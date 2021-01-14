Развязать развязку

Мы провели тест-драйв по набережной, чтобы узнать: а есть ли в нашем мегаполисе альтернативные пути выезда из города? Это был захватывающий эксперимент, выявивший много любопытного. Например, вопреки расхожему мнению активное движение оранжевых жилеток и кранов на перекрытой половине путепровода.

-Нет, никогда не ездил там, - в ответ на вопрос озадаченно помотал головой наш водитель.

Время - 15 часов с копейками, редакционная машина осторожно повернула на дорогу между новым зданием БГУ и Конгресс-холлом Торатау по улице, которая носит имя Генерал-губернатора Перовского. Совсем недавно здесь установили дополнительный светофор для таких как мы пионеров, осваивающих новые рубежи. Удивительная для центра пустота, автомобилей практически не видно! Спускаясь все ниже, замечаем знак «кирпич», который видимо забыли убрать. Двухполосная трасса, напоминающая знаменитый «тещин язык», затейливо огибает рельефы Черкалихиной горы – знаменитую уфимскую Архиерейку.

Выезд на улицу Набережную удивил ровной трассой и опять же безлюдием. Мимо проплыл бассейн «Юность» и фигуры полицейских у припаркованных машин. Пешеходная терраса набережной выглядит более оживленной: взмахивая скандинавскими палками, бодро шагают пенсионеры, чуть поодаль неспешно прогуливается молодая парочка.

Ныряем под Бельский мост, где можно вблизи увидеть строительство его близнеца-вставки. С пролетных металлических конструкций на нас глянули рабочие. Да, им не позавидуешь – и в дождь, и в мороз на боевом посту.

Доезжаем до площади Монумента Дружбы и начинаем двигаться по лепесткам, то есть входим в обычный режим проезда - выезда из города. По направлению Салавата Юлаева нельзя не обратить внимание на «умный» светофор, который регулируется в зависимости от потока и интенсивности движения. Так, в первый день зеленый свет горел 40 секунд, сейчас его время увеличилось почти на минуту. Краем глаза поглядываю на мобильник, где открыты камеры Уфанета: туда можно зайти в том числе и с сайта мэрии. Движение без заторов, оно и понятно в такое время. Справедливости ради надо скажу - если в первый день я добиралась из Демы на работу на двадцать минут больше обычного, то на второй – уже в обычном режиме. Кстати, приложение «Яндекс-карты» в режиме реального времени позволяет отслеживать движение транспорта, местоположение камер, альтернативные пути объезда. На сайте ufacity.info администрации Уфы создан специальный раздел, включая вся полезная и актуальная информация, нарисованы наглядные схемы, варианты объезда и даны разъяснения по проекту перекрытия путепровода.

Тем временем докатив до улицы Октябрьской революции, мы остановились оглядеться. В нескольких шагах, через перекресток – тот самый путепровод, ставший центром внимания сотен тысяч уфимцев. А ведь здесь только три дня назад молча стоял экскаватор, а сегодня почти всю площадку наводнили краны и рабочие в спецовках с логотипом «Уралмостострой», а сама стройплощадка огорожена маячками. Немногословные строители пояснили, что снимают асфальтовое покрытие и лежащие под ним бетонные плиты, а также заменяют перила на временные деревянные. В некоторых местах уже проступила сама металлическая основа конструкции путепровода. После диагностики планируется демонтаж пролетного строения, а дальше начнется возведение новых конструкций.

Съехав на «Салаватку» по направлению на Аэропорт, мы завершили обследование. То есть на практике выяснили, что по Набережной гораздо легче выехать из центра, причем тем же путем можно и возвращаться в город. По подсчетам, затратили на дорогу от телецентра до развязки около 8 минут, а если бы ехали по Заки Валиди, то в три раза дольше.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.