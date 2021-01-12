Каждый третий танк

Летом этого года будет создан документальный фильм «Уфа — город-герой труда», рассказывающий о трудовом подвиге жителей Башкортостана во время Великой Отечественной войны. Проект журналиста Артема Валиева выиграл грант президента Российской Федерации Владимира Путина на развитие гражданского общества в 2021 году.

- Ее основная идея заключается в том, что Уфе в 2020 году был присвоен статус города трудовой доблести и славы. Это важный момент истории нашей столицы. Когда мы приезжаем на вокзал, например, Москвы, Волгограда, то диктор объявляет о прибытии в город-герой, - говорит Артем Валерьевич. - Уфа тоже принимала активное участие на фронтах и в тылу, ковала Победу ратным подвигом. Каждый третий российский танк был заправлен бензином из Уфы, каждый четвертый самолет летал на уфимских двигателях. Через художественные образы воспето немало боевых подвигов, а трудовые остаются в тени.

Сценарий ленты пока в процессе написания, к его созданию привлечены историки-консультанты, которые до 10 марта должны закончить исследовательскую работу в архивах. Артем Валиев признался, что и сюжет, и режиссура станут плодом коллективного труда. Например, в написании сценария примет участие Искандер Ахметвалиев, не исключается возможность привлечения знаменитого карикатуриста Камиля Бузыкаева.

- Фильм будет поставлен по оригинальному сюжету с элементами игровой реконструкции, участием артистов. Костюмы, реквизит удорожат бюджет проекта, но мы постараемся несколько сцен снять, - подчеркивает Артем Валиев. – Все это для того, чтобы сделать ленту увлекательной, привлечь широкую аудиторию. Пока всех деталей не раскрываем, хочется оставить интригу.

Фильм рассчитан на зрителей не только республики, но и других регионов и городов. В первую очередь целевой аудиторией будет молодое поколение россиян, поэтому ротация пройдет через Интернет, соцсети, мессенджеры. Молодежи предоставится возможность увидеть своих далеких сверстников, которые стояли за заводскими станками, рыли окопы, тяжело трудились и днем и ночью.

Немногие из парней и девушек знают, что УМПО переехало во время войны из Рыбинска. Здесь делали моторы для истребителей и, чтобы сохранить секретность предприятия, его называли тракторостроительным.

Авторы хотят придать актуальность трудовому подвигу, поэтому в фильме будет использовано немало исторических материалов, недоступных широкой общественности. В планах – показать жизнь Уфы во время войны и даже кусочек ее довоенной истории.

Проект победил в конкурсе грантов президента России по линии Союза журналистов Республики Башкортостан при поддержке Ресурсного центра ГКУ РБ «Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан». Согласно техническому описанию проекта, фильм будет показан уфимцам в кинотеатрах и в сети Интернет широкой публике. Если удастся защитить будущую ленту, то, возможно фонд даст средства для других серий об истории столицы региона.

- Сам грант растянут до 1 декабря. Сроки от нас не зависят, грантовый фонд ставит жесткие рамки. Но фильм будет создан значительно раньше, - заметил Артем Валерьевич. - Перед нашей творческой группой стоит главная задача — раскрыть потенциал Уфы в свете ее прошлого, города - героя трудовой доблести.

Зиля БАДРИЕВА.