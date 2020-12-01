Успели увидеть Шаймуратова?

- Глаза разбегаются от представленных макетов скульптур, и многие из них вполне достойны украсить Советскую площадь, - делится впечатлениями от выставки в Конгресс-холле Лилия Кашапова. – Самым, на мой взгляд, удачным я поставила «пятерку» в листе опроса и сделала примечания, что именно понравилось. Надеюсь, что конкурсная комиссия учтет.

Легендарный комдив Минигали Шаймуратов на минуту остановил коня, чтобы вдохновить бойцов на последний смертный бой словами, ставшими гимном мужеству: «Потомки Салавата не сдаются!» – таким изобразил национального героя Башкортостана неизвестный публике скульптор. Другой представил его в сражении, с шашкой наголо и реющей наподобие знамени буркой. Конечно, прославленный командир 112-й Башкирской кавдивизии запомнился всем в образе кавалериста, но в интерпретации художников предстал в различные моменты сложной военной судьбы. Не случайно некоторые посетители выставки участников конкурса на лучший проект по созданию памятника Минигали Шаймуратову приходят сюда не первый раз. Макеты скульптур достаточно большие – до метра высотой, поэтому их можно рассмотреть подетально. Представлены и бюсты Героя Российской Федерации, чтобы лучше передать зрителям его черты, а также стенды с описанием произведения и его визуализацией в пространстве. Для того чтобы мнения получились непредвзятыми, вместо фамилий – лишь цифры.

- 19 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и других городов презентовали свои работы, - рассказал гость Уфы, художник Виталий Беспятый. – Бываю здесь каждый день и вижу, с какой любовью и вниманием относятся уфимцы к будущей статуе. Мне нравится, что они пытаются анализировать, как будет она смотреться на площади, каким должен быть ее размер, обсуждают детали. Также их волнует портретное сходство, насколько точно автор передал такие черты характера, как мужество генерала, его профессию разведчика и образованность.

Немаловажное значение имеет постамент – под статуей с номером 1 он украшен скульптурными группами бойцов Красной армии с одной стороны, и башкирскими воинами времен Наполеона – с другой. Второй автор изваял барельефы батальных сцен, фигур кавалеристов, третий водрузил конную статую на триумфальную арку, четвертый – на скалу, подобную основанию памятника Салавату Юлаеву.

- Сегодня идет третий, последний день показа, который посетили свыше 200 человек. Сколько людей – столько и мнений, но равнодушных нет, - отметил куратор выставки, кавалер ордена Дружбы народов председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьян Раджапов. – Я сам служил в Афганистане, Чечне, и мы не раз напевали перед боями песню «Шаймуратов -генерал». Будущий памятник на Советской площади станет данью памяти не только прославленному герою, но и всей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, подвигу нашего народа.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.