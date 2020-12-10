Поедем быстрее!

Жители Инорса получили долгожданные новые дороги, построенные в рамках национальной программы.

Теперь можно забыть о пробках и заторах - из микрорайона не два, как прежде, а четыре выезда на городскую магистраль. Добавились выезды с улиц Георгия Мушникова и Валерия Лесунова. Строительство участков: от ул. Михаила Шолохова до Сельской Богордской, от Сельской Богородской до Бульвара Баландина и от ул.Валерия Лесунова до Ферина). вели подрядчики ООО «Компания «Потенциал» и АО «Башкиравтодор».

Один из новых участков длиною 396 метров расположен возле сбросного канала ТЭЦ-2. Одно удовольствие проехать по нему: во-первых просторно – 4 полосы, комфортно – полотно ровное, монолитное, нанесена все необходимая разметка, смонтировано дорожное освещение. Сбросной канал – место известное, здесь проходят соревнования спортсменов-водников по гребле на байдарках. Но раньше вокруг канала было сотни частных гаражей, вид был неприглядный.

- Сначала мы их убрали, - говорит представитель подрядной организации «Компания «Потенциал» Эдуард Остапчук, - очистили и привели в порядок территорию. Затем строили обводной канал, углубляли русло, трубу подняли на 160 метров, зливали бетон, чтобы укрепить берега. Работы было много – это переустройство инженерных коммуникаций ( канализация, сети водоснабжения, ливневка). Для пешеходов сделан тротуар, для любителей спорта – велодорожка, а вечером можно спокойно гулять - улица освещена. По просьбе жителей сохранили симпатичный мостик через канал – ручей течет и летом, и зимой, а сейчас, когда на улице минус0, он еще и теплый, поэтому место полюбили дикие утки. Серые шейки прилетают сюда, и жители подкармливают птиц – кидают корм с мостика. Строительство объекта обошлось в в о 155 млн рублей.

К жилому кварталу «Полесье» (улица Валерия Лесунова) проезд теперь широкий и свободный, а рядом зимний лес. Можно подъехать на машине и сразу оправится на лыжную прогулку - многие жители высоток так и делают. Но комфорт достался непросто.

- Самое сложное было возведение земляного полотна. Здесь слабые грунты, болотистая местность. Поэтому завезли много ГПС и сделали напорный колодец по ливневым канализациям, – поделился начальник Лебяжинского ДРСУ «Башкиравтодор» Арсений Филиппов.

Новые дороги обеспечивают подъезд к жилым домам и строящемуся общеобразовательному центру в микрорайоне Инорс-4.

На строительство участка по улице Валерия Лесунова и бульвару Баландина выделено финансирование в размере порядка61 млн рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов. Финансовая поддержка была оказана из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность объектов составляет более 1,2 километра.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Алан Марзаев отметил, что в этом году в башкирской столице проделана огромная работа по приведению дорог в нормативное состояние.

- Уфе дополнительно мы выделили один миллиард еще на 3 объекта, кроме того, что было уже заложено и в муниципальном бюджете, и в республиканском. Да, жесткий график был, жёстко шли, напряженно, но все в срок сделали. За качеством, естественно, также следили, – проинформировал руководитель регионального Минтранса.

Инорс сегодня один из самых быстроразвивающихся микрорайонов в Уфе, здесь много ультрамодных высоток, жилых кварталов, много молодых семей приобретают тут квартиры. Сейчас здесь проживает 80 тысяч горожан, и население постоянно растет.

- В основном здесь живут заводчане на УМПО. И застройка Инорса как раз на них ориентирована: дабы приблизить мотростроителей к доступному жилью. В квартале «Полесье» уже введено в эксплуатацию 11 домов, возводится квартал «Акварель» с общей площадью застройки 350 тысяч квадратных метров, – рассказал глава администрации Калининского района Сергей Кожевников.

Нельзя представить жизнь современного мегаполиса без дорог - его кровеносной системы. Строить их, конечно, дорого, но это необходимо, чтобы горожанам ощущать комфорт родного города.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Андрея ВДОВИНА.