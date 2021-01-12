Опасный накал батарей

«Здравствуйте. Прошу разобраться с суммой за отопление по адресу Черниковская, 81. В ноябре была квитанция на сумму 2800 руб., а в декабре уже 6002 руб.».

«Я инвалид, и моей пенсии не хватает на оплату отопления. Квартира 58 кв.м. По адресу: ул. Зорге, 27/1. В ноябре было 3564,13 руб., в декабре - уже 5103,73 руб.».

«Получили расчетку: за ноябрь - 5567 рублей, это уже очень много за квартиру полезной площади 40 кв. м. За декабрь - 7626. В итоге за коммуналку - больше 11 000 рублей. Как жить? Прошу вас разобраться! Уфа, ул. Калинина, 15».

Первые же дни наступившего года были отмечены взрывом жалоб граждан по поводу резкого роста платы за отопление. Еще в праздничные дни представители профильных ведомств отправились разбираться с обращениями, поступившими через систему «Инцидент». А на днях в прямом эфире состоялся круглый стол на эту горячую тему. В нем приняли участие глава администрации Уфы Сергей Греков, министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев, председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков, председатель Государственного комитета по тарифам Светлана Бурдюк и директор ООО «БашРТС» Тимофей Дубровский. По ходу эфира жители республики задавали вопросы, на которые они постарались ответить.

Стоит напомнить, что плата за тепло в республике уже второй год не делится на 12 месяцев, а вносится по схеме 1/8 - только за фактическое потребление во время отопительного сезона. Однако в прошлом году зима была теплее, и разница ощущалась не так сильно.

- В декабре произошло резкое похолодание. Как известно, показания счетчиков должны сниматься 23-25 числа каждого месяца. Так вот, в ноябре в период снятия показаний среднесуточная температура составляла минус 1,8 градуса, а в декабре минус 11 градусов. Такая разница обосновывает повышение платы за отопление на 40-42%. Все, что выше - предмет нашего внимания. И заняться есть чем, поскольку в среднем плата поднялась на 60-70%, в некоторых случаях - и в два раза, - отметил Ильдар Шафиков.

- В первом же доме, в который мы пришли, - №167 по улице Революционной - увидели сразу целый спектр проблем, с которыми сталкиваются жители. Сумма начислений за тепло в квитанции выросла по сравнению с декабрем в два раза, - сообщил Сергей Греков. - Мы зашли в одну из квартир и обнаружили: из горячего крана идет только что не кипяток - температура воды была 67 градусов при норме в 60. Спустились в подвал: все оборудование - индивидуальный тепловой пункт, общедомовой прибор учета - в наличии… Вот только прибор не работает. Жильцы по этому поводу обращались в управляющую организацию, ответа не дождались - и не забеспокоились, пока не пришли платежки. Проблему с перегревом мы смогли устранить за считанные часы, сейчас в доме идет нормальная теплая вода. Надеюсь, в январе увидим снижение начислений.

- А как же быть с платежками за декабрь и неработающим ОДПУ? - спросила модератор дискуссии, начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

- Данные о потреблении тепла нам передает управляющая организация, это зона ее ответственности. Мы были не в курсе, что прибор не работает, - отреагировал глава БашРТС.

- По этому дому мы зафиксируем показания прибора учета тепла за весь прошлый месяц - посуточно. Это сложно, но возможно. А потом примем решение, - ответил Ильдар Шафиков.

- Какие дальнейшие действия предпримет Уфа, чтобы снять накал возмущения, который есть сейчас, и далее совершенствовать систему подачи тепла и расчетов за него в плановом порядке?

- В мэрии создана рабочая группа с участием представителей районных администраций, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и домкомов. На сегодня мы обошли около 25% из пяти с половиной тысяч уфимских домов и систематизировали вопросы, возникшие у их жителей, - ответил мэр. - Те, которые можно решить сразу, решены. Остальные проблемы - системные. Мы включим их в дорожную карту, на составление которой отводим себе от одного до полутора месяцев.

Задача определена уже сейчас - обеспечить 100% нашего жилого фонда системой телеметрии, чтобы жильцы в реальном времени могли видеть, какое количество тепла потребляет дом, а значит, замечать все неполадки. Жители также смогут следить за тем, сколько тепла к ним поступает, открывая свои личные кабинеты. Все это мы постараемся реализовать до начала следующего отопительного сезона.

Чтобы горожане знали о том, что мы делаем, в каждом районе проводятся встречи с председателями советов МКД. В дальнейшем планируется создать инициативные группы жителей.

Перегрев или переучет?

В студию поступил вопрос от жительницы дома №144/1 по проспекту Октября Ирины Хаустовой: «У нас перетоп: о батареи можно обжечься. В декабре сумма платежа повысилась на 75%. А за крещенские морозы принесут еще больше…».

- Мы передали все данные в УФАС, чтобы там проверили и подтвердили: графики подачи тепла соблюдались и граждане получили именно столько тепла, сколько следует при такой температуре воздуха. Плату мы начисляем в соответствии с данными, переданными управляющими компаниями. Проверки должны подтвердить правильность начислений и выявить случаи, когда из-за неисправности приборов учета нам были переданы неверные данные. Если такие случаи будут выявлены, это станет основанием для проведения перерасчетов, - заявил Тимофей Дубровский

- Что делать жителям, чтобы понять, имеют ли они право на перерасчет? – поинтересовалась Елена Прочаковская.

- Те, кто еще никуда не обращался, могут обратиться в наш филиал «Теплосбыт». Специалисты посмотрят на показания прибора учета по вашему дому, и если они увидят необычные цифры, будет сразу видно, что с прибором не все в порядке. А с жалобами, которые отправлены, уже идет работа.

- Но одна из причин, которая привела к нынешней ситуации - качество подготовки к зимнему периоду. Кто подписывает паспорта готовности?

- Ежегодно до 10 сентября органы местного самоуправления, управляющая компания, ресурсоснабжающие организации и совет МКД должны подготовить паспорт готовности дома к осенне-зимнему периоду. Но по сегодняшней ситуации мы видим, что они подходят к вопросу формально, - отметил Борис Беляев. - То есть та работа, которая проводится нашей комиссией сейчас, должна была быть проведена тогда - и этих проблем не было бы.

В министерство приходят уже готовые паспорта, подписанные всеми сторонами. И теперь наша задача - не допустить таких промахов в следующем отопительном периоде. Будем изучать каждый паспорт буквально под лупой.

Тарифы ради труб

«Немаловажная составляющая платы за тепло - тариф, который в Башкирии выше, чем в других регионах. Почему?» - поступил в студию вопрос от жителей республики.

- Всего в Уфе 9 теплоснабжающих компаний, в республике – больше 100. Тарифы устанавливаются для каждой. Предельные значения для Уфы - от 1167 до 2973 рублей за гигакалорию, - ответила председатель профильного комитета Светлана Бурдюк. - Однако тарифы двух ведущих компаний - ООО «БашРТС» и МУП «УИС» - равняются 2198,18 руб. с НДС. Что входит в этот тариф? На 63% он состоит из затрат на топливо (природный газ) и электроэнергию, 23% - на ремонт теплосетей и оплату труда, 9% - на налоги и арендную плату, 4% - на инвестиционные программы. Снизить тариф, оставив только прямые затраты на производство тепла, в принципе можно. Но сегодня государственное регулирование тарифов должно обеспечить именно качественную коммунальную услугу.

- Только в Уфе в нашем ведении находятся 863 километра труб, - продолжил Тимофей Дубровский. - За последние 7 лет количество аварий на них сократилось в 40 раз. Две последние крупные аварии случились в 2013 и 2014 годах: одна оставила без отопления Инорс, другая – квартал на границе Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Именно эти аварии, явившиеся результатом плохого содержания сетей в предыдущие годы, и убедили руководство республики в необходимости повышения тарифов ради надежности и бесперебойности поставок тепла. Сейчас мы ремонтируем около 30 километров труб в год.



Подготовила Екатерина КЛИМОВИЧ.