Еще один день - для смеха, любви и жизни!

- Марс Марсович! Можно мне еще один день пожить? Появилось срочное дело! – просит по мобильному телефону терапевта районной поликлиники 80-летний Хабибрахман. Так начинается новая комедия татарского театра «Нур» по пьесе Мансура Гилязова «Не смейтесь, я умираю». Спектакль поставил главный режиссер театра Азат Зиганшин.

Наверное, мы все немного соскучились по комедиям, а ведь смех лечит. И на премьеру зрители пришли с ожиданием увидеть что-то веселое и озорное. Надежды оправдались. А тема как никогда актуальная.

Сюжет закручен лихо. Главный герой – старожил небольшого села Хабибрахман, пройдя медосмотр, получил вердикт - пора умирать. Ну что ж, он готов: надел новый парадный пиджак, выпил коньяка, закурил сигару. И тут его пронзила мысль – главное-то в этой жизни он не сделал! Не отомстил своему счастливому сопернику в любви - Салиху, бывшему закадычному другу и соседу. И вот созрел план страшной мести. Ничего, что и тот тоже готовится богу душу отдать, лежит, можно сказать, на смертном одре.

Так в тихой деревушке, в которой отродясь не то что убийств, правонарушений-то не было, готовится громкое преступление! Даже участковый, случайно узнав о планах старика, довольно потирает руки: будет ему скоро повышение по службе за раскрытое злодейство и сменит он сержантские погоны на лейтенантские.

Однако все происходит иначе. Не будем раскрывать сюжета полностью, заметим только, что умирающие старики вдруг преображаются. Некогда им отдавать Богу душу! Нужно решать важные вопросы: во-первых, помириться, сходить, наконец, друг к другу в гости, позвонить интересной молоденькой медсестре и подумать о будущем своих половин. Много дел у стариков. Да и какие они старики? Вон как носятся по деревушке: то строем ходят, то песни поют, с девушками заигрывают, ну иногда прихватит поясницу, не беда.

Спектакль получился оптимистичный. Зрители представление встретили с восторгом и искренне говорили – спектакль получился озорным, веселым, поднял настроение, подарил много позитива и показал жизнь с другой стороны. Иногда смех бывает лучшим лекарством!

Как родилась в театре идея поставить такой спектакль?

- Когда думал о новой постановке, остановил свой выбор именно на этой пьесе, - говорит Азат Зиганшин, - да, она написана давно, но не потеряла свой актуальности. Автор - умный, ироничный. И только умный человек может так тонко иронизировать, и, прежде всего, над собой. Вспоминается гоголевское «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Я люблю стариков, какие бы они ни были. Уважаю за то, что они прожили эту жизнь. Каждый день посылаются испытания, и нужно уметь несмотря ни на что, оставаться человеком.

Эта комедия – еще и напоминание о том, что нужно отдать дань старшему поколению. Она о нашей благодарности им. И может, зритель, посмотрев постановку, вспомнит о своих родителях.

В постановке задействованы актеры разного возраста, в том числе молодые, к примеру, Хабибрахмана играет 38-летний Марат Хасанов. Есть в этом своя «изюминка». Старики на сцене и кульбиты делают и жизнелюбием заряжают. Как метко замечено постановщиком: «Душа-то никогда не стареет, у нее нет возраста». Исполнительница роли супруги Хабибрахмана Бану - заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Миннинур Саетова-Гиззатуллина призналась, что подступала к роли с осторожностью и для убедительности в создании образа советовалась с мамой.

Наверное, актриса учла это. Однако на сцене мы видим вполне энергичную Бану: и прыгает она, и танцует, и на каблуках ходит, вообще не лишена шарма. В этом тоже есть своя житейская правда. Наши женщины крепче, их женский век дольше, и на их энергии очень многое держится.

Нужно отметить, что постановочная группа сработала как хорошо слаженный ансамбль. Все было гармонично: и музыка (композитор – заслуженный деятель искусств РБ Юлай Узянбаев), сценография и костюмы (художник – Даян Тувалеев), и игра всех актеров. В итоге все это сыграло на успех! Нет сомнений, что спектакль станет одним из любимых у зрителя. 20 ноября он вновь будет показан на сцене театра.

Лилия ЗИМИНА.