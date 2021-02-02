Окна под прицелом аферистов

- Установила в квартире пластиковые окна, но они оказались некачественными: пропускают влагу и холод. Чтобы устранить недоделки, несколько раз вызывала мастеров. Но вместо того, чтобы решить проблему, они то и дело «разводят» на деньги, - пожаловалась в редакцию Надежда Александровна, разменявшая восьмой десяток.

Мы выехали к пенсионерке, и она рассказала нам о затянувшейся борьбе с аферистами.

- Полтора года с ними воюю! Они как хамелеоны: меняют название фирмы, форму договоров, адрес. С представителями первой фирмы мы познакомились возле торгового центра. Другие сами на меня вышли. Нашли где-то мой номер телефона и начали названивать, навязывая свои услуги, - говорит Надежда Александровна, раскладывая на столе бумаги: договора, квитанции, акты выполненных работ.

Поменяли все: поставили немецкие уплотнители, уголки, гребешки... Согласно написанному в документах, в июле 2019 года были заменены комплектующие на 11 000 рублей. В октябре того же года провели ремонтно-профилактические работы на 20 000 тысяч. А в ноябре 2020-го установили новую створку стоимостью 16 000 тысяч.

Таким образом в общей сложности за ремонт кухонного окна и балконной двери пенсионерка отдала около 50 тысяч, но цена отдельных деталей нигде не фигурирует. Кроме того, ожидаемого результата не получила: как ходила в квартире в чулках в несколько слоев, так и ходит.

- Звонить им бесполезно. До руководства не достучаться, да и меняются они постоянно. Если в первом договоре в строке директор - Ильназ Хаккимуллин, то в последнем - Павел Махнев, ранее бывший его заместителем, - продолжает Надежда Александровна. - Сначала они ведут себя очень вежливо, так входят в доверие, проникают в квартиру. Когда узнают, что я одинокая бабушка и заступиться за меня некому, начинают хамить, нагло навязывать то одно, то другое. Или вообще без спроса прикручивают детали и выставляют счет. Однажды обнаглели настолько, что пришли ко мне поздно, в девятом часу вечера, вдвоем и стали уговаривать установить боковые откосы. Я не согласилась, ведь мне не до красоты - главное, чтобы не дуло. Во время разговора тот, что помоложе, начал замерять мой рост металлическим метром. При этом в ответ на мое возмущение сказал, что хочет определить размер будущего гроба. Я еле выгнала их, пришлось припугнуть полицией, - рассказывает возмущенная женщина.

В попытке помочь пенсионерке мы позвонили по номеру телефона, указанному в последнем договоре.

- Мы окна не устанавливаем, – с неоднозначной интонацией ответил в трубку мужской голос, но тут же переключился и начал интересоваться моей персоной: кто я, сколько мне лет (возможно, хотел прикинуть, подхожу ли я на роль потенциального клиента). В результате мне все-таки пришлось признаться, что звоню по поводу Надежды Александровны.

- Мастер приедет, посмотрит, что можно сделать, – сказал в завершение беседы заместитель директора сервисной компании «Добрый Дом» Егор Сорокин.

В названный день мы связались с заявительницей, однако она сказала, что никто не приходил, и нам пришлось еще раз обратиться в сервисную компанию. А через пару дней Надежда Александровна позвонила в редакцию

- Решение вопроса обошлось в 300 рублей. Мастеру хватило двадцати минут, чтобы отрегулировать окно: где-то подкрутил, что-то раздвинул - и все. В квартире разу стало теплее, - сообщила она.

Писать заявление в полицию о факте мошенничества и требовать возврата денег Надежда Александровна не захотела.

- В моем возрасте всего дороже здоровье, а судебные тяжбы мне не по плечу, - сказала она.

Корзинка:

Кстати, наша заявительница - не единственная пострадавшая от действий оконных аферистов. В августе 2020 года в эфире ГТРК «Башкортостан» вышел сюжет с похожей историей. В нем также фигурирует индивидуальный предприниматель Ильназ Хакимуллин.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.