Чудеса для детворы

Много ли нужно ребенку, чтобы его лицо озарила улыбка? Порой для этого достаточно пирожного, самого маленького подарка. А если он получает долгожданный компьютер - счастью нет предела! Так рассудили учредители благотворительного фонда «Подари детство», решив порадовать воспитанников Уфимской школы-интерната для глухих, что расположена в Демском районе.

- В Новый год мы все ждем праздника. Дети, которые проживают в интернатах, как никто другой нуждаются во внимании, ведь они надолго лишены родительского тепла и ласки. Сейчас, конечно, многие из них уже на каникулах дома, но, думаю, это не уменьшит ценности нашего подарка, ведь благодаря компьютерам они смогут не только обучаться на уроках, но и общаться по скайпу, звонить по видеосвязи, - говорит директор фонда Федор Банников.

«Подари детство» - некоммерческая организация, созданная несколько лет назад для реализации благотворительных программ помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она оказывает адресную социальную помощь благодаря пожертвованиям граждан и организаций. С демским интернатом сотрудничает не впервые. Так, например, в начале учебного года подарили детишкам сладкие гостинцы, настольные игры и оргтехнику, а во время летних каникул провели косметический ремонт в десяти комнатах.

- Я уже и сам не припомню, когда впервые пришел в эту школу. Такое ощущение, что знаю их сто лет: и руководство, и ребята такие душевные, домашние, словно свои. А благодарен за эту дружбу Министерству труда и социальной защиты: я туда обратился, и оно порекомендовало оказать помощь именно этому интернату.

- По вечерам нам бывало нечем заняться, но когда вернулись в школу после каникул, увидели новые настольные игры - «Монополию», «Шакала», хоккей, футбол, пинг-понг и другие - и стало гораздо веселее! А еще нам периодически привозят новые книги, - рассказывает воспитанница школы Альмира Гареева.

Здесь немало талантливых детей. Например, ученица 8 класса Дарья Макарова участвует в певческих конкурсах. Прошлой весной при поддержке родителей она смогла поехать на выступление в Оренбург. А мальчики играют в хоккейна различных городских соревнованиях. Их тренер сам воспитанник этой же школы - вратарь паралимпийской сборной России по хоккею.

Кроме этого, несколько воспитанников в прошлом году всерьез увлеклись горнолыжным спортом. Сейчас, когда есть такая возможность, тренер старается возить их кататься не только на уфимские склоны, но и на Уральские - в Белорецк, Миньяр, Ашу.

- Наши компьютеры устарели, большинство из них не поддерживают программ, которые созданы для обучения глухих детей. Приходилось выпутываться из ситуации своими силами: педагоги сами готовили наглядные пособия, но, конечно, они не могли заменить полноценную программу, - говорит директор школы Альбина Кашапова.

Когда сотрудники интерната рассказали о своих проблемах Федору Банникову, он начал искать поставщиков, среди которых компании «Первый трест», «Гринлайн», «Дриленг» и многие другие.

- У нас уже есть свои постоянные партнеры, с которыми сотрудничаем несколько лет. Сколько бы раз ни обратились к ним, всегда отзываются. Вот и в этот раз для школы закупили мониторы, системные блоки, мыши, клавиатуры, а также строительные инструменты: рубанки, верстак, ножовки и еще много мелочей для уроков труда, - говорит Федор Леонидович.

Школа-интернат была создана на базе Балановского интерната для глухих детей. В ней учились ребята со всех уголков республики. Благодаря усилиям директора предыдущей школы Т. М. Петрова и учителя А.Я. Вакштейна в 1963 году сдано в эксплуатацию новое типовое школьное здание на 108 мест.

- Зданию более полувека, но с момента постройки в нем не было капитального ремонта. Так как во время сильных дождей в некоторых комнатах местами протекает крыша, теперь наша главная задача - обновить ее, - считает Банников.

До лета, когда ребята разъедутся по домам, у него еще есть время, но он уже сейчас он ищет спонсора, ведь работа требуется масштабная: полностью снять старую кровлю и настелить новую.

Кроме воспитанников детской школы-интерната для глухих, благотворительный фонд «Подари детство» объездил многие детские дома и коррекционные интернаты города. Центру социальной и коррекционной помощи «Радуга», где также проживают дети с проблемами слуха, фонд подарил санки, снегокаты, самокаты. А в Калининском районе в семейном центре «Вместе» воспитанники устроили настоящий праздник.

- У нас проживают дети от 5 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Родители навещают их, но, к сожалению, не часто. Здесь оказались ребятишки из разных семей. Есть и такие, кто и не знал о существовании Деда Мороза, о том, что на праздники принято ставить елки. Когда старшие дети из группы пошли украшать елку, мы с малышами пришли посмотреть. И одна девочка спросила: «А зачем сюда принесли дерево и почему на него вешают игрушки? Разве Дед Мороз может с ними играть? Может, лучше нам отдать?», - рассказывает заведующая отделением социальной реабилитации центра Наталья Волкова.

Здесь случаются истории с хорошим финалом. Прошлым летом привезли брата и сестру 10-12 лет. Мама, уехав на заработки за границу, оставила детей своей подруге. Той же они были в тягость. Обнаружив на улице голодными и одетыми не по погоде, их привезли в приют и сообщили об этом матери. Она сразу же вернулась и забрала подростков.

На сегодняшний день в центре 48 воспитанников. Все они ходят учиться в гимназию № 121, с интересом посещают различные кружки.

- Дети ведь по своей природе любознательны, поэтому записываются в несколько секций сразу и огорчаются, когда не успевают ходить на все, - рассказывает Наталья Анатольевна.

Гости оставили коробки сладостей и от души пожелали ребятам, чтобы в их жизни все сложилось хорошо и они больше никогда не сталкивались с предательством близких людей.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.