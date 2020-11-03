«Сдайте меня в приют»

Помнится, лет 10 назад рейд ОДН по несовершеннолетним в одном из районов Уфы (не буду называть его сознательно) нам, трем корреспондентам из разных СМИ, доставил большое удовольствие. После посещений трех семей, в которых родители больше внимания уделяли «зеленому змию», нежели детям, мы направились на «пятачок», где собиралась группа подростков. Помнится, стоял теплый август, время близилось к 23.00, а сюда только стекались 14-16 летние ребята.

Место было и в самом деле уютное: на отшибе от частного сектора, окруженное развесистыми тополями. Больше всех нам понравился парнишка по прозвищу Шепель. Как видно, он здесь верховодил: решал споры, давал советы, а еще смешил не хуже Верки Сердючки. Мы были просто им очарованы и заметили, как девушки-инспектора тоже как-то по-особенному тепло общались с ним. А после, когда возвращались к машине, одна из них погрустнела: «Жаль парня, из него мог бы выйти толк!» Как выяснилось, он один-единственный у матери, та – неудавшаяся актриса, с несложившейся личной судьбой. И парнишка с малых лет был предоставлен самому себе. Сначала – клей, затем наркотики, заразился ВИЧ. Уже два года наблюдается, диагноз свой не скрывает. При этом не стал изгоем, наоборот, рассказывает ребятам, что нужно беречься.

Мое мнение – нужно больше рассказывать о работе инспекторов ОДН, которые, не считаясь с личным временем, помогают потерявшимся в их еще совсем недолгой жизни подросткам найти себя. Сегодня интервью с одной из них - начальником ОДН отдела полиции Калининского района Уфы Гузель Зотовой.

- Как так случилось, что вы пришили на работу в ОДН?

- В 2005 году я поступила в патрульно-постовую службу, проработав два года, перевелась в ОДН Советского района. Теперь понимаю, что это – мое призвание. Мне нужно быть и терпимой, и гибкой, и в то же время сильной, волевой, иначе уважения у несовершеннолетних не заслужишь. Мне был всего 21 год, но мои подопечные, среди которых были уже и призывники, относились ко мне с уважением. А это не отличники, а те, кого воспитала улица и многое уже повидали. Вспоминаю случай, когда в ИК-13 попал мой бывший воспитанник. При встрече он попросил прощения, пояснив, что не оправдал надежд. У нас за всех душа болит, и стараемся помочь всем.

- На учете состоят подростки-наркозависимые?

- Нет, но есть, кто вдыхает пары клея, уже пристрастился к алкоголю или специфическим медицинским препаратам, с которыми проведена профилактическая работа. Бывают экстремальные случаи, когда ночью дети остаются без попечения родителей – либо брошены на улице, либо находятся в социальноопасном положении.

- Много детей поступают в приют?

- Нет, но такие факты имеются. Недавно к нам обратился 17-летний паренек с просьбой определить его «куда-нибудь, так как жить в семье невозможно». Так и сказал: «Сдайте меня в приют», приехали из другого города. Мама хорошая женщина, однако очень больна, почти не встает с постели, отчиму дела до пасынка нет. А мальчик спокойный, домашний.

- Есть случаи лишения родительских прав?

- Да, это мера порою просто необходима. Есть матери, у которых отсутствует материнский инстинкт, им важнее праздно проводить время в веселой компании. Состояла у нас на учете такая женщина, четырехлетним сыном не занималась, бросала его на попечение знакомым, кормила через раз, злоупотребляла алкоголем и в квартире полная антисанитария. У мальчика заболевание сердца, врожденная косолапость, из-за чего он не ходит. Органами опеки и попечительства совместно с нами ребенок был изъят. С матерью мы долго работали: направление на лечение от алкоголизма, пробовали трудоустроить, разъясняли последствия, но… Уже тот факт, что она ни разу не навестила сына, говорит сам за себя. Суд лишил ее родительских прав. Безусловно, лишать ребенка материнской заботы – мера крайняя, но к ней приходится прибегать, когда и заботы-то как таковой не существует и есть угроза жизни и здоровью ребенка.

- А есть положительные примеры?

- Безусловно! Состояла у нас на учете одинокая многодетная мать пятерых детей. Злоупотребляла алкоголем, больше внимания уделяла сожителю, нежели детям. Однако когда ее осудили по ст. 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей), взялась за ум, открыла свой бизнес. А вообще, как показывает практика, те, кого лишают прав, если в течение двух лет не одумаются, уже на путь исправления не встают. Но мы боремся за каждую семью, за каждого ребенка до последнего!

- Спасибо за интервью!

КОРЗИНКА

Председатель Совета по правам человека РБ Владимир Барабаш:

- Подготовлена серьезная аналитическая справка о работе комиссий по делам несовершеннолетних. И знаете, что выяснилось? Практически во всем регионе запущена профилактика правонарушений. Если в Уфе еще как-то налажена эта работа, то в небольших городках подростковая преступность растет. Причина казуистическая: в основу КДН заложены устаревшие нормы, которые были введены еще с зарождением советской власти. К сожалению, инспектора почти не занимаются и теми, кто поставлен на учет. Процветает безнадзорность. Нами проделана большая работа совместно с правительством, собираемся выходить на федеральный уровень с предложением изменить ряд нормативных актов. Совместно с Курултаем готовим ряд поправок, на уровне республики мы можем быстрее это осуществить.

Конечно, нужно и поднимать проблему кадров. Педагогический коллектив в школах на 85 процентов состоит из женщин, и по этому поводу уже давно бьют тревогу. Учебным заведениям нужны и мужчины, это особенно актуально для ребят, которые воспитываются в неполных семьях. Нужно чувствовать мужское плечо, брать с них пример. Стараются всеми силами привлечь мужчин-педагогов в школы, создаются советы отцов. В КДН ситуация в разы хуже. Нужно работать с трудными подростками, направлять их на путь исправления. А что могут сделать инспектора, в основном молодые женщины? Им и самим очень непросто, потому и текучка, а главное – они буквально работают на износ.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.