Следствие ведут… археологи

На рабочем столе Владимира Овсянникова, кандидата исторических наук, заведующего отделом археологических исследований Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, среди кипы бумаг лежат черепки старинной посуды. Эта находка из Шиповского могильника эпохи раннего железа, надежно спрятанного от посторонних глаз густым лесом на окраине села Шипово (Иглинский район).

- В керамические сосуды клали суп или кашу и оставляли их в погребении. Фольклор донес до нас поверия древних уральских народов, считавших, что душа из нашего мира в иной добирается в течение нескольких дней. И чтобы она не заблудилась и не задержалась здесь, ей нужны силы, а еда - источник энергии, - пояснил Владимир Владиславович.

Народ, оставивший после себя данный археологический памятник, оказался на удивление демократичен – не было особо выделяющихся богатством людей. Главу семьи хоронили в центре кургана. Рядом с ним укладывали оружие или орудия труда - в зависимости от социального положения, костюм его украшала пара деталей – пряжка да застежка. Женщин облачали в лучшие платья, в ушах серьги, на шее нитки бус, одеяния некоторых вышиты большим количеством бронзовых изделий с изображениями животных. В том числе благородных оленей, которые когда-то обитали на территории Южного Урала.

Возле стены в кабинете археолога сложена пирамида из разномастных коробок – в них артефакты, найденные во время раскопок. Они еще требуют изучения. А сдав коллекцию на постоянное хранение, невозможно что-то взять обратно.

Кстати, согласно новым требования закона материалы могут храниться только в музеях, имеющих статус Госфонда. В республике – это Национальный и «Древняя Уфа». Археологическая работа не прекращается круглогодично. Весной и летом раскопки, в остальное время года – корпение над научными трудами, статьями для специализированных изданий, отчетами о деятельности, чтобы к весне получить следующий открытый лист. Прошлым летом отдел археологии ИИЯЛ занимался изучением кургана вблизи озера Банное в Абзелиловском районе, и здесь развернулся настоящий археологический детектив…

В поисках древнего озера

- Наша экспедиция решала сразу три задачи. Первая - исследование каменного кургана, который находится на окраине деревни Кусимово. Местная администрация нарезала земельные участки для многодетных семей. И один из них попал на каменный курган. Чтобы надел можно было осваивать, археологический памятник требовал срочного изучения. Мы начали эту работу еще в 2019 году, - рассказал Владимир Владиславович. - Вторая задача - исследование окрестностей озера Банное и проверка гипотезы о том, что располагающиеся рядом с ним озера Карабалыкты и Сабакты являются остатками одного большого палеоозера. Отступающий ледник таял, и впадина в рельефе постепенно заполнялась водой. Затем единый озерный массив разделился на три больших водоема, которые мы и видим сейчас.

При исследовании вышеупомянутого кургана, датируемого V-IV веками до н.э., выяснилось, что он сооружен на площадке палеолитической стоянки, кстати, одной из древнейших на территории Урала. Фактически она является свидетельством жизнедеятельности первых людей в нашем регионе. До этого древнейшей считалась стоянка Мысовая, расположенная рядом с деревней Ташбулатово Абзелиловского района. Найденные на ней самые ранние орудия принадлежат человеку прямоходящему, а самые поздние следы оставил житель эпохи бронзы. Так вот найденная стоянка соотносится с Мысовой по возрасту. И находилась она на самом берегу заинтересовавшего археологов палеоозера.

На спутниковых фотографиях хорошо видны его берега. Вдоль них и был продолжен исследовательский маршрут, во время которого обнаружены сорок новых археологических памятников, в основном относящихся к эпохе каменного века. Они как бы маркируют границы древнего природного объекта. За километр от озера Банное есть участок с галькой, который сейчас используется как грунтовая дорога. На самом деле это древний пляж, омывавшийся водой. Можно себе представить, как по этому берегу ходили первые поселенцы нашего края, ловили рыбу, обустраивали на суше свои жилища.

- Несколько каменных орудий мы нашли прямо на поверхности без всяких раскопок. Несведующий человек и внимания на них не обратит – просто камни, окатанные водой, которая, вероятно, разливалась весной, а летом отступала. Образование культурного слоя там не произошло, так как мягкие части грунта вымывались. Выше мы обнаружили памятники эпохи мезолита – среднего каменного века, в том месте, где край берега размывается ручьем. А выше в горах - так называемую мастерскую. Бывшая конная тропа вся усыпана яшмой, а среди нее – скопления однотипных отщепов камня. Видимо, древние люди приходили сюда, находили подходящие фрагменты и отбивали из них заготовки для орудий. Но не жили здесь, так как место для этого неподходящее. На скалах нет воды, растительности, да и удобных площадок для строительства даже самого простого шалаша, - продолжает свой увлекательный рассказ Овсянников.

Кстати, орудия из уральской яшмы распространились далеко на восток и запад. Предметы находили на территории Украины и Сибири. То есть наш регион представлял собой богатую сырьевую базу.

И вот эти камни остаются лежать так, как их оставили здесь 10-20 тысяч лет назад. То поливаемые дождем, то укрытые снегами, а то припекаемые солнцем, они, немые свидетели нашей истории, продолжают хранить на себе следы деятельности древнего человека.

- И третий момент наших раскопок. Совместно с фондом «История Отечества» нами был запланирован большой проект «Школьный лекторий». Мы ждали ребят не только из других городов республики, но и из других областей. Однако пандемия внесла свои коррективы, и пришлось провести его в урезанном формате, - с сожалением отметил наш собеседник. - Читать лекции приезжали коллеги из нашего научного института, Башгосуниверситета и из других регионов. Раньше мы никогда не записывали наши выступления, а тут были вынуждены освоить и видеоформат. Все они выложены в группе «Культурный слой» в социальной сети ВКонтакте.

Загадки курганов

Тот курган, что археологи изучают возле озера Банное, подкинул им загадок.

- Курган - земляная либо каменная насыпь, круглая в основании, выпуклая по профилю, но без внутренней структуры. А в данном случае мы имеем дело с развалинами старинной конструкции, условно - мавзолеем. Хотя к современным мавзолеям это сооружение имеет отдаленное отношение, - рассказал археолог. - Пока непонятно какая форма у него была - квадратная или пятиугольная. Камень сложен без раствора, имелось какое-то каменное перекрытие. Это была семейная усыпальница, но до погребения мы еще не добрались. Со временем мавзолей разрушился и превратился в каменную кучу. Успели разобрать только верхнюю ее часть и странное дело – нашли артефакты, относящиеся к IX веку нашей эры, хотя сам объект характерен для эпохи раннего железа. Среди обнаруженных вещей - бронзовые пряжки, браслеты, украшения, бусы, кусочек глиняного сосуда.

Бывает, что древние курганы «впускают» более поздние погребения. Например, в могильник эпохи бронзы может быть вкопано погребение раннего железа, а в эпохе раннего железа находили средневековые захоронения. Такие находки мы связываем с тем, что мигрирующее население не имело времени на сооружение насыпей и пользовалось уже имеющимися.

Также более поздние предметы могли попасть сюда благодаря обряду почитания древних курганов, широко распространенному среди предков современных башкир на территории Среднего Урала. Он до сих пор сохранился в Абзелиловском, Учалинском и Хайбуллинском районах, жители которых приносят монетки и ленточки на древние могилы.

Ну и что касается загадок, у Овсянникова в практике был такой случай:

- В 2017 году в Иглинском районе мы обследовали поселение эпохи раннего железа. Брали анализы на споры и пыльцу, такая методика позволяет определять состав растительности по древним отложениям и реконструировать климат и ландшафт местности. Никаких сенсаций не ожидалось, но на одном из городищ мы неожиданно наткнулись на воинское святилище, а в нем обнаружили редкие и очень интересные экземпляры вооружений - два меча и чекан вроде боевого топорика. Он весь украшен изображениями зверей, в том числе тигров. Ближайшую аналогию находим в Туве в известном кургане Аржан, который относится к ранней скифской эпохе. Согласно одной из гипотез родиной скифов является Сибирь. И вот такой чекан найден у нас.

А самое интересное, что все предметы в святилище относятся к разным эпохам: чекан - VI век до нашей эры, один из мечей - V век до нашей эры, другой - самый поздний, меч «ханьского» типа наподобие китайских. В наших краях такие появились на рубеже эр. Как все они попали в одно святилище? Вывод: их специально хранили долгое время, выполняли возле них ритуалы. Затем святилище было намеренно уничтожено, сожжено и заброшенно, а чекан и мечи лежали с тех пор нетронутыми. Чекан сейчас нуждается в реставрации, иначе все изображения на нем сойдут. Это настолько тонкая, филигранная работа, что можно различить шерстинки на шкуре тигра. Изображение выполнено литьем. Чугун в Китае был изобретен довольно давно, и чугунное литье там применялось еще в эпоху раннего железа. К нам эта техника пришла гораздо позже, вместе с монголами.

Продолжение следует

Администрация Абзелиловского района всячески приветствует работу археологов. Озеро Банное является популярным местом отдыха, притягивая к себе гостей со всей республики. Но району все же не хватает объектов туризма. В карту достопримечательностей такие раскопки могли бы вписаться довольно удачно, тем более, что отдыхающие проявляли большой интерес к раскопкам.

Вообще в Зауралье много археологических объектов, которые можно превратить в туристические. Но пока этого не случилось ни с одним. Для посещения доступны только пещеры с наскальными рисунками древних людей, а вот городища и могильники широкой публике неизвестны. Проблема в том, что для того, чтобы закрепить их на туристической карте, требуются финансовые вложения. Ведь место раскопок по сути яма, не представляющая обывателю никакого интереса. Чтобы наглядно показать, что здесь было, требуются реконструкции.

Нынешним летом археологи планируют вернуться на озеро Банное. Из-за того, что курган находится на основании большой палеолитической стоянки, требуется другая методика изучения, более скрупулезная, затратная и длительная. Но эти раскопки наверняка подарят еще немало удивительных открытий, а значит, археологический детектив продолжается.

Альбина Зубарева.