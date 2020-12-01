Улыбка и внимание – лучшие лекарства

Знаете ли вы, в какой стране на новогодний стол ставят сосуды с живыми рыбками? Угадывать любимые песни и фильмы, узнавать, как отмечают Новый год в других странах - все это уже создает праздничное настроение! Квиз (или, как раньше говорили, викторину) на эту тему для детей, временно лишившихся опеки родителей и находящихся по этой причине в социальной гостинице,провела команда студентов-добровольцев из Башгосуниверситета.

Ксения Романенко - председатель волонтерского центра вуза, член Ассоциации волонтеров Уфы при Центре содействия занятости молодежи столицы. А недавно она стала «Лучшим добровольцем Уфы-2020», победив в городском конкурсе.

Ксения старается помочь всем. Естественно, она не могла не участвовать в доставке продуктов и лекарств пожилым уфимцам, которым пандемия «закрыла» выход на улицу. А при работе с людьми все гладко не бывает.

- Недавно у нас был развоз, - рассказывает она. - Поступила заявка на лекарство для дедушки, который практически не слышит. Нам так и сказали: «Звоните соседям». Мы звонили в домофон около получаса, но никто не открывал! А на улице-то не май… Наконец открыли. Но зато как рад был сам дедушка! Интересовался нашей жизнью, работой.

Бывает и так, что именно той колбасы и по указанной цене в магазине не оказывается… Но зато насколько благодарны бывают люди, которым ты принес то, что было им очень нужно! При этом мы не должны переступать порог квартиры и долго разговаривать с ними. Вручаем заказанное и чек, получаем деньги и уходим - можем лишь немного пообщаться… Запрещено нам и брать подарки, хотя бывает, что бабушке или дедушке хочется отдать нам какую-нибудь вещь: «Возьми, ведь у меня никого нет», - говорят они… И становится ясно, что общение им необходимо не меньше, чем лекарство.

Однажды (еще до пандемии) мы устраивали концерт в доме престарелых и инвалидов. Тогда вдоволь наговорились с несколькими постояльцами, услышали немало полезных советов. Их это порадовало не меньше, чем представление. Пожилым людям, как и детям, в первую очередь необходимо внимание.

- А как вы работаете с детьми?

- Мы помогаем подросткам из социальной гостиницы, а также детям с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают реабилитационный центр; иногда сотрудничаем с детдомами. В гостинице они ходят только в школу и, конечно, нужно какое-то разнообразие, развлечения.

Недавно я выиграла грант, и с января начнется реализация моего проекта для детей. Он связан с профориентацией. Ребята познакомятся с самыми разными профессиями - от медработника и химика (я сама как раз учусь на химическом факультете) до спортсмена и хореографа. Конечно, будут и рабочие специальности. Хотелось бы, увидеть профессионалов прямо за работой - например, на заводе, но это станет возможно только после пандемии. А пока придется ограничиться интервью, фильмами, мастер-классами. Попробуем организовать и практику - в пределах возможного.

Многие мероприятия сейчас организовываются в дистанционном формате. Например, мы проводили лекцию по обращению с животными. Вообще онлайн работать довольно сложно: даже на очных лекциях не всегда бывает интересно, а тут дети могут просто не слушать, поэтому все, что мы говорим и показываем, должно их увлечь. Пригласили кинолога из Санкт-Петербурга, который объяснил, как обращаться с собакой и понять, чего она хочет. Сделали все, чтобы дети, однажды взяв животное, никогда его не бросили.

Мы и сами помогаем животным: в нашем волонтерском центре регулярно проводится сбор средств на корма для собак из приюта «Доброта». Закупаем корма, отвозим. И хочется сказать: чтобы животным было комфортно, места и еды хватало на всех, еще нужно сделать очень многое.

- Тот, чье призвание - помогать, видит много тех, кому плохо - и людей, и животных. Гораздо больше, чем обычные граждане. Как с этим справиться?

- Поддерживает сознание, что ты хоть немного помог. Когда ты чувствуешь благодарность - это счастье! А если говорить о детях, которые тем более не сдерживают эмоций - тут сразу видно, нравится им наше мероприятие или нет. Когда мы провели квиз, они громко кричали «Спасибо», «Здорово»! Еще как-то раз ребята под нашим руководством подготовили новогодние подарки, и как бы между прочим сделали подарки и для нас. Было очень приятно. Я мечтаю о том, чтобы моя работа была связана с детьми.

Конкурс «Волонтер года-2020» порадовал победителей призами: так, «Лучшему добровольцу» достался телевизор. Что ж, в этом году, как ни в каком другом (или как и всегда) те, кто готов, забывая о себе, сочувствовать и помогать другим, доказали свою незаменимость.



Екатерина КЛИМОВИЧ.