Цена как решающий фактор

Когда-то торговый центр «Союз», называемый в народе «вьетнамский рынок», был местом паломничества многих горожан. Изменилась ли ситуация сейчас? Стоит ли ехать на окраину города за покупками? Я решила сравнить цены на «демской оптушке» с предложениями сетевых магазинов.

Сначала мы попали на точку по продаже постельного белья. Словоохотливая хозяйка рассказала, что торгует уже 15 лет и в последние годы продажи упали. Однако заверила - качественные простыни и пододеяльники можно купить на 200-300 рублей дешевле городской розницы, а если брать больше 10 штук, то скидка доходит до 800 рублей за комплект. При желании можно найти товарок, согласных на совместный закуп. Действительно, выгодный вариант.

Секрет продаж

После первых залов попадаю на территорию рынка, больше напоминающую промышленную зону с типовыми одноэтажными зданиями. Куда идти - непонятно: нет ни указателей, ни карты рынка. Заглядываю во все подряд, лишь успевая отбиваться от назойливых продавцов. Что же, видимо, это и есть секрет продаж вьетнамского рынка.

- Девушки, не проходите мимо! Юбки, платья - хотите примерить? От цен еще уступлю, а если несколько вещей возьмете - то вообще в копейки обойдутся, - призывает женщина с ярко накрашенными глазами.

Плотное трикотажное платье с длинным рукавом, которое мне приглянулось, стоит 2100 рублей. В период распродаж в масс-маркете такое можно купить и подешевле…

На листочке у рядов обуви объявление о снижении цен на зимние модели. Беру в руки ботинки - сразу же рядом появляется мужчина-продавец и начинает нахваливать товар. Замечаю криво подклеенную подошву и царапины на заднике. Пожалуй, я не готова отдать 2,5 тысячи за сомнительное качество.

В этом же павильоне оцениваем куртки: несколько метров стены закрывают женские модели, чуть поодаль - мужские. Продавец Татьяна с энтузиазмом демонстрирует разные варианты, начиная от самых дешевых - за полторы тысячи. Они наверняка согреют в непогоду, но выглядят непрезентабельно: внимательный покупатель заметит торчащую подкладку и кривые швы, а невзыскательный лишь порадуется низкой цене. Впрочем, и дорогие модели выглядят не лучше.

Рядом с Татьяной миловидная молодая девушка в черной куртке и джинсах со стразами торгует брюками. Уткнувшись в телефон, она смотрит фильм в наушниках, однако, заметив нас, подскакивает и начинает работу:

- Мама только на днях привезла товар, эксклюзив, даже не разобрали еще. Сейчас подберу вам подходящий размер. Отличные джинсы, бери, даже не думай! Два триста стоят, если возьмешь, за две отдам, - говорит она и немедленно выдергивает джинсы точно на меня. Что и говорить, глаз наметанный.

Я отказалась, но не тут-то было - девушка не унималась, предлагая другие модели. Решаюсь на крайние меры: объявляю, что денег с собой нет.

- Так ничего страшного, у меня сбер-онлайн, переведете по номеру телефона! - говорит она и уже готовится диктовать номер, хотя я даже не примерила одежду.

Я сообщаю, что денег нет совсем. Девушка сразу теряет интерес и «уходит» в виртуальную реальность.

Конкурентов не сдаем!

Говорили, что где-то здесь должен быть отдел с фабричными куртками, но продавцы даже и не думают показывать дорогу, нахваливая свой товар. То ли правда не знают, то ли не хотят провожать к конкурентам - в общем, делают вид, что впервые слышат о таком.

Немного отдышавшись от резкого запаха вещевого рынка, направляюсь в соседний павильон, где, как оказалось, продают всякую мелочь для дома - от кастрюль до сантехники.

Для интереса приценилась: набор посуды стоит 1200 рублей, столовые приборы на 6 персон - 700, настольная лампа - 120. Детские игрушки тоже дешевле, чем в городских магазинах: лего-большегруз длиной 20-25 см, например, отдают за 650 рублей. Я видела аналогичный в «Детском мире», но за 1300. Не удержавшись, купила два набора для сынишек. Конечно, дома выяснилось, что качество оставляет желать лучшего: ось колеса сломалась в тот же день, детали держатся некрепко. Но чтобы получить заряд эмоций, вполне подходит, да и детали можно использовать в других постройках.

Итог неутешителен: я не нашла здесь качественных вещей, хотя потратила полдня в блужданиях. А ведь из ворот то и дело выезжают старенькие «жигули», забитые баулами. Значит, товар пользуется спросом? Признаюсь, цены здесь действительно весьма демократичны, а в наше время это становится решающим фактором.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.