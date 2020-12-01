Чудо маленькой жизни

После страшного ДТП на дороге беременную женщину в тяжелом состоянии привезли в Республиканский перинатальный центр. Черепно-мозговая травма, повреждение позвоночника. Родные понимали, что ребенка не спасти, пусть хотя бы спасут ее. Но врачи совершили чудо. Ариша родились намного раньше срока и весила всего кило двести… Благодаря профессионализму докторов и мама, и девочка остались живы. Прошли годы, сейчас Арина ходит в школу и ничем не отличается от своих сверстников.

Историю рассказала врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 Республиканского клинического перинатального центра, отличник здравоохранения РФ и РБ Ольга Аринархова. И таких случаев за ее почти сорокалетний опыт немало. А познакомились мы в Театре оперы и балета, где чествовали специалистов перинатальной медицины. 50 врачам - неонатологам, реаниматологам, акушерам-гинекологам вручили премию «Счастье на ладошке», учрежденную Благотворительным фондом «Особенные дети».

Это первое мероприятие в республике, цель которого – сказать спасибо! врачам, которые спасают детей, родившихся с маленьким весом, раньше срока, и привлечь внимание

к их проблемам. Ежегодно порядка 50-60% новорожденных имеют перинатальное поражение. И если в роддомах им оказывают необходимую помощь, то после выписки родители и ребенок подчас остаются со сложностями реабилитации и абилитации один на один.

Супруга главы республики Каринэ Хабирова, являющаяся патронатом Первой Республиканской премии в области перинатальной медицины, не скрывая волнения, сказала:

- Рождение ребенка - чудо для всех нас: для докторов, для тех, у кого появляются дети. Очень важно, в какие руки они попадают с первой секунды своей жизни. Ваш профессионализм, ваши добрые руки, которыми вы встречаете их, дают возможность им развиваться, жить дальше, даже если они порой рождаются в таких сложных ситуациях.

Церемония началась с показа документального фильма о реанимации новорожденных «Не в срок» режиссера Натальи Лобко. Картина стала лауреатом престижных кинофестивалей. Ее начали снимать четыре года назад в Уфе, в центре «Мать и дитя».

…Вот крохотная ручка младенца сжимает палец врача, держится, как будто знает, что это - спасение.

Следующий кадр: новорожденные лежат в специальных кувезах, как в гнездышках. К крохам тянутся провода – один датчик слушает сердце, другой – контролирует артериальное давление, третий - следит за насыщением крови кислородом. Ку вез накрывают одеялом, чтобы не мешали посторонние звуки и яркий свет. Малыши должны чувствовать себя как в материнском лоне. А жизнь уже отсчитывает минуты, часы и дни…

Эмоций в праздник добавили артисты театра и коллектив Благотворительного фонда «Особенные дети», которые тоже подарили врачам музыкальный подарок. Также прозвучала замечательная идея сделать такое чествование традицией, ведь в непростой период мы поняли цену профессии врача - это цена жизни.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.