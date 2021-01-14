Не заболеть поможет вакцина

В республику привезли новую партию вакцины от COVID-19. Препарат «Гам-КОВИД-Вак» с торговым названием «Спутник V» поставили в количестве 6,3 тысяч доз. Это самая крупная из пяти поступивших партий.

В первую очередь профилактические прививки делают сотрудникам медицинских организаций, органов внутренних дел, ЖКХ, социальным работникам и волонтерам.

Процедура проводится в два этапа с интервалом в три недели. После первого укола появляются защитные антитела, после второго эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. Обе эти фазы испытал на себе главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

- Многим достаточно сложно решиться переступить порог процедурного кабинета. Немаловажен в данном случае и психологический момент. Я и сам довольно долго думал перед вакцинацией: советовался со многими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако после обстоятельного разговора с одним из разработчиков «Спутник V» все же принял положительное решение, потому что без вакцинации нам не справиться. Мне уже сделали оба компонента, около двух месяцев назад, - рассказал он.

Вакцинация проводится в специализированных учреждениях медицинскими работниками, прошедшими предварительное обучение и инструктаж. Перед тем, как поставить прививку, каждого пациента осматривают, измеряют температуру, сатурацию, проверяют артериальное давление, работу сердечно-сосудистой системы. Если нет противопоказаний - дают допуск.

- В первую очередь мы должны нацеливаться на население с хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом. 25 декабря получили из Министерства здравоохранения Российской Федерации разрешение на использование вакцины для граждан старше 60 лет. Люди, находящиеся в группе риска, в приоритете наряду с медиками, сотрудниками сферы обслуживания и лицами, проживающими в социальных учреждениях, - говорит Рафаэль Яппаров.

Первую вакцину от коронавируса получили уже более 7 600 жителей республики, которые находятся в зоне риска и каждый день контактируют с большим количеством людей. Повторную прививку поставили более 700. При этом, как отмечают специалисты министерства здравоохранения республики Башкортостан, с поствакцинальными осложнениями никто из жителей региона не столкнулся. Исключением являются стандартные нежелательные явления, которые могут возникать после любой прививки – такие, как небольшая припухлость в месте укола, умеренная боль и гриппоподобный синдром, проявившийся в виде недомогания с ознобом и повышением температуры.

Всего в 2021 году планируется завоз более миллиона доз не только «Гам-КОВИД-Вак», но и вакцин от других производителей. После их поступления в регион начнется массовая вакцинация населения от COVID-19. Она будет проводиться бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок. Пройти иммунизацию можно будет в медучреждениях по месту жительства или месту прикрепления.

Мария НИКОЛАЕВА.

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