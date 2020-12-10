Виртуальная кража – реальный ущерб

Бурное развитие систем электронных расчетов и дистанционных банковских платежей вызвало не менее впечатляющий рост случаев мошенничества. Только органами предварительного следствия МВД по РБ в этом году расследовано более 10 тысяч преступлений, связанных с хищением денег граждан с банковских карт. И большая часть из них – свыше 8 тысяч пока остается не раскрытыми. О действиях виртуальных мошенников и способах противодействия рассказали сотрудники полиции и представители Национального банка РБ.

В ноябре 2020 года число зарегистрированных в Башкирии мошенничеств общеуголовной направленности выросло на 14%, превысив 6,5 тысяч, причем подавляющее большинство из них - 85 процентов было совершено с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. В 2,5 тысячах случаев преступники использовали телефон, в более чем 3 тысячах - Интернет.

Кроме того, в этом году в республике отмечается более чем двукратный (4,5 тысячи) рост числа случаев кражи денег с банковских карт. Ущерб их владельцам оценивается в 10 миллионов рублей в месяц. При этом отмечается, что тенденция к устойчивому росту хищений денег с карточных счетов характерна не только для нашего региона, но и России в целом.

По словам полицейских, современным кибермошенником может быть как мужчина, так и женщина - социальный статус варьируется от студента до домохозяйки.

- На сегодняшний день из числа лиц, выявленных за совершение кибермошенничества, мужчины и женщины – в равном количестве, - пояснил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по РБ Алексей Солодянкин. - По социальному статусу, по конкретной принадлежности к той или иной сфере мы сразу не ответим, поскольку как таковой статистики не ведем. В среднем - обычные люди либо лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Воровство на доверии

Успеху мошенников часто способствует неадекватное поведение их жертв. Так, управляющий Национальным банком России по Башкортостану Марат Кашапов отметил подверженность граждан психологическому воздействию путем обмана и злоупотребления доверием.

Виртуальные преступники все чаще стали использовать схему, когда под предлогом рисков для накоплений предлагают перевести средства на некий резервный счет. По данным Банка России, в 2019 году в Башкирии было выявлено более 3 тысяч несанкционированных операций с использованием банковских карт на сумму свыше 8,3 миллиона рублей. За первое полугодие этого года их количество достигло 1,3 тысячи, сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей.

Другой проблемный аспект связан с тем, что в настоящее время практически все банки для взаимодействия с клиентами при проведении дистанционных операций используют привязанный к счету клиента номер мобильного телефона. Неудивительно, что 87% атак злоумышленников связано именно с использованием мобильной связи. В 77% случаев злоумышленники выступают от имени якобы представителей финансовых организаций, коммерческих банков и даже Банка России. Девять из десяти преступных звонков связано с угрозой накоплениям или якобы проведения операций по счету без согласия клиента банка.

Только в первой половине 2020 года по инициативе Банка России было заблокировано почти 10 тысяч телефонных номеров, используемых в преступных целях. Это в четыре раза больше, чем за тот же период минувшего года.

Лучшее средство – профилактика

С учетом все более массового характера преступлений, связанных с хищением денег с банковских счетов, главным способом противодействия мошенникам остается профилактика.

- Как показывает практика, чаще всего люди теряют деньги не из-за некорректного использования технических средств или реальных кибератак, а в основном из-за собственной доверчивости и невнимательности, - заключил Марат Кашапов.

Гражданам стоит помнить хотя бы два наиболее частых сценария виртуального мошенничества.

В первом случае неизвестные звонят по телефону и, представляясь сотрудниками банка, говорят, что вас атакуют мошенники и деньги вот-вот перейдут в их руки. Чтобы спасти средства, нужно срочно сделать перевод на специальный счёт, который также могут назвать резервным или защищённым.

На самом деле никакого спецсчёта не существует, это просто карта мошенника. Помните, что сотрудники банка никогда не предлагают клиенту перевести средства на защищённый счёт или куда бы то ни было ещё. Так делают только преступники. Не совершайте никаких действий по рекомендациям человека, который вам звонит.

По второму сценарию мошенник может просить перевести деньги на другой счёт или назвать данные карты и при этом убеждать вас не звонить в банк: якобы на звонок может ответить неблагонадёжный сотрудник. Кроме того, он может сказать, что за вашими деньгами охотится сотрудник с преступным умыслом и предложит помочь его разоблачить.

На самом деле мошенник просто боится, что разоблачат его самого. При малейших сомнениях прекратите разговор и позвоните в офис своего банка.

Алексей Фатыхов.