Сегодня они сняли белые халаты и облачились в праздничные платья и костюмы, чтобы послушать первый с начала пандемии офлайн-концерт, посвященный их труду, который смело можно приравнять к подвигу. В ГКЗ «Башкортостан» прошло торжественное награждение медиков и участников благотворительного проекта «Спасибо врачам!» от «Единой России».

- Ситуация еще не стабилизировалась и в связи с тем, что большая нагрузка идет на первичное звено, амбулаторную службу, для нас любая помощь очень тважна, - рассказала главный врач поликлиники № 50 Гульнара Мустафина. - Мы тесно работаем с волонтерским центром по нашим пациентам, которые находятся в самоизоляции. Добровольцы доставляют лекарства для больных сахарным диабетом и лиц старше 65, за что им спасибо.

Врачи ковид-госпиталей признались, что самое трудное – смотреть в глаза больных с тяжелой формой коронавируса, скрывая страх не справиться, и самые счастливые минуты, когда люди с поражением легких больше 80% выздоравливают и уходят домой, к родным.

- Болезнь коснулась каждого из нас, в том числе и беременных, и даже новорожденных, - поделилась главный врач Республиканского клинического перинатального центра Светлана Каримова. – Некоторые будущие мамочки поступают с ковидом, причем различной степени тяжести, и зачастую он бывает одной из причин преждевременных родов. Сейчас мы выхаживаем ребеночка весом 640 грамм, который родился сроком 28-29 недель.

Премию «Врач с большой буквы» получили медики «красных зон»: Алсу Нургалеева из больницы №18, Дарья Семенова, Флорид Хисамиев из Республиканской клинической инфекционной больницы, Гюльнара Еникеева из больницы №8.

Сегодня медики увиделись с известными артистами, дававшими онлайн-концерты, а также помогавшими транслировать действо операторами, режиссерами и, конечно, волонтерами. От имени партии их поздравил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он вспомнил, как еще весной перенес болезнь, и признался, что нельзя передать все чувства к врачам, поставившим сотни людей на ноги, и концерт – лишь малая толика того, что хочется им преподнести на Новый год.

- В сложившейся ситуации партия, осознавая всю важность социальной поддержки для врачей, обеспечила горячим питанием медперсонал ковид-госпиталей республики, доставила им 10 тысяч продуктовых наборов, полтонны башкирского меда. Нательное белье получили 800 работников скорой помощи. Сейчас в рамках акции «Такси.Забота» волонтеры развозят медиков до работы и обратно, - рассказал первый заместитель секретаря реготделения партии, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Пандемия еще не отступила, и давно уже не осталось скептиков по поводу серьезности болезни.

- Весной еще многие не доверяли статистике, говоря: «Я не болею, а также мои друзья, родные, откуда такие цифры?» - заметила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак. - Сейчас ровно наоборот: кажется, что все болеют, в сетях делятся признаками ковида, рецептами лечения. Но нельзя забывать и о сезонном ОРВИ, кривая которой растет каждую осень и весну. Статистика ковида обосновывается на данных о реальных больных, у которых предварительно поставлен диагноз и подтвержден лабораторными исследованиями. Желаю всем здоровья и встретить Новый год в окружении родных и близких.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.