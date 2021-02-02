Ждем с надеждой!

В прошлые выходные глава администрации города Сергей Греков посетил Демский район и пообщался с местными жителями. Среди других прозвучал вопрос о закрытом автобусном маршруте №14 «Серебряный ручей – Музей имени Нестерова», соединявшем Дему с историческим центром города.

– По многочисленным просьбам жителей автобус «Башавтотранса» №14 начнет курсировать от ТСК «Пушкинский» до микрорайона Серебряный ручей с 8 февраля. Он будет работать по регулируемому тарифу, – спустя два дня отчитался на оперативном совещании в мэрии заместитель начальника Управления транспорта и связи администрации города Владимир Петров.

…Демчане еще помнят, что несколько лет назад отсюда до Телецентра можно было добраться без пересадки за 18 рублей, сейчас же приходится пересаживаться и дорога занимает гораздо больше времени и денег.

– На работе пропуск-контроль, опоздание даже на одну минуту фиксируется автоматически. При этом делают выговоры, а при повторных случаях – штрафы и лишения премии. Чтобы в 8.30 быть на работе, из дома выхожу в 7 утра. К тому же надо пересаживаться из частного «извозчика» в автобус «Башавтотранса», соответственно акция «Счастливый час» не работает, приходится платить 45-50 рублей за дорогу в один конец, – рассказывает Лилия Муссаллямова, работающая на улице Свердлова.

В открытых источниках мне удалось найти информацию о том, что в 2016 году автобус курсировал с 6.42 до 19.00 с интервалом в 25 минут. Следовал он с улицы Дагестанской, проезжая все центральные остановки Демы до Музея имени М. Нестерова. Дорогу протяженностью в 16 км можно было одолеть за неполный час. Счастливое было время, как понимают теперь демчане.

– Запустить – запустят, а через некоторое время он исчезнет или станет «автобусом-призраком» как 216-й. Недавно на «Орионе» прождала целый час, а он так и не приехал, – сокрушается Фануза Шайдуллина.

Действительно маршрут № 216 вроде бы стартует с остановки «Железнодорожный техникум» и приезжает на «Северный автовокзал». Но, как правильно заметила моя собеседница, полагаться на этот маршрут ненадежно – можно тщетно прождать ас и не дождаться.

– Отдел статистики посчитал и решил, что это нерентабельный маршрут, планируем закрыть его. Сейчас как раз готовим уведомление в администрацию. Пока несколько автобусов продолжают ездить, но большинство водителей уже уволились или перешли на другие линии, поэтому не удивительно, что их стало меньше, – прокомментировал заместитель директора компании-перевозчика СКД «Альянс» Александр Зырянов.

«Утром из Демы невозможно уехать в сторону Сипайлово, Зеленой рощи. 235-й маршрут, хоть и ездит часто, но пока из Серебряного ручья доедет до остановки «Имени майора Зимина» уже стоять негде. Было бы очень хорошо, если бы пустили большие НефАЗы и в ту сторону», – пишет в соцсетях демчанин Искандер Иванов в комментариях под новостью о новом маршруте.

Как раз от «Иммунопрепарата» до «ОК «Сипайловский» ранее был маршрут № 54 от ГУП «Башавтотранс». По поводу него в пресс-службе ГУП «Башавтотранс» ответили, что сейчас его приостановили, так как с началом самоизоляции пассажиропоток уменьшился.

– Мы сейчас занимаемся разработкой нового маршрута № 14 – начало, окончание, интервал движения, количество техники. Как только схема движения будет готова и ее утвердят, вся информация появится на официальном сайте предприятия https://bashauto.ru/, – ответила пресс-секретарь ГУП «Башавтотранс» Ксения Кравченко.

Ждем с надеждой!

Алина ГАРИПОВА.



Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.