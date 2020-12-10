Импортозамещение привозной агропромышленной продукции товарами местного производства оценивается в республике на сумму около 150 млрд рублей в год. Такие данные в ходе тематической сессии «Республика Башкортостан. Окно в Россию» в рамках МНБ озвучил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

- Наш регион имеет огромный аграрный потенциал, но не всегда та продукция, которую мы производим, в конечном счете попадает к нам на полку, – отметил он. – Ситуация такова, что, сложив объем производства и ввоза какого-то продукта, мы увидим цифру выше уровня его потребления. Эта разница говорит о том, что наш продукт был вывезен из республики, доработан, упакован и ввезен обратно. То есть вся добавленная стоимость осталась за пределами региона.

Проблема должна решаться на уровне налаживания взаимодействия производителей, переработчиков, логистиков и торговых сетей. Для ретейлеров важно ценообразование, качество, узнаваемость бренда, и главная проблема здесь заключается в отсутствии в республике качественной услуги по предоставлению складской, транспортной и комплектовочной логистики.

– Мы прекрасно понимаем: небольшие производители не смогут попасть в торговые сети, поскольку неспособны обеспечить ни заявленный уровень предпродажной подготовки, ни требуемый объем. Для объединения этих цепочек родилась идея создания агропродовольственного кластера Башкортостана. Этот институт объединит всех участников: производителей, переработчиков, логистику, сбыт. Его работа позволит заместить продукцию, поступающую сегодня извне, той, что производится в нашем регионе. В финансовом плане мы оцениваем ежегодный объем импортозамещения в сумму около 150 миллиардов рублей, - подчеркнул Алексей Гусев.

Площадка международных форумов в столице Башкортостана поможет в установлении прочных связей между странами-участницами ШОС и будет способствовать укреплению бизнес-связей, считает член общественного совета Министерства экономического развития Российской Федерации, сооснователь программы «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор» Алексей Ежов.

- Сегодня мы часто говорим о сотрудничестве и интеграции с иностранными партнерами. Но раньше эти понятия были несколько иными, мы больше знали друг о друге, - сказал он. - Уходит предыдущее поколение, и исчезают мосты дружбы. Любой бизнес можно вести только с пониманием рынка, населения и доверием к партнерам. Несмотря на то, что весь 2020 год мероприятия бизнес-сообщества проходят в гибридном формате с высокой онлайн-активностью, продолжают развиваться новые направления деятельности и сотрудничества.

С 2015 года Башкортостан взаимодействует с крупнейшими молодежными форумами, в том числе стран ШОС, и накопил солидный опыт, став регионом, где работает команда молодых профессионалов. Так, в сфере реализации молодежной политики он входит в пятерку лучших.

- Активно развиваются проекты для молодых предпринимателей, и уже два года именно наше ведомство реализует данный нацпроект, — сообщил министр молодежной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Непростая ситуация, сложившаяся в мировой торговле из-за пандемии коронавируса, не могла не повлиять на развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Но Уфе удалось закрепить за собой статус одной из постоянных площадок, где проходят мероприятия для российского и международного бизнес-сообщества, считает помощник руководителя администрации главы РБ Иван Абрамов.

- Мы наблюдаем тотальное интеллектуальное банкротство в отношении прогнозов и планирования будущего. По опросу, в котором участвовали более 5000 компаний из 32 стран, Россия заняла четвертое место с конца. Но есть страны, такие как ОАЭ и Китай, которые возглавили рейтинг и демонстрируют уверенный взгляд в будущее, — рассказал он.

Кризис для Китая стал новой возможностью точки роста. Местный бизнес старается максимально сокращать издержки, перераспределять средства, создавать технологичные инновационные сервисы.

- Благодаря форумам, подобным этому, мы проводим большую работу, а наши инициативы получают развитие. Да, пандемия значительно замедлила все процессы: трансфер технологий, живое сотрудничество, даже бытовые моменты. Необходимо находить возможности для ускорения сотрудничества, — отметил руководитель департамента научно-технического сервиса Центра трансфера технологий государств-членов ШОС Сяо Чанго.- Оживление торгово-экономического сотрудничества в рамках организации ШОС сегодня занимает важнейшее место в повестке всех стран-участниц.

- Регион ШОС объединяет быстрорастущие экономики, обладающие серьезным потенциалом. Сегодня интерес к Азии в России существенно вырос. Драйверами роста для малого бизнеса становятся трансграничная электронная торговля, выход в сети ритейла, трансфер технологий, — сообщил исполнительный директор Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов.

- В России созданы все условия для развития молодежных бизнес-инициатив. У молодежи есть выбор, который опирается на множество программ поддержки. В том числе помощи по выходу на зарубежные рынки, - подчеркнул Алексей Ежов.

По мнению начальника отдела международной деятельности Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяны Селиверстовой, сфера предпринимательства — одна из самых перспективных в диалоге стран ШОС. Молодежи необходимо вращаться в кругах бизнес-сообщества, чтобы черпать информацию и облекать свои идеи в четкий план.

В странах ШОС и БРИКС могут создать интернет-платформу для проверки надежности контрагента, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов на панельной сессии «Единое деловое пространство ШОС и БРИКС. Партнерство деловых кругов».

- Для эффективного сотрудничества предприятий из стран ШОС и БРИКС необходимо разработать механизм повышения доверия контрагентов из этих стран, - отметил он. - В частности, создать межрегиональную интернет-платформу для проверки надежности контрагентов. При этом надо предусмотреть, чтобы данные о компаниях могли вносить только торговые представительства, торгово-промышленные палаты и другие авторитетные бизнес-объединения региона. Через эту платформу наладим взаимодействие между организациями и оперативно сможем искать партнеров в других странах.

Зарина ХАНОВА.