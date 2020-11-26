Лиля ждать не стала

- Я решила, что буду рожать там, где 30 лет назад сама появилась на свет, - говорит Гульнара, которую вчера вместе с новорожденной дочкой выписали из роддома №3.

Наблюдалась она в женской консультации №43, с 37-й недели беременности, как и все будущие мамы, сдавала анализы на коронавирус. Это происходило еженедельно, результат можно посмотреть на сайте doctor.bashkortostan.ru. Но прошло три дня - информации все не было. А утром 20 ноября у Гульнары отошли воды, и скорая доставила ее в роддом. Здесь у нее сразу же взяли мазки из зева и носоглотки. Но ребенок не стал ждать результата анализа: в 20 часов 5 минут родилась долгожданная дочурка, которую родители назвали Лилей.

- Меня нисколько не испугало, что роды принимали врачи в специальной экипировке, - рассказывает молодая мама, - жаль только, что не дали прижать ее к груди, показали только издалека. Потом меня поместили в отдельную палату. И только на следующий день, когда пришел отрицательный анализ на ковид, я смогла воссоединиться с дочкой – нас перевели в обычное отделение.

Как оказывают медицинскую помощь в роддоме на Кольцевой в условиях пандемии, рассказала главный врач Зухра Гурова:

- Мы работаем в усиленном режиме. Но появлению на свет не может помешать никакая инфекция. За 10 месяцев этого года родилось 3909 детей, это на 800 больше, чем за тот же период 2019-го. Для оказания помощи женщинам, поступающим в учреждение без обследования (наличия отрицательных анализов на коронавирус), создано обсервационное отделение. Мы обязаны оказать экстренную помощь всем, даже если не знаем, заражена пациентка этой опасной инфекцией или нет. Роды у таких рожениц принимаем в обсервационном отделении с соблюдением всех норм защиты, медицинский персонал работает в СИЗах. У роженицы берется анализ на ПЦР – он более информативен, чем на антитела иммуноглобулина М (появляется на 7-8 день заболевания) и G (около месяца). Последние берутся у всех поступающих в роддом. Результаты пациенты получают в течение 48 часов – на телефон приходит СМС. Если ковид не подтвердился – женщина и ребенок переводятся в обычное отделение, если ПЦР положительный – мы отправляем их в ковидный госпиталь в Дему. Работы прибавилось, но сегодня необследованных стало гораздо меньше – около 10 процентов. Появились нормативные акты, где прописан алгоритм действия, если схватки начались раньше 37 недель беременности.

Во всем роддоме соблюдается санэпидрежим, связанный с нераспространением коронавирусной инфекции. Мы обеспечены СИЗами, дезрастворами, рециркуляторами. Это наша защита, на которую мы средств не жалеем.

Конечно, наши врачи и медсестры тоже болеют. Если человек понимает, что был в контакте с больным коронавирусом, он остается на самоизоляции. После чего сдает анализ на ПЦР. Без него мы на работу не принимаем. Такая же процедура предстоит тем, кто вышел из отпуска или отгулов.

Система работает хорошо - у нас нет ни одного случая заражения в роддоме.

Светлана ЯНОВА.

stylya@yandex.ru

КОРЗИНКА

Заведующий консультацией №2 роддома №3 Флера Ташбулатова награждена памятной медалью Всероссийского конкурса «Святость материнства-2020» в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог» (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт). Дипломом финалиста также отмечена ее коллега медицинский психолог Зимфира Искужина.