Свадьба без переполоха

С конца января в Башкирии вновь разрешено проводить регистрацию браков в торжественной обстановке. Этого послабления ждали сотни влюбленных, которые отменили свои свадьбы в минувшем коронавирусном, да к тому же високосном году. И хотя пока на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей, женихи и невесты воспряли духом и вовсю бронируют даты. В загсах столицы уже отмечают ажиотаж.

Свадебный координатор Евгения Малахова, проглядывая свой планировщик на смартфоне, подтверждает: «хорошие» даты разбирают как горячие пирожки. Особенной популярностью, к примеру, пользуется суббота 21.08.21, а на этой неделе – 12.02.21.

- Коронавирус действительно внес большие коррективы в проведении всех торжеств, было очень много отмен и переносов. Так, изменили дату свадьбы, на которую должны были прилететь гости из других стран – Израиля, Германии и США. 2021-й можно смело назвать годом отложенных свадеб. Но сейчас мы видим положительную динамику, верим, что пандемия останется в прошлом.

Повышенный спрос чувствуется уже сейчас: молодожены интересуются: «У нас регистрация в августе, мы не рано к вам обращаемся?» Не рано! В городе уже очередь к лучшим специалистам.

- Свадебные организаторы и координаторы появились в Уфе сравнительно недавно. Обычно хлопотами занимается невеста с подружками…

- Свадьба – серьезный проект, которому надо уделять много внимания и времени. Подобрать и контролировать проверенных специалистов, продумать весь сценарий и логистику, предусмотреть миллион нюансов – всем этим занимаемся координатор. Молодожены и родственники не беспокоятся и не отвлекаются, а просто наслаждаются моментом.

- Каков средний ценник на свадьбы в Уфе?

- Разброс большой. В основном зависит от количества гостей и сценария. Торжество может быть как камерным, для узкого круга, или, наоборот – с выездной регистрацией за пределы города (а значит, с организацией трансфера и размещения гостей), с приглашением известных артистов, шоуменов. Если брать средний уровень (не минимальный!), то на стандартную свадьбу на 50 приглашенных потребуется около 350 тысяч рублей, из них 150 тысяч - на проведение банкета (средний чек ресторанов – 2,5-3 тысячи рублей на человека), остальные затраты – на ведущего, фотографа, видеографа, декор, свадебные наряды и множество других мелочей. Более интересные варианты проведения свадеб на это же количество гостей потребуют бюджет в 500-600 тысяч рублей. Верхней границы называть нет смысла, здесь все зависит от предпочтений молодоженов и их родителей.

- Как вы пришли в свадебный бизнес?

- Все началось в 2009 году, когда я работала руководителем полиграфической компании. Тогда все чаще стали обращаться с заказами для свадеб: просили изготовить оригинальные пригласительные, различные аксессуары для оформления, альбомы. Местный рынок тогда был не особо развит: предпочитали украшать банкетные залы гирляндами из шаров. Так появилась идея открыть свою мастерскую декора, прошла обучение у питерских специалистов. А через год одни из молодоженов попросили помочь не только с оформлением, но и с организацией всей свадьбы. Торжество проходило в «А-кафе». И все хлопоты, начиная от встречи и размещения гостей, работы с фотографом, видеографом, декором, подбором ведущей и заканчивая заказом торта, были на мне.

- Сразу вспоминаешь фильм «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес…

- В Америке и Европе подготовка к свадьбе занимает колоссальное количество времени. Они одну арку могут полгода выбирать. Я как свадебный организатор в случае экстренной ситуации могу организовать торжество за 24 часа.

- А какие форс-мажоры случаются?

- Да самые разные. Жизнь, как известно, любит преподносить сюрпризы. Вот мои коллеги столкнулись с таким случаем, когда ранним утром произошел пожар в ресторане, где был запланирован праздничный банкет. Свадебному организатору удалось решить вопрос колоссальными усилиями, нашли другую площадку, а невеста даже не успела расстроиться.

- Самая необычная свадьба в вашей практике?

- Выигрышно смотрятся выездные регистрации, с национальным колоритом. Не так давно проводили очень красивую свадьбу на Юмагузинском водохранилище. Ради красивых видов национального парка проехали 350 км. Из последних трендов - экостиль. Все чаще выбирают загородные локации: красивый парк, берег реки или лесной уголок. Самые популярные места – «Тихий берег» в Нуримановском районе, Красный Ключ, Павловка, Ильмурзино и Абзаково. Последняя площадка, хоть и очень красивая, находится далеко от Уфы, не все соглашаются ехать. Также прослеживается еще одно направление – минимализм. Если в 2015-2016 годы было много пафоса, сейчас сдержанные лаконичные свадьбы с продуманным оригинальным декором.

Меняется и формат проведения банкетов: отказываются от больших застолий, где жених и невеста не знают и половины приглашенных, выбирают фуршетное обслуживание.

- Ваш совет будущим молодоженам.

- Поиск специалистов для свадьбы нужно начинать за полгода и даже раньше.

Альфия Ибрагимова.