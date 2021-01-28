Перерасчет по справедливости

Главная тема начала года – высокая плата за отопление. Недовольные жители буквально атаковали социальные сети и различные инстанции, требуя разобраться с этим вопросом. И в понедельник на совещании в правительстве мэр Уфы Сергей Греков заявил, что с ресурсоснабжающей организацией МУП «Уфимские инженерные сети» достигнута договоренность: тем плательщикам, у кого рост начислений за отопление по сравнению с ноябрем превысил 42%, будет произведен перерасчет и возвращены деньги.

Гримасы судьбы

Меня, как и других уфимцев удивили квитанции за отопление: за ноябрь начислено 1463 рубля, а в декабре сумма возросла до 2135. Прикинув, что разница не такая уж большая, решила, что сверхнормативного превышения нет. И каково же было мое удивление, когда в списке домов, для которых будет произведен перерасчет, я увидела свой адрес.

Чтобы навести справки, можно позвонить по «горячей линии» или обратиться к приложению WhatsApp, но я решила пройтись по адресам, где «вживую» принимают заявления от жителей. Итак, адрес первый – улица 50-летия Октября, 15, офис службы сбыта МУП Уфимские инженерные сети.

Честно говоря, я ожидала, что найду вход без проблем, ориентируясь на толпу недовольных жителей у дверей. Но моим маяком стала лишь ярко-синяя вывеска у входа. Что ж, не май месяц на улице - видать, все самое интересное внутри. Но в тамбуре я уперлась в закрытую дверь, лишь одна пожилая женщина искала документы.

- Как же одна - весь город в таком же положении! Но здесь, как видите, никого, кроме меня, если хотите, можете присоединиться, - сказала она мне, доставая паспорт и продолжая заполнять заявление.

Любовь Пацкова живет на улице Салавата в двухкомнатной квартире. Плата за отопление составляет 2100 рублей, а вся квартплата - почти 5 тысяч. Это треть ее пенсии. Всю жизнь проработала учителем географии и экономики в одной из уфимских школ.

- Вот таким пересмешником оказался предмет, который я преподавала в течение 25 лет в школе: получается, я ничего не знала об экономике и выбрала не ту стезю, если сегодня вынуждена существовать на 10 тысяч. Видимо, в девяностые надо было идти не в школу, а в торговлю! Сейчас была бы на их месте, - говорит она, указывая на закрытую дверь.

Сколько было принято заявлений при личном обращении, сколько получено в электронной форме, выяснить не удалось. И дозвониться до отдела МУП «УИС» по сотрудничеству со СМИ, несмотря на неоднократные попытки, я тоже не смогла. Заглянув с фонариком в ящик для приема заявлений на перерасчет, я увидела, что к двум часам дня не набралось и пары десятков.

Следующей точкой поиска справедливости стало Демское отделение ЕРКЦ. Придя под видом клиента, планировала постоять в очереди, пообщаться с посетителями… Но не тут-то было: здесь меня тоже ждал пустой коридор. Пока я делала вид, будто ищу документы, наконец подошла женщина.

- Мой дом не включен в список перерасчета, а плата за отопление превышает ноябрьскую в два с лишним раза. Что мне делать? Почему кому-то пересчитают, а мне - нет? Куда, кому мне писать, чтобы разобраться? - буквально с порога начала она выражать свое недовольство.

Выдержка и терпение специалиста заслуживают уважения: она спокойно взяла квитанцию, проверила, действительно ли адрес заявительницы не числится в списке, и объяснила, что даже несмотря на то, что дом № 15 по Дагестанской в него не включен, женщина тоже может заполнить заявление, и подала ей бумагу. От ее улыбки и спокойного голоса смягчилась и клиентка.

- Но ведь мне тоже перерасчитают? - уже скорее с надеждой, нежели с претензией спросила она, подавая заполненный документ.

- Много ли таких недовольных? И вообще, сколько посетителей было с утра? Как погляжу, обстановка не такая напряженная, - интересуюсь я между делом у обслуживающего меня специалиста.

- Действительно, ажиотажа, к которому мы готовились, нет. Думаю, в этом большую роль сыграло то, что можно отправить заявление не только на электронный адрес, но и WhatsApp. Сейчас ведь даже у бабушек есть такая возможность. К тому же прием заявлений только запущен - со временем, конечно, посетителей станет больше, но не думаю, что их будет очень много, - ответила заместитель начальника отделения Руфия Шарифуллина.

Алина ГАРИПОВА.

Что нужно сделать, чтобы получить перерасчет?

Cравнить по платежкам сумму начислений за ноябрь и декабрь в графе «Отопление». Если сумма за последний месяц выросла более чем на 42%, причем не из-за задолженности, то необходимо заполнить заявление, образец которого можно скачать на сайте МУП «УИС» или переписать от руки.

После этого необходимо отправить фотографию или скан документа по электронной почте: kc@mup-uis.ru либо по WhatsApp: +7-917-360-05-10.

Также можно привезти документы лично по адресу: улица 50-летия Октября, 15, если получаете квитанции от МУП «УИС», или в отделение ЕРКЦ, если платежки приходят оттуда.

По данным МУП «УИС», сумма перерасчета будет отражена в квитанциях за февраль или март 2021 года - по мере рассмотрения заявления. Срок приема обращений - до 15 марта 2021 года включительно.