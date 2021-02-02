Лазейка для чумы – халатность

В поставленных в Уфу печеночных паштетах обнаружили геном вируса африканской чумы. Информацию подтвердили в Управлении ветеринарии Республики Башкортостан. Продукция производства ООО «Гран-Мэр» Белгородской области успела поступить в уфимские супермаркеты, откуда была срочно изъята. Почему в 21 веке не удается побороть африканскую чуму?

Эту болезнь не зря назвали чумой: в целом от нее умирают от 50 до 100% свиней, но если она возникает в ранее благополучных регионах, вариантов нет: летальность будет 100%-ной. До сих пор в Башкортостане не было зарегистрировано ни одной вспышки африканской чумы свиней.

- Болезнь, распространенная в Африке, проникла в Португалию в 1957 году и оттуда расползлась по Европе, а затем перебралась и за океан - в Бразилию, на Гаити, Кубу. И наконец в 2007 году эпизоотия разразилась в Грузии и вместе с переносчиками - дикими кабанами попала в нашу страну. С этого года на территории России произошло 1822 вспышки заболевания, из них 740 - в популяциях домашних свиней. Ущерб составил более 70 миллиардов рублей. В 2018 году большой очаг заражения был выявлен в Китае (главном мировом производителе свинины сегодня). Было уничтожено около 50% всего поголовья свиней, - ознакомила нас с фактами кандидат биологических наук, доцент кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы Оксана Николаева.

- Прежде чем говорить о способах защиты от этой грозной опасности, стоит «познакомиться» с ее причиной - возбудителем.

- Он, можно сказать, уникальный - единственный в своем роде и семействе. Это крупный ДНК-содержащий вирус, очень сложный: он содержит более 160 специфических (свойственных лишь ему) белков. Кроме того, он очень генетически разнообразен: выявлено уже как минимум 24 различных генотипа.

Этот вирус чрезвычайно устойчив. Так, при температуре в 5°С он может выживать в течение 5-7 лет, при 37°С - до 37 дней. Летом в почве - 112 дней, зимой - до 200 дней, то есть спокойно переживает зиму. В навозе и в зерне - 160 дней. Если мясо или сало зараженного животного заморожены, он живет там до 103 дней, в копченой ветчине - до 6 месяцев (182 дня) и примерно столько же - на кирпичных поверхностях.

Как видите, он очень долго сохраняется в окружающей среде и в мясе животных. Погибает при тепловой обработке при 70°С в течение 30 минут.

- Теперь понятно, что в борьбе с ним нельзя допускать ни малейших просчетов. Но как именно он передается и что делать, чтобы не допустить этого?

- В основном заражение происходит ороназальным путем - через непосредственный контакт свиньи с больным или павшим животным, пищевыми продуктами, полученными от них, при контакте с контаминированными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств. От момента заражения до возникновения клинических признаков проходит от 3 до 15 суток. Признаки - повышение температуры тела, покраснение кожи (на кончиках ушей, хвосте, нижней поверхности грудной клетки и живота), вялость, отказ от корма, повышение частоты дыхания и пульса, кровавая диарея… Окончательный диагноз ставит лаборатория, у нас в республике это - Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория, ее адрес - ул. Р. Зорге, 23/1. Инфицированное животное выделяет вирус в больших количествах, и это начинается еще до проявления болезни.

Но уже понятно, что эпидемия в свиноводческом хозяйстве не обязательно начинается из-за контакта с зараженным диким кабаном (хотя в небольших ЛПХ, где животные пасутся свободно, может быть и такое). Корм, одежда, вода, транспорт, одежда - вирус может быть везде. Выявлены случаи заболевания в результате кормления кукурузой, оставшейся на полях либо травяной подкормкой, скошенной рядом с лесом.

- И самое главное - как же все-таки защитить наши хозяйства от проникновения заразы?

- Современный свинокомплекс - это закрытое предприятие. Свиней содержат в закрытых либо надежно огороженных помещениях, не допускают контактов с другими животными - например, птицами, которые могут быть механическими переносчиками инфекции. Все, что завозится сюда и вывозится отсюда, а также весь персонал проходит через санпропускник, где люди снимают повседневную одежду. Затем принимают душ и переодеваются, а транспорт (в т.ч. колеса) дезинфицируется, как и помещения. Вообще дезинфекция помещений и одежды проводится регулярно. Нельзя допускать в помещения посторонних лиц. На санпропускнике устанавливается круглосуточное дежурство. В случае обнаружения в хозяйстве вспышки африканской чумы все поголовье свиней уничтожается, останки сжигаются.

Весь комплекс мер по защите поголовья четко прописан в ветеринарных нормативных документах.

Реализовывать мясо без ветеринарного осмотра, вне рынков и ярмарок также запрещено. Строжайше запрещено и перерабатывать мясо зараженных животных.

- Мир уже познакомился с одним страшным вирусом, передавшимся от животных…

Может ли возбудитель АЧС мутировать таким же образом?

- Болезнь изучается уже около 100 лет, и за это время не было ни одного случая заражения человека. Так что это очень маловероятно.

- А что грозит покупателю, если продукт с геномом АЧС все-таки попадет в магазин и он съест?

- Ничего не случится. Главное - не выбрасывайте остатки вместе с пищевыми отходами. Все животноводческие продукты обязательно проходят ветеринарно-санитарную экспертизу специалистами Государственной ветеринарной службы, кроме того, Россельхознадзор проводит постоянные исследования по выявлению генома АЧС в готовой продукции. На предприятии, которое выпустило такую продукцию, останавливают производство, продукция изымается и уничтожается, проводится расследование. Если вы увидели сообщение, что в такой-то колбасе такого-то производителя выделен геном АЧС, сообщите об этом в ветеринарную службу. Помогите бороться с распространением этой болезни.

- Минэкологии выделило 50 дополнительных лицензий на отстрел дикого кабана на границе с Оренбуржьем, также организована подкормка кабанов вдали от свиноводческих хозяйств. Но что делать охотникам - как они узнают, заражена их добыча или нет?

- Это делается для того, чтобы максимально уменьшить плотность животных в закрепленных охотничьих угодьях (до показателя 0,25 особи на 1 тыс. га) и не допустить распространения заболевания. В целях мониторинга эпизоотической ситуации от всех диких кабанов, добытых при реализации этих мер в районах, сопредельных с неблагополучными по АЧС регионами РФ, отбирается биоматериал для исследований.

- Делались ли попытки создать лекарство или вакцину от африканской чумы?

- Выжившая после африканской чумы свинья еще долго будет носителем вируса и некоторое время после выздоровления продолжит выделять его, таким образом заражая своих сородичей. Так что с экономической точки зрения лечение не имеет смысла. Поэтому лечение заболевших животных не проводится.

Попытки разработать вакцину предпринимаются уже более 50 лет. Этим занимаются четыре крупных научных центра в России, США, Китае, Вьетнаме. В прошлом году США заявили, что они создали 100%-но эффективную вакцину. Также о том, что к концу 2021 года появится вакцина, сообщал Вьетнам. В нашей стране, разработкой вакцины занимается Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ, Владимирская область). Разработка вакцины находится на стадии отбора наиболее перспективного варианта для специфической профилактики. Опыт использования вакцины имеется, но он, к сожалению, неудачный. Вакцинировать свиней пробовали в Испании, но это только привело к еще большему распространению АЧС. А буквально несколько дней назад Китай сообщил о том, что у них обнаружено два совершенно новых штамма вируса. Как выяснилось, это произошло потому, что фермеры пытались прививать животных не разрешенной официально вакциной. В результате штамм реверсировал, то есть восстановил свои вирулентные свойства - и привитые особи стали источником заражения.

Тем не менее стоит надеяться, что эффективная вакцина будет создана.

Екатерина КЛИМОВИЧ.