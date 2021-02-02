Вместо болота - дорога

Огромный желтый экскаватор заезжает на целину, оставляя следы на свежевыпавшем снегу. Добравшись до нужного места, он начинает зачерпывать ковшом промерзлую землю. Это рабочие предприятия «Башкиравтодор» приступили к разработке участка, по которому будет проложена 6-полосная дорога в Демском районе. А ведь только летом здесь было небольшое искусственное озеро, водились утки, а по вечерам родители, прогуливающиеся с детишками…

- Потребность в строительстве дороги возникла, когда микрорайон Серебряный ручей начал активно застраиваться: как грибы после дождя появлялись высотки, построены детские сады, школа, каждый год появляются новые предприятия малого бизнеса. А если учитывать перспективу дальнейшего развития, то проезд просто жизненно необходим, - говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Демского района Эльдар Фахретдинов.

Действительно, всего лишь год назад ситуация здесь складывалась аховая: единственная дорога, ведущая к выезду из Демы, не только была очень узкой, но еще и в аварийном состоянии - водители то и дело попадали в ямы, разбивая машины. Капитальный ремонт, сделанный в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ненамного улучшил ситуацию. Несмотря на то, что появилось шесть полос, ведущих к Демскому шоссе и улице Правды, в «часы пик» на то, чтобы здесь проехать, все равно уходит немало времени.

Жители не раз обращались на страницах соцсетей к руководителям города и республики, администрация района составляла письма с просьбой выделить финансирование. И, наконец, в сентябре 2020-го стало известно, что дорога в Серебряном ручье будет и не одна, а целых три! В рамках работ реконструируются и появятся новые дороги на улицах Исследовательская, Мечтателей и генерала Кусимова.

Подрядные организации на всех трех объектах приступили к работам в декабре прошлого года. Мы побывали на строительстве Мечтателей, где трудятся рабочие предприятия «Башкиравтодор».

В данный момент здесь идет выторфовка участка: на глубину в 4-5 метров выкапывают слабое основание и заменяют его песчано-гравийной смесью, чтобы в дальнейшем дорога могла выдержать нагрузки.

Самый частый вопрос, который приходится слышать строителям - почему зимой, неужели это подходящее время для строительства?

- Мы специально ждали наступления холодов, чтобы техника могла более уверенно двигаться по замерзшей поверхности: иначе было бы гораздо сложнее поставить площадку для экскаватора, вывозить «жидкую кашу» болота, - объясняет начальник участка Денис Хасанов.

Он строит дороги с 2006 года, а в студенчестве проходил практику в качестве дорожного рабочего на содержании трассы «Уфа - Чишмы». После окончания Нефтяного университета стал мастером, и его бригаду направили на строительство развязки на Каменной переправе. Вспоминает, как они сдавали объект, и принимать его приехал первый глава республики Муртаза Рахимов. Он подошел к ребятам, которые наводили последние штрихи, и пообщался с рабочими на родном языке. Его слова «Булдыраhыз, егеттэр!» он запомнил и всегда повторяет их бригаде, когда сдают очередной объект.

До этого ему не приходилось сталкиваться с выторфовкой, но, несмотря на сложные условия, работа ладится. Говорит, что больше любит отдаленные районы города, так как люди здесь более доброжелательные. Например, когда работали в Черниковке, запомнилась бабушка, которая в термосе приносила чай.

- Правда, жители нередко создают и сложности: несмотря на ограждения, продолжают парковаться на стройплощадке. Вот с утра не можем найти владельца зеленой «Хюндай», которая мешает проехать для отсыпки ямы, - говорит бульдозерист Рафис Камалов.

Работа на месте будущей дороги идет полным ходом - то и дело уезжают КамАЗы, заполненные торфом, и приезжают другие, уже с гравием. В день совершается около полусотни рейсов, вывозится более 400 кубометров ненадежного грунта.

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Мнения жителей по поводу строительства разнятся: одни недовольны, что уничтожается озеро - главное украшение микрорайона, другие рады появлению дороги.

- Живем в центральной части Демы, но наш детсад находится здесь, к тому же сын захотел учиться в кадетском классе. Привозить сюда детей каждое утро пока что очень непростая задача: приходится намного раньше выходить из дома, чтобы не опоздать на уроки из-за пробок, - рассказывает Анна П.

- На самом деле это не озеро, а котлован, возникший во время строительства микрорайона и наполненный грунтовыми водами, - говорит Эльдар Фахретдинов.

А помимо уток здесь каждое лето возникал неприятный запах, тучами летали комары. Ну а что касается благоустройства, то администрация района уверяет, что велосипедная дорожка, которая ведет к «Тропе здоровья», будет восстановлена. Также проложат пешеходные дорожки для скандинавской ходьбы, установят скамейки, урны, создадут площадки, чтобы семьи, переезжающие в один из самых зеленых уголков города, да еще и со звучным названием, жилось здесь комфортно.

Алина ГАРИПОВА.