Когда клавиш коснулась рука…

Его знают как автора более сотен известных песен и многих популярных композиций, гениального мастера аранжировки. Его мелодии - настоящие шедевры, которые украсят концерт любого уровня.

Афарим Садыкович Акчурин уже почти четверть века работает в Уфимском государственном татарском театре «Нур»: пишет музыку к постановкам. Его песни, которые актеры исполняют в ходе спектакля, быстро становятся популярными и потом звучат на концертах, их хотят записать, услышать по радио. Один из самых востребованных наших композиторов ныне отмечает 75-летие.

Накануне мы встретились, чтобы поговорить о дне сегодняшнем и немного вспомнить о том, какой путь пройден.

- Мне нынче плохо спится, поэтому я в театре с раннего утра, - говорит Афарим Садыкович. - Работы всегда много. Послушайте мелодию (рука композитора привычным движением пробегает по клавишам). Известная песня, наверное, слышали? А я сделал ее звучание новым. Так интереснее, правда?

Композитор уже весь в мелодии и готов часами корпеть над ней.

…В их многодетной семье практически все пели, и, как говорит сам Афарим Садыкович, половина его братьев и сестер могли украсить своими голосами с очень красивым низким тембром любую филармонию. Пел и он, но поступил в Стерлитамакское училище культуры на отделение хореографии: хотелось зажигать, как его старший брат, только что вернувшийся из армии. Но в училище преподаватели обнаружили, что Афарим прекрасно поет, да еще и песни пишет! Ему посоветовали сменить отделение и заниматься вокалом, что он и сделал - и начал сочинять музыку. Так преподаватели разбудили в нем интерес к композиторству. Одну из тогдашних песен он посвятил своему погибшему другу, еще одну - трагическим событиям на острове Даманский (в ходе пограничного конфликта с Китаем там погибли наши солдаты). Когда он после училища уже работал в Толбазах, ему поступило предложение от Министерства культуры республики стать студентом московского вуза. Заманчиво, но… он не поехал в столицу, а выбрал близкую Самару, где были друзья. Сейчас с теплотой вспоминает преподавателей института, особенно Вячеслава Невского, который увидел в нем большой потенциал и усиленно занимался с талантливым студентом, советовал поступать в Казанскую консерваторию. Акчурин блестяще закончил вуз, сыграв на итоговых экзаменах свою кантату. Но в Казань не поехал, а начал творческую карьеру в Уфе. Главным его коньком была работа с хоровыми коллективами. В 1979 году организовал во Дворце культуры ОАО «УЗЭМИК» ансамбль башкирской песни «Аксуран», которому в 1981 году присвоили звание «Народный». Под руководством Акчурина ансамбль вел уникальную работу над возрождением и сохранением не только фольклорного творчества, но и национального духа народных песен и мелодий. В современной музыкальной обработке композитора мелодии прошлых лет обретали яркие, колоритные краски и новое дыхание. Хоровые выступления в два, три, четыре голоса из репертуара ансамбля завоевали не только любовь зрителей, но и высокую оценку музыкальных критиков.

В репертуар многих профессиональных и самодеятельных коллективов вошли замечательные песни, созданные под руководством Афарима Акчурина: «Азамат», «Попляши, кума!» «Карабай», «Шаль», «Легенда», «Утро моей республики», «Дремучий лес», «Мой нежный саз». Одно из самых проникновенных произведений было создано на стихи народного поэта Мустая Карима «Третий день идет снег», которое высоко оценил Мустафа Сафич - и в дальнейшем называл Акчурина не иначе, как кустым (братишка). Афарим Садыкович работал со многими известными творческими людьми. Годы дружбы и творчества связывают его с руководителем прославленного ансамбля Файзи Гаскаровым. Многие известные звезды начинали свою карьеру в коллективах, которые он создавал.

Множество записей, десятки нотных сборников - настоящее сокровище. Ими он щедро делится с музыкантами, по ним можно проследить его творческий путь. В альбомах есть фотографии его любимых коллективов Уфы и Казани, к примеру, хор мечети «Ихлас», с которым он дружен более 15 лет.

…Я решаюсь задать вопрос: «Правда ли, что некоторые ваши песни иногда называют народными?». Афарим Садыкович отвечает: «Да, бывает, но это говорит лишь о том, что они пришлись по душе людям. Однако автор у них, конечно, есть».

Каждое произведение в постановке Афарима Садыковича становится отдельным спектаклем. И, наверное, неслучайно Акчурин связал свою судьбу с театром «Нур». Под его музыкальным руководством было создано немало театрализованных постановок: в памяти творческие вечера, посвященные Габдулле Тукаю, актрисе Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской.

Афарим Акчурин ко многим спектаклям театра написал музыку, которая их по-настоящему украсила. Среди них «Галиябану» М. Файзи, «Зятья Гергери» Т. Миннуллина, «Похищение девушки» и «Страна Айгуль» М. Карима и многие другие.

Он и сейчас в постоянном творческом поиске: работает над хоровым концертом, мечтает услышать его великолепное многоголосье со сцены родного театра. И, конечно, продолжает работать с артистами, находит такие мелодии и слова, которые задевают струны души и звучат так, что обязательно доходят до сердца зрителя.

Коллектив театра сердечно поздравляет Афарима Садыковича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и покорения новых творческих высот.

Лилия ЗИМИНА.