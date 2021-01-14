Чему звезды Ютюба учат наших детей?

Героями моего детства были дружелюбный Чебурашка, бесстрашная Пеппи Длинныйчулок и авантюрист Незнайка. Сегодняшние дети для подражания выбирают блогеров Ютуба, количество подписчиков у которых зачастую больше, чем у звезд эстрады. Кто же они, эти кумиры подрастающего поколения?

«Дочки-матери»

Когда-то девочки прыгали через скакалку, устраивали чаепитие и играли в дочки-матери. А теперь предпочитают смотреть, как это делают другие. Вот, например, три подружки устраивают «пижамную вечеринку» с игрушками My Little Pony - их видео посмотрели 2,5 миллиона раз. А вот видеодневники брата и сестры: мегапопулярные «звезды» вместе с родителями разыскивают в Макдональсе покемонов, распаковывают дорогие подарки и играют с брендовыми динозавриками. 3 миллиона просмотров - и это еще не предел. На другом канале девочка играет в «дочки-матери». Звучит довольно буднично, не правда ли? А 11 миллионов подписчиков - в десять раз больше населения Уфы! - намекают на обратное. В чем секрет популярности подобных видео?

Педагоги, психологи и многие родители отмечают, что современные дети почти не играют вместе и чувствуют себя неуверенно в коллективе сверстников. Действительно, современное общество требует ранних успехов в учебе, так что вместо песочницы и качелей малыши спешат на ментальную арифметику или занятия по методике Монтессори. На шалости и веселье просто не остается времени, так хоть посмотреть на них.

Может показаться, что видеоблоги могут быть даже полезными, ведь они хотя бы подают идеи для игры, но это лишь подмена понятий. Многочасовое созерцание никогда не заменит реального взаимодействия со сверстниками, поиска компромиссов и решения своих маленьких проблем.

Дети смотрят видеоролики о чужих развлечениях, потому что это проще и безопаснее. Тем более, что кумиры Ютуба то и дело путешествуют по заманчивым игровым центрам и громадным паркам развлечений, у них в руках - недоступные брендовые игрушки, сотни «киндеров» и фигурок мультперсонажей, дорогие карнавальные костюмы и прочие атрибуты беззаботной и роскошной жизни, где нет места зубрежке и скуке.

Ради хайпа

Если распаковка игрушек может вызвать лишь желание распотрошить кошелек родителя, то другие проделки кумиров менее безобидны. Например, повторять эксперименты одного юноши из Сибири может быть просто опасно для жизни! Смешивание сотен литров «Кока-колы» с «Ментосом», например, вызвало мощнейший взрыв. Просто представьте, что ваше чадо решит повторить это дома - пусть даже с литровой бутылкой напитка. Под запись подросток прыгает в бассейны, наполненные желе или бумагой, сломя голову летит с высокого склона или сует руку в коробку с мышеловками. Дико, тупо, не смешно? Но его смотрят более 11 миллионов человек.

Другой известный блогер с 12-ю миллионами подписчиков бьет себя шокером, полоскает рот стеклоочистителем и в целом демонстрирует неадекватное поведение. Тридцать лет назад его бы осторожно сопроводили на прием к психиатру, сейчас у него тысячи последователей и поклонников, которые успешно учатся болезненной эмоциональности, импульсивности и несдержанному поведению. Видеоблогеры, записывающие похожие сюжеты, лидируют по количеству подписчиков и просмотров не только в России, но и во всем мире.

Если исключить теории заговора, согласно которым население Земли намеренно ведут к деградации, то подобную популярность можно объяснить стремлением к ярким и шокирующим зрелищам. Срабатывает «эффект дверного глазка»: наблюдая за кем-то, ты словно становишься частью эмоциональной жизни, где можно все. Причем зритель - в какой-то мере участвует в этом, ведь он может написать комментарий, поставить лайк или выбрать тему следующего, еще более шокирующего контента. Разрыв шаблона, экстрим, риск приводят к популярности. Впрочем, бывает, что и к смерти…

Без тормозов

На что еще готовы блогеры ради хайпа? Трое погибших, четверо в реанимации - история банной вечеринки, где блогеры купались в воде с добавлением сухого льда, не закончилась до сих пор. Жена одного из погибших продолжает зарабатывать популярность на смерти мужа.

Множество подписчиков было у хабаровской живодерки, которая измывалась над котятами в прямом эфире.

А кто-то из звезд предпочитает самоистязание: они поджигают себя, делают татуировки на глазах, едят тараканов или вырывают ногти, прыгают из окна, заливают голову строительным гипсом. Прославиться любой ценой и таким образом заработать немалые суммы - вот истинная цель безумных «храбрецов».

Кажется, что общего между очаровательной малышкой с пупсами и безрассудным блогером на подожженной машине? Ответ - привычка к славе, легким деньгам и отсутствие моральных препятствий при поисках хайпа. И не стоит умиляться развивающим видео. Игры со сверстниками или прогулки с родителями дадут более ценный опыт, чем лицезрение кумиров.

Юлия ПАХОМОВА.