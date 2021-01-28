Они отправились в путешествие вместе - мама, папа и двое детей: семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Выехали из Самары, преодолели уже половину пути. Но судьба распорядилась так, что им не суждено было вернуться домой: «Фольксваген» внезапно выехал на встречную полосу и почти полностью влетел под тяжелый грузовик. По словам шофера-дальнобойщика, машину не занесло - она просто резко выехала из своего ряда. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной аварии: неисправность автомобиля, ссора в пути, скользкая дорога или секундное замешательство водителя.

Какие факторы чаще становятся причинами ДТП, и какую роль в печальной статистике аварий играет человеческий фактор?

Выезд на встречную полосу

Днем 24 января на Бирской трассе произошло встречное столкновение «ВАЗ-2112» под управлением 26-летнего жителя Кигинского района и Renault Sandero, за рулем которого находился 35-летний местный житель. С травмами он был доставлен в больницу.

Ветер странствий на трассе ударяет в голову не хуже шампанского, особенно если впереди несколько сотен километров. Как тут не обогнать фуру, с трудом взбирающуюся на подъем, или неторопливого садовода, везущего фанеру на крыше раздолбанной «шестерки»? И вот водитель поворачивает руль, не глядя в зеркала и не оценив расстояние до «встречки» - он и не подозревает, что беспечно играет в «русскую рулетку». Лобовое столкновение почти не оставляет шансов на жизнь. А сотни тысяч выживших «счастливчиков» нередко пересаживаются из авто в инвалидные кресла. Стоит ли таким образом экономить время? Кстати, опасные обгоны по статистике чаще всего практикуют водители с большим стажем, склонные переоценивать возможности своего авто.

Превышение скорости

В сентябре авария унесла жизни трех человек: водитель «Мазды» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в «Форд Фокус» и ВАЗ «Калина». Он поздно затормозил перед впереди идущим транспортом, и машину отбросило на встречную полосу. Погиб виновник ДТП, водитель и пассажир отечественного авто.

На большинстве уфимских улиц не разгонишься. Разве что на проспектах можно почувствовать себя Шумахером и отвести душу - это если не боишься многотысячных штрафов. Часто любители «драйва» оправдываются тем, что дорога была пуста, и они ничем не рисковали - кроме собственной жизни, разумеется. Впрочем, гонщики умудряются превысить скорость и в плотном городском трафике, ставя под удар законопослушных соседей. Внезапная поломка автомобиля, выбоина на дорожном полотне, лопнувшее колесо… трагический финал предсказуем.

Нарушение ПДД

24-летний уфимец за рулем Ford Focus на скорости поворачивал с проспекта Октября на улицу Шафиева и с силой врезался во встречный Mitsubishi Lancer. Тот снес светофор на перекрестке, а водитель получил травму головы.

Горе-водители пренебрегают знаками дорожного движения или не могут поделить перекресток, едут на мигающий «желтый» или маневрируют наобум, неправильно перестраиваются в другой ряд или не дают перестроиться другому водителю. ДТП становятся следствием неуважения друг к другу, пренебрежения правилами дорожного движения и самое главное - уверенности, что соблюдать правила не обязательно - лишь бы не попасть в руки инспектора.

Пьяный за рулем

В августе нетрезвый водитель сел за руль дорогого внедорожника и стал виновником резонансного ДТП на Сочинской. Погибли три человека, еще один надолго оказался в больнице, в аварии пострадало семь автомобилей.

Сотрудники ГИБДД выявляют водителей в нетрезвом состоянии каждый день и точно знают: высокие промилле указывают на потенциального убийцу. Наркологи предупреждают, что даже под легким «градусом» теряется способность объективно оценивать расстояние и дорожную ситуацию. Однако среди автовладельцев популярны чаты, где они предупреждают друг друга о «засаде» постовых, вооруженных алкотестером. Но принцип «авось пронесет» срабатывает до поры до времени, а в итоге всегда заканчивается трагедией. За пьянство водителю грозит административная ответственность - штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Если же такое происходит не в первый раз, то дело может дойти и до уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (штраф до 300 000 рублей, принудительные работы, лишение свободы на срок до двух лет).

Пешеходы на дороге

Вечером в Архангельском районе на трассе Уфа - Белорецк 44-летний уфимец шел по дороге, на его одежде не было светоотражающих элементов. Его просто не заметили в зимних сумерках. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

Многие забывают, что у пешеходов есть не только права, но и обязанности. Особенно часто не обращают внимания на запрет выходить на проезжую часть дорог. Плохое освещение и темная одежда лишь усугубляют опасность. Задумайтесь, прежде чем перебегать улицу в неположенном месте! Да и на «зебре» не забудьте как следует оглядеться: пропускают ли вас автомобили? Не бегите, даже если кажется, что лучше перейти поскорее. Водители второго ряда машин могут вас и не заметить. Халатность нередка и со стороны автовладельцев, которые игнорируют знаки и «зебры», не обращают внимания на остановку других машин или превышают скорость. Они понесут наказание, но в итоге пострадает максимум лобовое стекло. А пешеход всегда рискует жизнью.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова:

- В 2020-м в Уфе зарегистрировали 1652 дорожно-транспортных происшествия, в которых 36 человек погибли и 2047 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом аварий стало меньше на 15%.

533 аварии произошло с участием пешеходов, 528 человек получили ранения, 22 - погибли.

За год 64 человека, севшие за руль в состоянии опьянения, стали виновниками ДТП, в которых погибло 8 и ранены 100 человек. Сотрудники ГИБДД Уфы за год выявили более 3000 нетрезвых водителей - на 67% больше, чем в 2019 году. В отношении 387 граждан были возбуждены уголовные дела.

Юлия ПАХОМОВА.