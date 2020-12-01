«Папе бы фильм понравился…»

Почти год отделяет нас от 100-летия народного поэта Башкортостана Мустая Карима, но добрые дела, приуроченные к этому важному событию, продолжаются. В Национальном молодежном театре состоялась церемония вручения благодарственных писем тем, кто внес свой вклад в проведение юбилейных торжеств и продолжает хранить и пропагандировать творческое наследие Мустая Карима.

Одним из самых заметных событий в современной культуре стала военная драма «Сестренка», снятая по мотивам произведения Мустая Карима «Радость нашего дома». Продюсером фильма выступил внук народного поэта Тимербулат Каримов. Картину посмотрели миллионы зрителей по всей стране и за рубежом, и она продолжает собирать награды международных фестивалей.

- Я к «Радости нашего дома» отношусь с особым трепетом, потому что это первая книжка, которую прочитала в детстве, - говорит директор Фонда имени Мустая Карима, дочь народного поэта Альфия Каримова. - Это маленькая повесть для детей, которую сценарист и режиссер решили дополнить в фильме другими мустаевскими произведениями. В результате получилась большая серьезная картина, полюбившаяся тысячам зрителей. Повезло, что фильм вышел накануне пандемии. Сколько детей, семей посмотрели его дома все вместе! Я получила много звонков - люди выражали благодарность, хотя к этой работе имела меньшее отношение в отличие от моего брата, который изначально был руководителем этого литературно-художественного проекта. Благодарна всем, кто вложился духовно в эту работу. Папе фильм понравился бы, - призналась дочь поэта.

- Работа в этом фильме стала для меня бесценным опытом. Мы работали с московской командой – режиссер Александр Галибин, оператор Михаил Агранович. Все это нас подтягивало, мы стремились точно выполнить поставленную задачу. Сразу шагнули на другой уровень профессионализма, актерского мастерства, - рассказала актриса Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Гульназ Хайсарова, исполнительница роли мамы Марата.

- Я счастлива, что прошла кастинг и попала в этот проект, - говорит заслуженная артистка Республики Башкортостан, артистка татарского театра «Нур» Нажиба Искандарова.

- Помню, как снимали кадры на Инзере, и ждали, бесконечно ждали, когда же солнце поднимется на нужную высоту, чтобы получился определенный свет. Мелочей в работе не было, - подмечает заслуженный артист Республики Башкортостан, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Руслан Хайсаров.

Мальчишки - юные актеры – Юсуф Рахметов, Айгиз Азаматов, Ильназар Ахметьянов, Гарейхан Хабибуллин с радостью вспоминают о съемках. Для них они стали незабываемым приключением, погружением в другой мир.

Благодарственные письма главы Республики Башкортостан за активное участие в организации и проведении международных, всероссийских и республиканских мероприятий по празднованию 100-летия народного поэта Башкортостана Мустая Карима, а также за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в культуру и искусство вручил руководитель администрации главы Александр Сидякин.

- Я уверен, что все трудности преодолеем, и сложные времена уйдут в прошлое. Примите благодарность от главы республики Радия Хабирова за вклад в поистине историческое событие, - отметил он.

«Идет к завершению 2020 год, который перевернул весь мир. Сложный, непредсказуемый, изменивший и наше время, и нас самих. Но в тревожной череде событий всем нам важно открыть для себя заново те ценности и вечные истины, которые помогали жить людям в самых тяжелых условиях. Музыка, живопись, кино, театр и, конечно же – литература. Вновь культура вошла в наши дома, чтобы помочь нам перенести невзгоды. Словно все остановилось, и в сумеречной тишине стало слышно только то, что нужно твоей душе», - прозвучало в этот вечер со сцены НМТ. Очень точные слова. Да будет так и впредь!

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.