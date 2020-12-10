«Герцогиня G.»: шалить разрешается!

Мы с нетерпением ждали премьеру оперетты Жака Оффенбаха «Герцогиня. G», заявленную Театром оперы и балета в начале сезона. И она выстрелила, нет, сразила публику неординарностью, творческим хулиганством и… гениальной музыкой. А еще антивоенной сатирой. Да, мир постоянно воюет, но если раньше противники в латах грозили друг другу мечом, то сейчас – континентальной ракетой. И оперетта, синоним которой – радость, канкан и любовь - смеется над этим! Противника можно победить вином, мечи и ракеты – картонные, зато любовь – настоящая.

Разворачивается действо в неком государстве, время – неопределенно, но войны идут.

- Герцогиня не в духе, - сетует располневший на казенных харчах генерал. - А не затеять ли войну с соседями? Может, она взбодрится?

Герцогиня - не чопорная дама в страусиных перьях, а белокурая обольстительница в милитари, которая запросто оттаскает соперницу за локоны, но есть у нее слабость - любит военных, поэтому не против устроить им смотр. Только цель у нее иная. Какая же? Не будем раскрывать все секреты, одна подсказка, и она… в пикантном названии.

Постановка, безусловно, эпатажная, режиссер Филипп Разенков говорит, что такова была задача, он искал актуальную подачу всемирно известного произведения, написанного 150 лет назад. И будучи инициатором постановки, сам перевел текст на русский язык и адаптировал его к восприятию современным зрителем.

- Если старшее поколение знакомо с этим жанром, то нынешнюю молодежь еще нужно заинтересовать, а музыка Оффенбаха подходит для этого как нельзя лучше, - говорит режиссер. - Она звучит так, как будто ее написал современный композитор. И нам хотелось драйва и позитивного спектакля.

Согласимся, действительно, Оффенбах задумывал свое произведение как сатиру на военщину, а разве сейчас это не актуально? Тут можно только посокрушаться, увы, мир мало изменился. Но можем измениться мы, если посмотрим на все с юмором, как авторы «Герцогини Герольштейнской» (авторское название).

Премьера всколыхнула и подарила зрителям настоящий восторг от встречи с искусством, которое, как и жизнь, не стоит на месте – меняется, ищет новые формы и подачу. Как заметил главный дирижер театра Артем Макаров, Оффенбах предъявляет к музыкантам высокие требования, искусство оперетты подвластно лишь виртуозам. И в новой постановке все - солисты, хор, артисты балета - поют, танцуют, шутят и хулиганят, все в движении, и «Герцогиню. G» можно смело назвать нашим мюзиклом,

- Мы справились с задачей, которую перед нами поставил композитор. Премьера состоялась, артисты отработали даже не на 100, а на 150 процентов, – подчеркнул художественный руководитель театра Аскар Абдразаков.

Лилия ЗИМИНА.