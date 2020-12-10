Ребенок по контракту

Как наша сотрудница чуть не стала суррогатной матерью

…Ночью выпал первый снег и уже с утра местная детвора резвится во дворе: играют в снежки, лепят бабу, на лыжах-коротышках рассекают по белому покрывалу. Глядя на ребятню, Татьяна не может сдержать свою радость: через пару месяцев она прижмет к груди долгожданного сыночка, а следующей зимой, хоть и в колясочке, и ее малыш будет гулять во дворе.

Татьяна и Глеб познакомились десять лет назад, когда она устроилась на работу в одно из крупнейших предприятий города экономистом. Мужчина руководил юридическим отделом. Через полгода поженились, а еще через годик родители, друзья, коллеги не очень деликатно стали интересоваться, когда же в молодой семье будет пополнение. Сначала супруги отшучивались, что еще успеется, но на третий год совместной жизни этот вопрос начал беспокоить и их. Обследование показало, что из-за болезни, перенесенной Татьяной в детстве, она не может забеременеть. Годы безрезультатного лечения выматывали обоих. Глеб поддерживал супругу и даже предложил взять ребенка из Дома малютки. Но Татьяна мириться с ситуацией не хотела и обратилась в программу суррогатного материнства.

Такая возможность предусмотрена Федеральным законом. Семейные пары и женщина, согласившаяся на вынашивание (она может быть как родственником биологических родителей, так и посторонним человеком) заключают договор. Какие требования предъявляются сурмамам, как эта программа работает в Уфе, я решила узнать на собственном опыте.

Первая осечка

Гугл-поисковик выдал мне несколько известных клиник города, которые предоставляют подобную услугу. Заполнив анкету в четырех из них, я стала ждать звонка. Первый поступил уже через 10 минут после того, как я отправила заявку.

– Возраст соответствует. Сколько лет детям, естественные или искусственные роды, рост, вес при рождении, состояние их здоровья на сегодняшний день? Отлично! На прием могу записать завтра к 12.00, удобно ли вам? – засыпала вопросами девушка, представившаяся врачом-репродуктологом.

В назначенное время направилась в клинику. Но мой поход закончился фиаско, я даже не попала на собеседование. Несколько лет назад проходила обследование и лечение в данной клинике, на моей амбулаторной карте эта информация была, конечно, зафиксирована.

– К сожалению, если имеются определенные проблемы, мы не можем вас рассматривать в качестве суррогатной матери. Но вы можете стать донором ооцитов – женские яйцеклетки очень подвижные. Это, конечно, не такие большие деньги, какие вы могли бы получить, вынашивая ребенка, но все же 80-100 тысяч на дороге не валяются, – сообщила мне врач.

К слову сказать, в этой клинике цены на вынашивание чужих детей самые невысокие. Можно заработать в среднем 500-600 тысяч. Ежемесячное содержание - 20000 рублей. Более точная стоимость оговаривается уже после утверждения кандидатуры матери-инкубатора вместе с родителями будущего малыша и юристами с обеих сторон.

Представители следующей клиники отбили у меня желание общаться с ними, позвонив в половине одиннадцатого ночи. Мужчина-репродуктолог объяснил это тем, что они работают до десяти вечера и только после этого рассматривают различные заявки и звонки.

К эксперименту готова!

Зато в третьей клинике меня ждал успех. В этот раз я отправилась в учреждение, специализирующееся непосредственно на женском здоровье.

Подкупила любезность администраторов, медсестер, врачей. Пока ждала прием, предложили чай с конфетами.

– Неужели желающих стать сурмамами так много? – поинтересовалась я у администратора. В ответ узнала, что врач-репродуктолог, который должен меня принять, одновременно работает и гинекологом. А желающих, оказывается, не так уж и много.

– В Уфе к суррогатному материнству относятся с опаской. Найти хорошего кандидата сложно. То ли дело в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Женщины боятся огласки, осуждения родственников, знакомых. Бывали случаи, когда выносила ребенка, родила как своего, а знакомым сказала, что родился мертвым. А вот желающих воспользоваться услугами сурмам больше, – ответила мне врач, когда я, наконец, попала в кабинет.

Далее меня ждал подробный опрос. Рассказав о предыдущих беременностях, рождениях детей, захожу за ширму для прохождения ТВУЗИ. Про свое лечение несколько лет назад я, кстати, промолчала, а сама врач этого тоже не заметила. Мне дали добро на дальнейшее полное обследование организма: осмотр узких специалистов, сдача полного пакета анализов, ЭКГ, беседа с психологом, психиатром, наркологом… Даже справку об отсутствии судимости попросили заказать. Все обследования проводятся в этой же клинике за ее счет. Оставалось только определиться с удобной для меня датой для предварительного договора и записаться на прием.

– Если в ходе комиссии или после я передумаю, то должна буду оплатить услуги врачей? – интересуюсь между делом.

– На медкомиссию вы пойдете только после предварительного договора на суррогатное материнство. После прохождения обследования у узких специалистов результатов на руки не получаете, все анализы, заключения будут хранится у меня. Если все хорошо, мы подписываем договор, я записываю вас в банк суррогатных матерей и остается ждать только одобрения заказчиков, – пояснила она мне.

Если я не подойду по состоянию здоровья, об этом мне сообщит репродуктолог, но официального заключения на руки так и не получу. А если захочу все же ознакомиться с результатами своего обследования, могу оплатить его по прайсу согласно пункту «Оказание медицинских услуг».

С момента, когда меня запишут в банк суррогатных матерей, до подсадки эмбриона может пройти от пары недель до нескольких месяцев – все зависит от диагноза матери, менструального цикла обеих женщин, оплодотворения яйцеклетки. Клетка может и не прижиться с первого раза, в таком случае придется выждать еще месяц, так как подсадка должна приходиться на середину цикла.

Надо сказать, ценовая политика в этой клинике немного другая: треть суммы (а это 250-300 тысяч) сурмама получает после того, как приживается плод и начинается наблюдение у врача, а остальную часть денег – после написания отказа от ребенка. Примерная «зарплата» – 700-800 тысяч рублей, на питание, витамины ежемесячно выделяется 25000. На 25 неделе беременности женщина дополнительно получает еще столько же на обновление гардероба.

Назад пути нет

В целом беременность протекает как и обычная – если нет особых предписаний, сначала наблюдение раз в три недели, потом в две, а после – еженедельно. УЗИ плода также согласно графику – на 12-й, 18-й, 30-й неделе. Если возникнут рекомендации, может быть проведено и дополнительное. Присутствие на приеме биологических родителей не обязательно, но это обговаривается в каждом случае индивидуально и прописывается в договоре. Общение родителей и сурмамы вне клиники не приветствуется. Первые, при желании, даже могут остаться инкогнито.

– Если женщина, которая вынашивает ребенка, не захочет писать отказ от него? – интересуюсь я, как бы допуская такую возможность.

– Решившись на такой шаг, вы должны понимать, что генетически этот ребенок вам чужой. Зачем вам третий лишний? Такого же мнения придерживаются и психологи, которые будут работать с вами на протяжении всей беременности. Так что они не дадут думать об этом иначе, как о работе по контракту, – успокаивает она меня.

А если биологические родители не захотят взять малыша? Но, по словам врача, такого за несколько лет практики в их клинике не случалось. Для пар, решившихся на такой отчаянный (и дорогостоящий шаг) малыш в утробе суррогатной матери - единственная возможность стать родителями. Даже когда у плода обнаруживается патология, они просят сохранить малыша и принимают его. Такие ситуации также обговариваются заранее, и если приходится прерывать беременность на последних сроках, суррогатная мама получает компенсацию, порой даже превышающую оплату вынашивания.

Так как следующее мое посещение клиники подстегивало меня к некоторым обязательствам, дальше экспериментировать здесь я не стала.

В культурную столицу за рублем

Заполняя анкеты различных клиник, оказывается, отправила заявку и в одну из петербургских лечебниц. Надо сказать, они оказались настойчивее местных. Несколько раз перезванивали и уточняли, заполнила ли я анкету, не передумала ли ехать к ним на обследование.

Кстати, в Санкт-Петербурге за такие же услуги можно получить гораздо больше – ценник начинается от миллиона рублей, а ежемесячное содержание от 30 тысяч. Перелет, проживание, обследование - за счет заказчиков (или клиники).

Ясмина ЯНГИРОВА.