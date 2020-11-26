Мир вокруг и внутри нас

Национальный молодежный театр РБ им. Мустая Карима и Театр юного зрителя привезли весомые награды с Межрегионального фестиваля «Волжская сказка», прошедшего в Чебоксарах. В общей копилке уфимцев - восемь призов!

На суд зрителей НМТ представил инклюзивный спектакль в жанре социальной драмы «Я – кулак. Я А-Н-Н-А» по пьесе Марты Райцес - история глухой девочки 12 лет, которая не слышит мир звуков. Девочка разговаривает на языке жестов с дверями, такими же закрытыми, как и люди, а также с золотой рыбкой. Но ее внутренний слух помогает узнать об окружающих больше, используя лишь выражения лиц или жесты. А зрителям дана возможность понять, что чувствует Анна, узнать истинные мотивы ее кажущихся на первый взгляд абсурдных поступков. Спектакль полностью погружает в мир героини, помогая также каждому взглянуть внутрь самого себя и познать собственную уникальность.

За щемящую историю постановщик, народная артистка РБ Ольга Мусина удостоена спецприза за режиссуру, а заслуженная артистка РБ Светлана Бронникова получила награду за лучшую женскую роль.

- Постановка – не о человеке с ограниченными возможностями, он о каждом из нас. Любому подростку кажется, что его не слышат, но он хочет быть услышанным. Он пытается найти общий язык с окружающим миром непонятных людей, живущих по своим законам. А после взрослеет и сам становится одним из них, но желание быть услышанным остается и тревожит на протяжении всей жизни, – так охарактеризовала спектакль Ольга Мусина.

Отличительная особенность постановки в том, что словесное повествование ведется лишь от главного героя. Такое сценическое решение, по словам режиссера, требует от остальных, неговорящих, актёров особого мастерства мимики, жестов и других выразительных средств.

- Изучение языка жестов, как ни странно, даже помогло мне, как актрисе, открыть новые возможности для передачи эмоций, ощущений. Естественно, это сложно давалось, потому что я не обладаю моторикой слабослышащих людей. И мне кажется, что речь не всегда может передать полноту некоторых чувств, – говорит Светлана Бронникова.

Действие пьесы «Всем кого касается» в постановке ТЮЗ разворачивается в суперэлитарной школе, где соединены все факторы успешной педагогики: способные и мотивированные дети, высокопрофессиональные и гуманистически настроенные учителя, дорогой ремонт и учебное оборудование, космически высокие зарплаты учителей. Но стоит появиться новеньким, которые необычным способом общаются друг с другом, как в школе разгораются скандалы. Причем парни не конфликтны, не слишком общительны, никого не трогают – они просто другие.

«Спектакль сразу захватил, современная и злободневная тематика увлекла и не отпускала», «заслуживает высокой оценки, способен обратить внимание каждого из нас на проблемы, требующие решения», - так отреагировали зрители. Жюри также высоко оценило постановку, дав сразу шесть призов. Победителем в номинации «Лучший спектакль для юного зрителя» стала режиссер ТЮЗ Полина Шабаева, специальным дипломом отмечен «Лучший актерский ансамбль», а также актеры Николай Чурилов за роль Кости, Павел Лобанихин за роль Паши, актрисы Виктория Емелева за роль Софьи Алексеевны, Полина Решетникова за роль Риты.

В рамках фестиваля «Волжская сказка» прошла театрально-образовательная программа и семинар-практикум «Театральная педагогика. Работа со зрителями», который провела Полина Шабаева, являющаяся также педагогом Студии творческого развития «ХАХАЧУ»/«Оперение», основанной Константином Хабенским.

Как учитель и практик в одном лице за короткий промежуток времени она дала объемную информацию, поделилась своим опытом и наработками. Как сделать театр центром притяжения и площадкой для культурного, творческого роста и развития? Как найти контакт со зрителем и преобразовать его в дружеский союз? Как воспитать своего зрителя? - слушатели и участники мастер-класса получили неординарные ответы на эти и многие другие вопросы.

- Думаю, что мнение критика, когда оно не хвалебно, в основном, конечно же, воспринимается болезненно. Но в данном случае критик, как хирург, делает больно для того, чтобы организм справился с проблемой, - поделилась проблемой на круглом столе член жюри, заслуженный деятель искусств РБ Дина Давлетшина. - Критика российским театрам сегодня очень нужна, потому что многие из них находятся в растерянности: так много всего происходит, так много можно видеть в театральном искусстве. Для нас открыт Запад со своей культурой, и надо понять, что с этим делать, перенять что-либо у них или лучше не стоит.

Зарина ХАНОВА.