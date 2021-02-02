Островок милосердия

В наше непростое время людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, важно найти островок, где тебе могли бы помочь. Такой островок находится в Храме Николая Чудотворца, что напротив железнодорожного вокзала.

Каждый день в 15.00 здесь собираются люди. Через специальное окошко волонтеры раздают бесплатные обеды всем нуждающимся. На первое подают суп, на второе - макароны по-флотски и, конечно, горячий чай - в 20-градусный мороз особенно хочется согреться.

В день нашего посещения храма мы насчитали около 40 человек. В основном, конечно, приходят люди пожилые, среднего возраста – гораздо меньше. Истории у всех разные: кто-то стал жертвой внутрисемейных разборок, у кого-то сгорел дом, третий угодил в лапы мошенников, Одним из таких бедолаг оказался Сергей из Казани. По его словам, в столицу Башкирии он попал в поисках работы: откликнулся на вакансию в сфере строительства. Однако, как это часто бывает, его обманули. В результате Сергей остался без денег и, как следствие, возможности вернуться на Родину. В Казани у мужчины осталась престарелая мать, фото которой он бережно хранит в молитвослове.

В трапезной, где готовятся бесплатные обеды, на двух столах разложена разнообразная еда. Наше внимание привлекли аппетитные пирожные и торты. Оказывается, храму помогают кондитерские и пекарни. Добровольцы при виде журналистов отворачиваются от объектива камеры – признаются, что за последние годы устали от повышенного внимания.

- Всего нас 6-7 человек, – признается волонтер Лиля. - Организовано дежурство, за каждым закреплен «свой день».

Трапезная при храме работает уже 16-й год. Началось все с благословения Митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона. При желании каждый человек может стать волонтером и поделиться хотя бы едой. В этот морозный день состоялись поминки, а потому нуждающимся кроме еды раздавали еще и теплые носки.

- Сколько примерно людей вы успеваете обслужить за день?

- Где-то 35-40, – признается Лиля.

- Даете ли добавку?

- Если остается еда,– отвечает собеседница.

В одной из комнат храма находится недавно открывшийся парикмахерский зал, в котором работает стилист Татьяна Овсянникова. Здесь бесплатно стригут людей без определенного места жительства. Проект открыт на средства гранта главы администрации города. Татьяна рассказала, что занимается парикмахерским искусством уже 20 лет, идея о благотворительности родилась год назад: раз в месяц бесплатно стричь бездомных.

- Сначала приходилось трудиться в стесненных условиях, – признается Овсянникова.- Теперь все изменилось. Начиная с декабря прошлого года парикмахерская для нуждающихся заработала на регулярной основе. Настоятель храма отец Павел предложил сделать ремонт в помещениях бывшего железнодорожного клуба, находящихся на территории церкви, в результате у Татьяны появился собственный салон. Добровольцы помогли с оборудованием и креслами, и теперь парикмахерская для бездомных не уступает по уровню оснащения обычным городским.

Под конец нашего пребывания на пороге церкви появляется отец Павел. Мы просим его дать комментарий, он улыбается в ответ:

- Наверное, вам все уже рассказали.

- Но это же ваш храм!

- Храм – божий, – говорит священник и отлучается по делам.

И правда, не является ли Никольский храм наглядным проявлением божьей воли? Все же за последнее время он стал центром благотворительных инициатив, помогающих людям не потерять себя в столь трудное время.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты Ишниязовой.