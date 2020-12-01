Любовь, война и музыка

Сразу две балетные премьеры представил Башкирский театр оперы и балета: романтичную - «Соседи» и военную драму - «1418». Два спектакля, разные по времени действия, все же связаны друг с другом. Мы будто наблюдаем сагу одной семьи, где старшее поколение вспоминает о молодости и видит свое продолжение в детях и внуках. Думается, хореограф- постановщик, заслуженный артист России, балетмейстер Большого театра Иван Васильев, соединив эти постановки, так и задумал.

Сначала - любовная история. «Соседи» - это юноша и девушка, живущие через стенку – зеркало. Действие разворачивается в декорациях, изображающих Ленинград 50-60-х. Здесь зарождается их любовь. Где-то звучат голоса Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд – так популярных в то время. Героиня - утонченная девушка, студентка, юбка-колокол, туфли-лодочки, в руках – томик стихов, наверное, Рождественского или Евтушенко, а может, Беллы Ахмадулиной. А что это за смех и крики – местная дворовая компания с явно хулиганскими намерениями, но главный заводила - рокер в кожанке - останавливает вакханалию друзей… Девушка? Да это же она! Любовь мчит их на парусах под прекрасную мелодию, к звездам, где уже пролетает наш спутник, посылающий сигналы всему миру…

Второй спектакль «1418» уносит нас в военные сороковые. И вот он, самый длинный день в году! Мирная жизнь прерывается, мужчин призывают на войну, и на вокзале прощаются пары. Тревожная музыка Дмитрия Шостаковича погружает нас в атмосферу надвигающейся беды… Черная графика сменяется алыми красками. Боль. Ожидание. Страх. Невольно думается, а как станцевать войну? Возможно ли? Но в этом видна сила искусства – передать музыкой и пластикой то, что в душе. «Ожиданием своим ты спасла меня» - звучат стихи К. Симонова, мелькают кадры кинохроники, Знамя Победы над Рейхстагом. Торжество! Спектакль невероятно эмоциональный и, безусловно, займет свое место в репертуаре театра.

- Получилось сделать все, что я задумал, – отметил хореограф. – Рад, что спектакль живет. Постановка одноактных балетов стала второй работой Ивана Васильева на уфимской сцене в качестве хореографа. Стоит отметить художника театра Ивана Складчикова, который создал оформление сцены и костюмы двух периодов – военного и мирного, и они помогли очень точно передать атмосферу того времени.

В спектаклях ведущие партии великолепно исполнили Лилия Зайнигабдинова и Сергей Бикбулатов («Соседи»), Софья Гаврюшина и Олег Шайбаков («1418»).

Лилия ЗИМИНА.