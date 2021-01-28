Секрет «Битл-боя»

«В нас с детства прочно вошло представление, что лед - это не та поверхность, на которой можно торопиться без коньков. А чтобы ездить… то каждый из нас знает слово «гололед».

Но это, оказывается, просто, как обман. На колеса крепятся в несколько рядов довольно-таки серьезные шипы, и лед не только утрачивает свое качество «скользкости», но и становится поверхностью, гораздо более «уверенной», чем земля или гарь. Круг по льду гонщик преодолевает значительно быстрее, чем круг по гари, потому что почти не теряет скорости на вираже. Ах, этот вираж! Трудно представить себе что-либо более эффектное. Чудесно, азартно, радостно и страшно наблюдать то, чего не может быть, - победу человека над трением, над скольжением, над сцеплением, над падением, над инерцией и прямолинейностью».

Мировым королем этого эффектнейшего вида спорта, как и описал его Андрей Битов в своем эссе «Колесо», практически десять лет подряд был Габрахман Кадыров. Шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду (в 1966, 1968, 1969, 1971-1973 годах), он все-таки иногда уступал корону то своему старшему другу и одноклубнику Борису Самородову, то чешским друзьям Антонину Швабу и Милану Шпинке - но не более чем на год. Собственно, это первый башкирский спортсмен, завоевавший титул чемпиона мира. Вчера, 27 января, ему бы исполнилось 80 лет.

Габдрахман Кадыров родился в зимой 1941 года в подмосковном городке Шатура, куда его родители - Файзурахман Файзурахманович и Гасима Мухаметовна - приехали на комсомольскую стройку. Отец погиб на войне в 1944-м, а мать с маленьким Габдрахманом после войны вернулась в Башкирию и несколько лет прожила в Белорецке. Именно там - на склонах горы Морат (Мраткиной) он влюбился в скорость, которую развивал на самодельном деревянном снегокате, похожем на мотоцикл. В 1947-м семья переехала в Уфу.

В 1960 году в Уфе и Москве состоялся первый международный турнир по мотогонкам на льду с участием родоначальников ледового спидвея - шведов и финнов. Победил швед Бьерн Кнутссон, третье место занял уфимец Фарит Шайнуров. А один из этапов выиграл также уфимец Юрий Дудорин, механиком у которого был юный Габдрахман Кадыров.

На тот момент он уже и сам был мотогонщиком: поступил в автосекцию в 18 лет. Впервые участвовал в официальном чемпионате по ледовому спидвею под названием «Кубок ФИМ» (Federation Internationale de Motocyclisme) в 1963 году: его выпустили на замену травмированному москвичу Борису Захарову. А уже в 1964-м он стал чемпионом Европы.

Интересно, что, уже выиграв по одному чемпионату Европы и мира (в обоих случаях - первые в истории), он все-таки еще не был признанной звездой ледового спидвея: гораздо более популярны были Борис Самородов, Фарит Шайнуров, Юрий Чекранов. Кто-то считал, что его победы объясняются травмами и падениями более сильных соперников…

Расклад переменился в 1968 году на льду уфимского стадиона «Строитель». Хотя поначалу Кадырову, уже ставшему победителем двух первых этапов финала чемпионата мира, не слишком везло. А гонщик из Подмосковья Владимир Цыбров, наоборот, набирал очки с каждым заездом. Кадыров же, соревнуясь с ним, уже успел упасть. Оставался последний заезд: победив в нем, наш спортсмен сразу стал бы чемпионом, проигрыш же оставлял совсем слабенькую надежду - еще один заезд, дополнительный. Он снова уступил. Но дополнительный заезд расставил все по местам: сразу после старта Кадыров оказался на полмотоцикла впереди, и хотя впереди было еще четыре круга, 20 тысяч болельщиков на трибунах (при 20-градусном морозе) ликовали и не сомневались, кто здесь чемпион мира.

К сожалению, после этого семь лет финалы мировых чемпионатов проводились не в нашей стране, а в ФРГ и Швеции, так что о новых успехах нашего героя болельщики узнавали лишь по радио да из газет. По телевизору мотогонки на льду не показывали.

Так в чем же все-таки был секрет его успехов?

- Он был очень талантлив. Прекрасно чувствовал мотоцикл, обладал отличной стартовой реакцией. Был великолепным тактиком, гонщиком с холодной головой. Вдохновение помогало ему одерживать победы, а трезвый рассудок - избегать травм, - поделился своим мнением о спортсмене, которого он знал лично, пресс-секретарь Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова Николай Ермоленко.

Были у него и «фирменные» приемы езды: так, он резко прибавлял скорость на выходе из виража, а входил в него чуть раньше соперников, заставляя их двигаться по неудобной и неэкономичной траектории. На вираже практически распластывался на льду, опираясь на колено и даже локоть (так называемый «шведский стиль»). Однако Габдрахман Кадыров никогда не переходил тонкой грани между риском и безумием: он не получил ни одной сколько-нибудь серьезной травмы, и по его вине не получил серьезной травмы ни один из соперников.

Кстати, еще до всего этого - в 1962-м - Кадыров стал членом сборной СССР по спидвею, то есть гонкам по на мотоцикле по гаревой дорожке. В составе этой сборной он дважды становился призером командных чемпионатов мира - и именно с ней прославился, например, в Англии, где мотогонки на льду не проводились. Английские газетчики, подметив его сходство с представителями ливерпульской четверки, прозвали его «Битл-боем». А может, они просто почувствовали силу его обаяния?

«И вот самым мастером автографа оказался гонщик, тоже великий, но помоложе - этому все давалось так легко, что именно слово «талант» не казалось неуместным. Но позы у него не было. Это было даже как-то странно… Ему все доставляло удовольствие. Удовольствие было победить - а как же иначе? Удовольствие облачиться в куртку и сапоги, столь иностранные, каких ни у кого нет. Удовольствие было обратить на себя внимание девушки и не упустить это внимание. Удовольствие естественно поддаваться успеху, которого было очевидно и незаслуженно мало. Непопулярность такого королевского зрелища, как спидвей, в нашей стране поистине удивительна!.. И вот, глядя на этого гения колеса, я понимал, что нужны камеры и вспышки, букеты и автографы. Он сдергивает с шеи свой знаменитый шарфик… Вам понятно, о ком я говорю?» Это снова Андрей Битов.

Еще в 1970-м он окончил Ленинградский институт физкультуры имени П. Лесгафта. После окончания карьеры зимой 1975 года стал одним из тренеров сборной СССР по спидвею; тренировал уфимскую команду «Башкирия», выступавшую в высшей лиге этого вида спорта; был судьей на международных соревнованиях. Написал две автобиографии - «Я выбираю лед» и «Трудные кольца спидвея». Однако в 1982 году вместо того, чтобы поехать с Михаилом Старостиным в качестве тренера на мировой финал по спидвею в Лос-Анджелес, Габдрахман Кадыров стал администратором Башгосфилармонии, чтобы оказывать поддержку своей жене Назифе - тогда еще восходящей звезде башкирской эстрады. Он быстро освоил новый вид деятельности. Но времени оставалось мало. Возможно, сказалось неимоверное напряжение сил… Он умер от инсульта 31 июля 1993 года, не дожив до 53 лет.

Память

С 1993 года в Уфе на стадионе «Строитель», где он завоевал свое первое золото чемпиона мира, ежегодно проводятся Всероссийские соревнования по ледовому спидвею памяти Г. Кадырова. В 2000 году создан Спортклуб его имени, в 2010 году преобразованный в Центр технических видов спорта имени Г.Кадырова. Открыта мемориальная доска на доме № 1 по улице Ахмет-Заки Валиди, где он жил с 1972 по 1993 год. Именем Кадырова названа одна из улиц Уфы (в микрорайоне Сафроновский).

В Польше, где спидвей признан национальным видом спорта, уже более 40 лет чемпион страны, помимо золотой медали и кубка, получает «Кепку Кадырова» - переходящий приз, на котором вышиты имена всех чемпионов страны с момента учреждения чемпионата.

Рекорд Габдрахмана Кадырова по количеству побед на чемпионатах мира продержался 37 лет и был побит в 2010 году Николаем Красниковым. А его рекорд скорости мотоцикла на льду - 160 километров в час, установленный на стадионе в немецком Инцеле - держится до сих пор.

Екатерина КЛИМОВИЧ.