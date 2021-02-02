Работа над точностью

Горячей информационной темой этой зимы стал вопрос начисления платы за отопление. Опыт работы с обращениями граждан показывает, что проблема неоправданно больших счетов имеет целый комплекс причин. Среди них: некорректная работа общедомовых приборов учета, «перетопы», несвоевременное или неправильное снятие показаний счетчиков, неточные сведения по площадям отапливаемых помещений. Сейчас в республике и Уфе идет активная работа по системному решению копившихся годами проблем, что должно помочь избежать их и в будущем.

Большинство вопросов с правильным начислением платы за центральное отопление может решить создание системы автоматизированного учета потребления ресурса в многоквартирных домах. Сейчас такую работу активно ведут Уфимские инженерные сети.

Первое, что сделали в МУП УИС - оснастили котельные и ЦТП датчиками и некоммерческими приборами учета. Все показания можно снимать удаленно - они выведены на экран, установленный в центральной диспетчерской, а специалисты могут увидеть их и на смартфоне. И если где-то происходит сбой, вопрос решается оперативно.

В январе 2021 года УИС реализовали следующий этап - запустили в работу систему удаленного снятия показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ).

Для этого был заключен договор с интернет-провайдером, который установил на уже имеющиеся общедомовые теплосчетчики оборудование удаленного снятия показаний. Доступ к данным бесплатно будут иметь и управляющие компании. Для этого им нужно заключить договор с провайдером и получить логин и пароль от личного кабинета, дающего доступ ко всем показаниям общедомового теплосчетчика. Если его работу захотят проверить жильцы, они всегда смогут обратиться в свою УК.

Удаленное снятие показаний дает сразу несколько важных плюсов. Во-первых, полностью исключается так называемый человеческий фактор - ошибки или задержки в снятии и передаче данных ОДПУ. Во-вторых, управляющие компании и жильцы смогут контролировать подачу тепла в дома в режиме реального времени. И если уровень потребления неожиданно пойдет вверх без сильных морозов, значит, произошла либо поломка счетчика, либо проблема возникла в работе каких-то внутридомовых систем. Быстрый поиск и устранение неисправностей позволит избежать ненужных переплат.

Жилье на контроле

Факты превышения платы за отопление из-за неисправности или некорректной работы внутридомовых систем теплоснабжения выявляются и в ходе проверок по жалобам жителей. Для решения данной проблемы будет ужесточен контроль технической готовности многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Об этом заявил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

Согласно законодательству, ежегодно до 10 сентября органы местного самоуправления вместе с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, а также советами МКД должны подготовить соответствующие паспорта готовности. В министерство ЖКХ РБ такой паспорт приходит уже подписанный всеми уполномоченными сторонами.

Средство от «перетопов»

Переход на оплату отопления только в холодный сезон обострил проблему так называемых перетопов - сильного нагрева батарей центрального отопления, вынуждающих жильцов открывать окна даже зимой. Основатель сайта Уфасити.ми, юрист, специализирующийся на проблемах ЖКХ, Вадим Беляков, комментируя ситуацию, заявил, что по его опыту в 70% случаев ответственность за «перетопы» несут компании, занимающиеся управлением домом, а в 30% виноваты поставщики тепла, задающие системе неоправданно высокий нагрев.

Нормативная температура в жилых помещениях установлена в пределах плюс 20-22 градусов Цельсия. Допустимые отклонения возможны только в большую сторону на 4 градуса тепла.

- Если в жилых помещениях становится холоднее или теплее установленных нормативных значений, то есть 24-26 градусов, жильцы должны обратиться в управляющую компанию, чтобы зафиксировать эти факты, - пояснил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков. – Если из управляющей компании никто не приходит, жители вправе самостоятельно, пригласив своих соседей и старшего по дому, зафиксировать в специальном акте факт оказания некачественной услуги по теплоснабжению. В случае «перетопов» составленный акт будет являться основанием для перерасчетов платы за отопление.

По словам директора по стратегии и энергорынкам ООО «БашРТС» Тимофея Дубровского, такой акт от жителей будет принят.

Периодические «перетопы» жилых домов объясняются сбоями в работе внутридомовых систем и особенностями распространенной в нашей стране централизованной подачи тепла, где отсутствует возможность оперативного регулирования в зависимости от погоды. Любые изменения растянуты по времени – от нескольких часов до суток.

Нередко жители одного дома и даже подъезда могут одновременно жаловаться и на жару и на холод в своих квартирах. Теплоснабжающие организации заявляют о неспособности влиять на ситуацию с такими жалобами жильцов, поскольку поставляют коммунальный ресурс в целом на дом, а не отдельно к каждой квартире. Внутридомовые системы - собственность жителей, для обслуживания которой они нанимают управляющую организацию.

- Российским законодательством четко разграничена ответственность между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, - пояснили в БашРТС. - По закону, поставщики тепла отвечают за подачу ресурса до границ дома (п.5 ст.15 ФЗ -190 «О теплоснабжении»). А контроль состояния внутридомовых систем, в том числе отопления – задача управляющих компаний. Именно они отвечают за поддержание комфортной температуры в квартирах.

Квадратные метры

Нередко завышенные суммы в зимних платежках возникают из-за неправильных данных по площадям отапливаемого дома. Особенно это характерно для зданий, на первых этажах которых расположены предприятия, организации, магазины или точки общепита. Для выявления такого рода проблем в Башкирии запланирована инвентаризация жилищного фонда. В первую очередь она будет проводиться в домах, где возникли вопросы по начислениям платы за отопление и одной из причин ошибок может быть не верно указанная площадь и назначение внутренних помещений.

- За годы, кода инвентаризация не проводилась, а процесс учета был отданы в частные руки, информация по отапливаемым площадям стала попадать в ресурсоснабжающие и управляющие компании из разных источников и в итоге сильно разнится. Кроме того, механизм, обязывающий самих участников рынка подавать информацию об изменениях метражей, переделках или смене назначения своих помещений, не налажен и не работает, - пояснил заместитель министра ЖКХ РБ Марат Шангареев.

Инвентаризация жилья в Башкирии стоит в среднем 5 рублей за квадратный метр. При этом БТИ делает скидку в 50%, поскольку часть необходимой учетной информации уже есть в электронном виде. Общая стоимость работ в целом по республике оценивается в сумму порядка 170 миллионов рублей. Но после их проведения вопросов жителей по начислениям за тепло должно стать значительно меньше.

Алексей Фатыхов.