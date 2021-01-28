Хотим, можем, сделаем

Проект под таким названием, представленный ТОС «Максимовка», выиграл очередной грант главы администрации города в 300 тысяч рублей. Средства пойдут на облагораживание пустыря между улицами Новомаксимовской и Мезина, на котором в дальнейшем появится зона отдыха.

Сейчас территория совсем неприглядна. Участок в почти 3000 квадратных метров давно запущен. Здесь распиливают дрова, сажают картошку, кто-то даже решился на несанкционированную стройку и залил фундамент. Законно стоит лишь небольшой магазин, но у него уже давно накопились долги по налогам.

- В нашем поселке нет ни одной общественной зоны. В 2013 году мы обустроили детскую площадку, но на частной территории (больше не было подходящего места) и сейчас должны ее оттуда убрать. Договорились с собственником, что перевезем инвентарь после реализации нового проекта, - говорит председатель ТОС «Максимовка» Раиса Разуваева.

За счет грантовых средств очистят территорию, удалят старые коммуникации, выровняют грунт, нанесут разметку проездов, тротуаров и дорожек, высадят зеленые насаждения. Уже сейчас ТОСовцы готовятся подать заявку на участие в Программе поддержки местных инициатив, чтобы получить средства на обустройство уже самой зоны отдыха. По проекту всю территорию планируется поделить на четыре тематические зоны. Здесь будет интересно как взрослым, так и детям.

- У нас имеется проблема с транспортной доступностью. Выехать тяжело. Заметила, что дети в семьях, где нет машины, постоянно находятся в поселке и им негде поиграть. А ведь сейчас сюда переезжает все больше молодежи и семей с малышами, - переживает Раиса Павловна.

Работы по реализации проекта стартуют 1 апреля. Смета давно утверждена – дело за выбором подрядчика. Одна фирма уже приезжала и сказала, что необходимо провести топографию местности, ведь неизвестно, что находится под землей. Претендует на проведение работ и местный МУБ. Еще есть время, чтобы определиться с исполнителем.

Свою помощь готовы оказать и сами жители. В официальной группе ТОСа проведен даже соответствующий опрос. Кто-то вызвался помочь материально, а кто-то предложил свою рабочую силу.

По-прежнему актуальным остается для максимовцев вопрос очистки озера. В прошлом году даже провели выездное совещание, на котором обсудили проблему и пути ее решения. Сейчас стоит задача освободить береговую зону, где жители размещали коммуникации, а также очистить ее от простого бытового мусора. Волнует жителей и ситуация с освещением. На 11 улицах нет фонарей. Из-за того, что поселок находится на болоте, часто «проваливаются» улицы. Например, Мечникова и Тбилисская. Последнюю недавно засыпали, но инциденты регулярно повторяются.

- По всем вопросам тесно работаем с администрацией Калининского района. У нас прекрасный специалист по работе с отдаленными территориями Галина Буяк и глава района Сергей Кожевников. При острой необходимости могу позвонить им и в 21, и в 22 часа. Если не отвечают, то всегда перезванивают, - говорит Раиса Разуваева.

Мария АПКАРИМОВА.