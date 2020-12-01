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Три волшебных желания

Автор: cmanager от Вчера, 09:14

Три волшебных желанияГКЗ «Башкортостан» на время превратился в лабораторию чудес, где начинают исполняться самые заветные желания. В центре зала главный атрибут новогодних праздников – елка. Она не простая, особенная: вместо игрушек украшена «мечтами», которые обязательно осуществятся. Воплотить в реальность чьи-то три желания решил временно исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Греков.
– Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и взять на себя обязательство исполнить мечты. Новый год – это время, когда они должны сбываться, – сказал Сергей Николаевич, снимая шары с желаниями детей.
9-летний Григорий Гордиенко хочет получить в подарок домашний батут, 7-летний Тимур Гайнуллин – двухколёсный велосипед, а 5-летний Арсен Ширгазин – шведскую стенку.
– Для меня очень важно заниматься благотворительностью и исполнять детские мечты. Всероссийская акция, которую поддержал глава республики Радий Хабиров, дает возможность участвовать в таких мероприятиях. Так получилось, что все подарки, которые хотят получить ребята – связаны со спортом. Для меня это вдвойне приятно. Думаю, что у нас растет достойное поколение, – отметил Сергей Греков.
Книги, игрушки, музыкальные инструменты… В этом году со всех уголков республики поступило около 500 писем. Сироты, дети из малоимущих семей, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на трудности, которые преподносит жизнь, продолжают мечтать. А исполнителями желаний могут быть все желающие: депутаты, известные артисты, общественные и политические деятели.
В этот день эстафету также подхватили замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова, премьер-министр правительства РБ Илшат Тажитдинов, глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. С начала старта акции добрые волшебники сняли с новогоднего дерева около 75 шаров. «Ёлка желаний», проходящая под эгидой президента России, продлится до 28 февраля, но исполнить большую часть планируют до боя курантов.
Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

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Категория: Четверг

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