская свадьба с выкупом, хождением за водой с коромыслом, с подушкой, маслом и мёдом. Сейчас бы я все, конечно, сделала немного иначе.

Вернувшись из романтического путешествия, Александр и Инвир сразу улетели на обучение на крупнейший свадебный саммит в Киеве, откуда вернулись с множеством идей, фишек и наработок. С тех пор за восемь лет они организовали и провели сотни торжеств в национальной стилистике.

- Ниша оказалась не занята. По-прежнему очень мало ведущих, организаторов и в принципе специалистов, которые узкопрофильно занимаются национальными ивентами. Нам хотелось показать именно башкортостанский колорит. Мы часто выезжаем на обучение и мастер-классы, ведь молодожены с каждым становятся более требовательными и более продвинутыми. Ведущие эксперты подтверждают, что тренд на европейский формат устарел. За национальными мероприятиями в современной обработке – будущее. Об этом свидетельствует полностью забронированное лето-2021 года.

Дом семейных событий «?апыл туй» приглашают проводить башкирские свадьбы в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Оренбурге, огромное количество мероприятий состоялось в Челябинской области. Башкирская свадьба планировалась даже в Италии, но торжеству помешали некоторые обстоятельства. Все это время Александра постоянно изучала научные источники, чтобы доподлинно понять, какой была настоящая башкирская свадьба.

- Есть замечательные фольклористы, которые долгое время занимались исследованием этой темы, им написано огромное количество работ. Это не только свадебные обряды, но и многочисленные песни, шутки-прибаутки в стихотворной форме, в каждой свой скрытый смысл, послание. И ты понимаешь, насколько у башкирского народа очень крепкие, сильные корни.

Как объясняет Александра, ценник на проведение башкирской свадьбы по всем каноном зависит от места проведения и от количества приглашенных.

Альфия ИБРАГИМОВА.