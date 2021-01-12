Счетчики в вашем смартфоне

Страсти с платежками за отопление много вопросов заставили отправиться в рейды по многоквартирным домам, чтобы убедиться в исправности оборудования. Вместе со специалистами Демского УЖХ включились в этот процесс и журналисты.

…Спускаемся в подвал дома № 72/1 по улице Мусы Джалиля. На три подъезда - три тепловых узла, то есть каждый имеет отдельный счетчик. В зависимости от проекта один узел обслуживает два-три подъезда, а то и весь дом.

Проверяют отопительный узел раз в месяц согласно графику, но в последнее время чаще. У опытных работников это занимает не более получаса. При необходимости они могут подтянуть, заменить краник, также в обязательном порядке смотрят на перепады давления, проверяют, нет ли течи.

- Как правило, незаметных утечек не бывает. Даже если слегка расшатается вентиль и начнет капать, на подпиточном узле центрального теплового пункта давление падает, включается сигнальный клапан и открывается дополнительная подача воды. Диспетчер это сразу видит и сообщает нам. Если нет утечек, то начинаем обход квартир, обслуживаемых этим узлом, - рассказывает слесарь-сантехник с восьмилетним стажем Юрий Смирнов.

Тем временем его коллега подкручивает какой-то кран – как оказалось, это нижняя задвижка подачи тепла.

- То есть подачу тепла все-таки контролируете вы? – наивно интересуюсь я.

- Ни в коем случае! Только слегка покрутил, чтобы проверить, не заржавел ли. Вся подача тепла происходит через Центральный тепловой пункт автоматически, а применение ручного режима может стать причиной сбоев в системе, - говорит второй слесарь Данис Гареев. - Вот иногда руки так и чешутся снизить подачу горячей воды у себя дома, так как живем с открытыми форточками, но нельзя!

- А где же счетчики, циферблаты? Как, кем и когда снимаются показания, чтобы узнать, сколько затрачено энергии на отопление?

- Здесь находится только сам узел - тут, можно сказать, «сердце» теплопровода, а дисплей - «мозг», который считывает показания и передает их дистанционно в Центральный тепловой пункт и в управляющую компанию, - отвечает заместитель директора УЖХ Демского района Андрей Ермолаев.

Надо сказать, что все МКД, потребляющие более 0,2 гигакалории в час, обязательно должны иметь приборы учета. Однако до прошлого года не во всех домах он был в наличии. Ресурсоснабжающие организации обязали обеспечить ими и малоквартирные дома. Так, к примеру, прошлой осенью представители «Уфимских инженерных сетей» провели собрания с жильцами по установке счетчиков. Это делается за счет ресурсноснабжающей организации, а после счет выставляется жителям с рассрочкой до десяти месяцев. Цена зависит от сечения основной трубы. Для дома с 16-квартирами подходит прибор на 16 мм стоимостью 160 тысяч. А тот, что стоит в доме, который мы посещали - это 10-этажная «панелька» - обошелся бы примерно в 260 тысяч.

Кроме слесарей и инженеров контрольно-измерительных приборов доступ в подвал могут получить и старшие по дому, чтобы в сопровождении представителей компании проверить, все ли работает исправно. «Накрутить» счетчик, как предполагают некоторые жители, невозможно: после установки ресурсная организация принимает их только с пломбировкой, номер которой фиксируется печатью. Через пять лет после ввода в эксплуатацию прибор ежегодно сдают на вторичный учет - то есть проверяют наличие пломбы, не было ли срывов, совпадают ли номера.

- Сейчас УИС тестирует приложение «Телеметрия», которое разрабатывает компания «Уфанет». На сайте приложения высвечивается вся информация по счетчикам - видно, какие дома подключены к приложению, к какому тепловому пункту относятся, вообще собрана вся актуальная информация по теплоснабжению, в том числе и та, которая передается отсюда в ЦТП, - рассказывает Андрей Михайлович, показывая на смартфон.

В перспективе программа должна охватить все уфимские многоэтажки, чтобы информация о расходе тепла каждым конкретным домом было доступна не только ресурсникам и инженерам обслуживающих организаций, но и жителям домов, и ответственным лицам в уфимской администрации.

Алина ГАРИПОВА.

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