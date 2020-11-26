Будут как новые

Уфа находится в окружении двух судоходных рек, поэтому состояние мостов имеет жизненно важное значение. В ближайшее время в городе планируется начать ремонт двух сильно изношенных автомобильных мостов – по дороге в Шакшу и на выезде в сторону Затона.

Автомобильный железобетонный мост у Шакши протяженность 440 метров был построен в 1984 году и с тех пор капитально не ремонтировался. Разработанный проект его капремонта предусматривает замену всех балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические. Из-за износа также необходима замена всех опорных частей и деформационных швов, установка новых конструктивных элементов устоев моста и обновление гидроизоляции асфальтового покрытия.

Железобетонный мост через реку Белую в створе улицы Города Галле был построен в 1971 году. Его длина – 836 метров, габарит проезжей части - 14 метров. В 2009 году здесь был выполнен средний ремонт с заменой некоторых конструктивных элементов и асфальтового покрытия. Также была проведена заливка бетоном подземных полостей у опор, расположенных ближе к склону Уфимского полуострова, где образовались карстовые провалы.

Сейчас, с учетом растущей транспортной нагрузки и износа конструкции, 49-летний мостовой переход нуждается в более серьезном ремонте. Для обеспечения безопасности его эксплуатации при проезде транспорта действует ограничение скорости (40 км/ч) и максимальной массы (22 тонны). Разработанный проект капремонта предусматривает полную замену пролетных строений с сохранением его общей схемы, усиление и изменение конструкции тел части существующих опор моста.

В настоящее время проектная документация по капитальному ремонту мостов на выездах в Затон и Шакшу проходит госэкспертизу. Их ремонт включен в заявку Минтранса РБ в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», а также федеральный проект «Мосты и путепроводы». Стоимость капитального ремонта двух мостовых переходов в общей сложности составит около 7 миллиардов рублей.

Алексей Фатыхов.