Когда счастье женщины – в мужчине

Вопреки утверждению Льва Толстого о том, что все семьи счастливы одинаково, Альфина Канбекова раскрывает собственный рецепт благополучного супружества. По ее мнению, они с мужем довольно разные люди, но при этом прекрасно дополняют друг друга. А познакомились мы с жительницей Демы, мамой пятерых детей, когда ей вручили медаль «Материнская слава»…

– Никогда не хотела иметь много детей, всегда считала, что двоих достаточно, – скромно отвечает Альфина.

…С будущим супругом Ильдусом познакомилась в 1997 году, придя в гости к общим знакомым. Скромная, симпатичная стройная девушка ему сразу приглянулась и он в тот же час решил, что именно ее видит в качестве своей спутницы жизни. Предложил проводить до дома.

– Вспоминаю наше знакомство и понимаю, что у меня не было шансов не влюбиться – высокого роста, спортивный, с уверенным взглядом, он создавал впечатление надежного человека, за которым я буду как за каменной стеной, – вспоминает она.

Молодые люди встречались больше года, за это время Альфина успела завершить учебу в кооперативном колледже и устроиться на работу в отделе образования администрации Кировского района. Хотя и жили в разных частях города, Ильдус каждый вечер после работы приезжал узнать, как прошел ее день, ведь тогда еще не было сотовых телефонов. Через год после свадьбы на свет появилась их старшая дочь Аида. Жили в съемной квартире и нянчиться с малышкой никто не помогал, порой недосыпали, но счастью молодых родителей не было предела. Отвечая на вопрос, какой из мужа получился папа, Альфина рассказывает, что если до рождения ребенка она была у мужа единственной, о ком он заботился, то с появлением дочери все его внимание переключилось на нее и она порой даже ревновала.

Так прошли восемь лет. Они сполна испытали на себе все сложности и тяготы, которые поджидают молодые семьи, приехавшие в большой город из глубинки (глава семьи родом из Кармаскалинского, а Альфина из Стерлибашевского района) – кочевали из квартиры в квартиру, торопились в детский сад, чтобы успеть забрать ребенка…

– Зато дочь росла самостоятельной – с первого класса сама приходила из школы, ходила на кружки, до нашего возвращения делала уроки, – вспоминает женщина.

О втором ребенке задумались только тогда, когда семья встала на ноги и в ипотеку приобрели трехкомнатную квартиру в Деме. Так в 2006-м на свет появилась Амина. А вот к рождению Дины и Айны она не была готова, поначалу испугалась, узнав о незапланированной беременности. Но супруг сказал, что вместе они справятся со всеми трудностями.

– Наша семья есть только благодаря ему. Если бы не его поддержка, я бы не осмелилась на такой шаг. Когда-то в молодости он покорил меня своей уверенностью в себе, мужественностью и решительностью. И эти черты его характера – основа нашей дружной семьи, – говорит Альфина.

Сейчас она смотрит на дочерей и даже представить не может себе жизни без них. Хоть девочки и появились на свет друг за другом, но они не похожи ни внешне, ни по характеру: если одна творческая личность с тонкой художественной натурой, то про другую мама говорит «скажет, как отрежет».

На пятого ребенка решились целенаправленно.

– Старшая уже учится в Аграрном университете, подрабатывает и даже сняла квартиру, чтобы продемонстрировать свою самостоятельность. Через несколько лет, словно птенцы, разлетятся остальные девочки. Когда представила, что можем остаться одни в большой квартире, захотелось еще одного малыша, – рассказывает она.

Рождение сына Самата стало большим испытанием. Практически всю беременность Альфина находилась в стационаре, мальчик родился на сроке в 26 недель весом чуть больше килограмма, его выхаживали в специальном инкубаторе, а мать тяжело восстанавливалась после родов. Мысль, что пятеро детей могут остаться без ласки и нежности матери, придавала ей сил.

Большая семья – всегда ответственность, а еще большие заботы. Альфина шутит, что родилась на кухне, так как все свое время проводит там: варит каши, готовит свои коронные блюда, балуя домашних пирогами. На самом деле готовка – это навык.

– Ведрами суп не варю, да и сковородки, казанка для плова тоже стандартного размера, – признается она.

Алина ГАРИПОВА.